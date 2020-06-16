Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны!

Реакция Штатов оказалась ожидаемой — молниеносной и резкой. Посол США в России Джон Салливан заявил, что он "разочарован и возмущен".

В Московском городском суде огласили вердикт по одному из самых громких дел последнего времени: пятидесятилетнего Пола Уилана приговорили к шестнадцати годам колонии строгого режима за шпионаж, пишет автор РИА Новости.

Реакция Штатов оказалась ожидаемой — молниеносной и резкой. Посол США в России Джон Салливан заявил, что он "разочарован и возмущен". А спустя несколько часов, когда за океаном наступило утро, в бой вступил госсекретарь Майк Помпео. Он также выразил негодование и через "Твиттер" потребовал "немедленного освобождения" Уилана.

При такой формулировке главы американской дипломатии, конечно, сразу хочется задать встречный вопрос: а то что?

Но, в принципе, иного ждать и не приходилось, поскольку власти США с самого начала и на очень высоком уровне уделяли большое внимание данному делу. Посол Салливан неоднократно лично приезжал на заседания суда, правда, ни разу на них не попал: из-за грифа "совершенно секретно" рассмотрение проходило в закрытом режиме. Более того, за американца активно хлопотали власти еще трех стран (Великобритании, Канады и Ирландии), поскольку у него паспорта аж четырех государств.

Вот и на этот раз, помимо Штатов, сразу высказалась Великобритания, чей посол в Москве заверила, что ее страна продолжит оказывать поддержку Уилану и его семье.

Что же касается самого героя истории, то его биография скроена по прямо-таки голливудским лекалам.

Полтора десятилетия службы в Корпусе морской пехоты США. В послужном списке среди прочего — две командировки в Ирак. Затем работа в службах безопасности коммерческих компаний с многочисленными разъездами по миру, включая Россию. Ну а восемнадцать месяцев назад — задержание в номере московской гостиницы и обнаружение при нем флешки с секретной информацией.

Российская сторона уверена, что Пол Уилан — американский кадровый разведчик.

По утверждению же самого бывшего морпеха, флешку ему подбросили, дело сфабриковано, это провокация и "абсурдное политическое похищение".

При оглашении вердикта Уилан прикрепил к стеклу кабинки в зале суда листок бумаги, на котором от руки было несколько кратких сообщений миру: от заявления о фиктивности суда над ним до трогательного поздравления некой Флоре с днем рождения. По информации британской Daily Mail, это его собака.

В том же рукописном обращении он обвинил Россию в оказании ему медицинской помощи. Да-да, именно так — в оказании.

В конце мая российские врачи сделали Уилану операцию по удалению грыжи. Ее-то он и упомянул на своем плакате как "meatball surgery" (дословно — "фрикадельковая хирургия") — в английском языке так называются экстренные операции по стабилизации пациента.

Претензии к России состоят в том, что, во-первых, ему отказали в консультации американского врача, а во-вторых, с операцией якобы необоснованно тянули, из-за чего ее в итоге пришлось проводить в срочном порядке, когда — опять-таки якобы — возникла угроза жизни.

Впрочем, в одном пункте американец ошибся — и сильно. Если любые нападки в адрес Москвы на Западе, без сомнения, воспримут благосклонно, то заявив, что "жизнь Пола имеет значение!", он покусился на святое — остро актуальное и в настоящее время неприкосновенное "Black Lives Matter".

Последние политические события на Западе предоставили множество примеров травли людей, которые рискнули утверждать, что имеет значение жизнь каждого человека (а не только афроамериканцев). В частности, именно так пару недель назад потерял работу спортивный комментатор из Сакраменто Грант Нейпир. Такая позиция ныне рассматривается как расизм, культурное присвоение и обесценивание чернокожих.

Так что со стороны успешного белого американца — в какой бы непростой ситуации он ни оказался — довольно рискованно пытаться эксплуатировать этот лозунг. Прогрессивная западная общественность может не понять подобной неполиткорректности и не проникнуться достаточным сочувствием, даже несмотря на перспективы для того оказаться в страшном русском Gulag in Siberia.