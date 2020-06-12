Невероятный мир Афганистана: чем закончится "братание" Пентагона с "Талибаном"

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) Кеннет Маккензи 10 июня в Вашингтоне заявил, что талибы никогда не угрожали Соединенным Штатам. Якобы 19 лет боевых действий американской армии на территории Афганистана объясняются лишь присутствием там боевиков ИГ* и "Аль-Каиды"*. Маккензи уточнил, что талибы "совсем не друзья ИГ", и затруднился охарактеризовать отношения "Талибана"* с "Аль-Каидой".

Между тем, из недавнего доклада ООН следует, что после заключенного 29 февраля соглашения с американцами талибы сохраняют с "Аль-Каидой" тесные контакты, основанные на "дружбе, истории совместного сопротивления, идеологической симпатии и установлении родственных связей". В ходе переговоров с Соединенными Штатами талибы регулярно консультировались с "Аль-Каидой" и гарантировали, что "исторические узы" будут уважаться и впредь. В свою очередь "Аль-Каида" положительно оценила подписанное в Катаре американо-талибское соглашение, трактуя его как победу движения "Талибан" и "общего дела".

Очевидно, для продолжения и развития мирного урегулирования в Афганистане талибы и другие представители непримиримой оппозиции (в стране более тридцати вооруженных группировок разного толка) должны навсегда "отмежеваться" от одиозной "Аль-Каиды". Вроде бы, вариантов быть не может. Однако руководство "Талибана" негативно отреагировало на доклад ООН, усмотрев лишь признаки утраты авторитета и компетентности международной организации: "В целом, этот доклад призван подорвать и разрушить соглашение, которое достигнуто между Исламским Эмиратом ("Талибаном" — Sputnik) и Соединенными Штатами и которое является важным инструментом и средством прекращения войны в Афганистане».

На наших глазах происходит передергивание фактов и подмена понятий, которые неизбежно приведут к новому витку гражданской войны в Афганистане, создадут новые угрозы соседним странам Центральной Азии. Степень взвешенности, конструктивности и реалистичности соглашения американцев с талибами вызывала сомнения изначально.

Разрушение устоев

"Талибан" стремится к власти, предпочитает на этом пути военные средства и ощущает себя основой некоего нового государства. Упомянутый талибами "эмират" — форма правления исламского государства, возглавляемого эмиром (власть предается по наследству). Слово "эмират" тождественно (равнозначна) с понятиями Халифат, Султанат и Имамат, но многих афганцев подобные перспективы не радуют. До сего дня Афганистан — Исламская Республика, в которой народ выбирает президента и депутатов парламента.

Талибы обещали не стрелять в американцев и их союзников по НАТО, но всю весну совершали в среднем 30 вооруженных нападений в день (в разных провинциях). По данным The New York Times, в первые три дня июня на территории Афганистана были убиты 28 бойцов местных сил безопасности и 33 мирных жителя. Хроника боестолкновений свидетельствует о полном пренебрежении к судьбе афганского народа, росте террористических угроз и условном характере мирных договоренностей "Талибана" с Соединенными Штатами. Стрельба в формате "внутриполитического диалога" препятствует реальному миру и выводу американских войск, ради которого и были предприняты шаги по легитимизации талибов.

На этом фоне афганская администрация готовится к переговорам с талибами в Катаре. Делегацию возглавит Абдулла Абдулла, руководитель Высшего совета по национальному примирению Афганистана и давний противник "Талибана". Вашингтон угрожает лишить Кабул финансовой поддержки и принуждает к взаимодействию, напоминающему серию односторонних уступок и капитуляцию. Если стороны выполнят обязательства по освобождению пленных, из тюрем выйдут более 5 000 талибов, и всего 1 000 захваченных в плен военнослужащих и сотрудников сил безопасности. Явно неравноценный "обмен", с вполне предсказуемыми последствиями. К началу июня свободу получили 2 700 талибов и 420 афганских силовиков.

Угрозы соседям

Попытки вывести террористическую активность той или иной влиятельной группировки в политическую плоскость и создать иллюзию легитимности ни к чему хорошему не приведут. Талибы по-прежнему генерируют значительную военную опасность и контролируют наркотрафик планетарного масштаба. Ситуация парадоксального "братания" Пентагона с "Талибаном" крайне неустойчива и совершенно бесперспективна. Ресурсы сторон для поддержки иллюзии мирного процесса ограничены, новый кризис неизбежен. Поэтому Россия всячески содействует укреплению границ и военной безопасности центральноазиатских союзников — Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

Растущее влияние военно-религиозного движения и эскалация насилия в Афганистане угрожают соседним странам региона. Ранее талибы атаковали блокпосты правительственных сил в уезде Янги-Кала, вблизи афганско-таджикской границы — погибли семеро бойцов самообороны, двое получили ранения. Афганские силы безопасности отмечают активизацию таджикских боевиков на севере страны. Обстановка требует от стран ОДКБ и Узбекистана критичного анализа, адекватного реагирования, укрепления южных рубежей.

Структура "Талибана" неоднородна, появилась фракция боевиков, выступающая категорически против мирных договоренностей с США. До недавнего времени все талибы утверждали, что не станут вести переговоры с "марионеточным режимом" президента Ашрафа Гани. Баланс интересов кем-то регулируется.

В сложной региональной конфигурации отношений необходимо учитывать позицию отдельных соседей, традиционно незаинтересованных в мире на афганской земле, поддерживающих группировки талибов оружием, ресурсами и жильем их семьи. По данным Пентагона, юго-западная пакистанская провинция Белуджистан сегодня является для талибов базовой и опорной, то есть группировка давно вышла за пределы Афганистана географически и трансформировалась в международную по сути.

Вашингтон начал серию военных операций против "Талибана" в 2001 году — за укрывательство родственной террористической группировки "Аль-Каида" (после терактов в США 11 сентября). За столом переговоров официальные представители Соединенных Штатов и "Талибана" оказались через 18 лет боевых действий, 29 февраля в Дохе (Катар) подписали соглашение о мире, которое предусматривает поэтапное сокращение численности американских войск в Афганистане (до нуля). При условии, что талибы воздержатся от насилия и примирятся с официальным Кабулом. Вооруженный конфликт в Афганистане продолжается.

* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран