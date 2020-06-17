Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте

Вместо обвинений в предательстве родины и сотрудничестве с Кремлем, то есть набившего всем оскомину и глубоко дискредитированного "рашагейта", ему, вероятно, готовят новое обвинение, на этот раз связанное с Китаем.

Исходя из информации, которая распространяется сейчас американским агентством деловой информации Bloomberg, можно предположить, что Трамп будет объявлен "китайским кандидатом", который вольно или невольно помогает Пекину в борьбе с Вашингтоном.

Материал, вышедший под заголовком "Китай теплее относится к идее еще четырех лет президентства Трампа", основан на общении журналистов американского информационного агентства (чьим конечным мажоритарным акционером является миллиардер Майкл Блумберг, который пытался стать кандидатом в президенты от Демократической партии) с несколькими высокопоставленными, но анонимными источниками внутри китайской политической элиты. Если предположить, что общение американских журналистов и китайских высокопоставленных чиновников действительно состоялось, то вырисовывается интересная картина их взглядов на вашингтонскую политику.

"Интервью с девятью действующими и бывшими официальными лицами Китая указывают на изменение настроений в пользу действующего президента (США. — Прим. ред.), несмотря на то, что он провел большую часть последних четырех лет, обвиняя Пекин во всем, начиная от торговых дисбалансов США до (эпидемии. — Прим. ред.) Covid-19. Основная причина? Вера в то, что выгода от эрозии американской послевоенной сети альянсов перевесит любой ущерб (нанесенный. — Прим. ред.) Китаю от продолжающихся торговых споров и геополитической нестабильности".

По-своему это логичная позиция — в том смысле, что уже доказанная готовность администрации Трампа вести конфликты одновременно на нескольких фронтах, а также ссориться со всеми союзниками — это действительно серьезная проблема, которая накладывает чувствительные ограничения на американские амбиции в плане борьбы с Китаем. С другой стороны, нельзя не отметить, что действующий президент США крайне опасен для Китая в том числе из-за своих радикальных антикитайских амбиций, которые могут подтолкнуть его к оказанию беспрецедентного давления на Евросоюз с целью принуждения европейских стран к отказу от сотрудничества с КНР в экономической и особенно технологической сфере.

Стоит отметить, что единственный (хотя и бывший) китайский чиновник, который согласился дать комментарий для Bloomberg под своим именем, подчеркивает, что дело не в том, что Трамп нравится Пекину, а в том, что его воспринимают как некое "меньшее зло":

"Если Байден будет избран, я думаю, что это может быть опаснее для Китая, потому что Байден будет работать с союзниками против Китая, в то время как Трамп разрушает альянсы США", — заявил Чжоу Сяомин, бывший китайский переговорщик по торговым вопросам и бывший заместитель торгпредства в Женеве. Четыре действующих чиновника поддержали это мнение, заявив, что многие в руководстве Китая считают, что победа Трампа может помочь Пекину, ослабив то, что они считают главным активом Вашингтона в деле блокирования растущего влияния Китая".

Нельзя не заметить, что американские эксперты и журналисты, которые отрабатывают в медийном поле тезис "Трамп — это более выгодный кандидат для Китая, потому все американцы, желающие наказать Китай за все плохое, должны голосовать за Байдена", опираются на одно предположение, которое не проговаривается в открытую, но считается как бы само собой разумеющимся.

Это предположение заключается в том, что у Трампа отношения с Европой находятся в отвратительном состоянии (что является правдой) и что Байден (или, точнее, его вице-президент, который будет руководить страной из-за специфического состояния когнитивных функций Байдена) каким-то волшебным образом превратит Евросоюз в эдакий таран, которым можно будет спокойно, эффективно и с безопасного расстояния "лупить" по Китаю. И вот этот подразумеваемый сценарий — далеко не очевиден или далеко не обязательно является реалистичным. Евросоюз, особенно образца 2020 года, — это не совсем Украина, которую прошлая демократическая администрация Обамы превратила в страну-камикадзе, готовую разнести себя на кровавые молекулы, лишь бы ее похвалили в Вашингтоне за нанесенный России ущерб.

Евросоюз, и об этом заявляли такие знаковые фигуры европейского политического истеблишмента, как президент Франции Эммануэль Макрон или глава европейской дипломатии Джозеп Борелль, хочет играть роль самостоятельного полюса силы и зарабатывать на конфликте по линии Вашингтон — Пекин, а не становиться жертвой этого конфликта. Мы уже писали об этой новой позиции Евросоюза: "По большому счету, Евросоюз через своего ведущего дипломата сделал декларацию о суверенитете. По версии Борелля, европейцы "должны следовать нашим собственным интересам и ценностям и избегать превращения в инструмент той или иной стороны", очевидно, подразумевая нежелание превращаться в пешку в руках Пекина или оставаться пешкой в руках Вашингтона".

Легко заметить, что дело тут вообще не в Трампе, и сложно себе представить, что администрация Байдена сможет исключительно за счет более вежливого отношения или за счет возврата в Германию девяти тысяч американских военнослужащих, которых вывел Трамп, изменить магистральное направление европейской политики.

Также стоит считать полностью несостоятельной теорию о том, что разлад между Брюсселем и Вашингтоном начался при Трампе и исключительно из-за эксцентричного эгоизма американского президента-популиста. Все сложнее: например, совместные усилия стремящейся к суверенитету части европейской политической элиты сорвали подписание кабального для ЕС "Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства" (Transatlantic Trade and Investment Partnership) еще при Обаме, и дальнейший тренд на суверенизацию Евросоюза — это уже логические последствия действий, предпринятых Германией и Францией еще в далеком 2016 году.

В этом контексте стоит признать правоту прогноза, который Bloomberg и Ян Бремер приписывают китайским чиновникам: ухудшение отношений между США и Китаем — это неизбежный процесс, который будет только усиливаться. Однако разница между Трампом и Байденом в вопросе "удушения" Китая будет разве что стилистическая. Более того, если Трамп выиграет, то постоянные обвинения в том, что он был "выгодным кандидатом" для Пекина, будут заставлять его идти на введение все новых и новых санкций — по аналогии с тем, что происходило после его избрания в 2016 году и начала расследования "рашагейта" в его отношениях с Россией. Но и Байден не застрахован от таких же атак, тем более что его можно обвинять в связях с КНР с гораздо большими основаниями, чем Трампа.

В результате для Китая наиболее вероятным сценарием в процессе выбора из двух американских зол станет избрание президента, который будет буквально вынужден совмещать в себе все наиболее агрессивные элементы антикитайской политики обоих кандидатов. В этом нет ничего хорошего с точки зрения мировой стабильности. Потенциальная конфронтация между двумя ядерными державами всегда несет в себе серьезные риски — но, с другой стороны, ничем другим развал американоцентричного миропорядка и не может закончиться. Когда глава европейской дипломатии констатировал, что "век Азии начался", он был абсолютно прав, независимо от того, что об этом думают в Вашингтоне.

Источник: РИА Новости