Фронтовая "удаленка": новейшие машины дистанционного минирования и разминирования

Россия демонстрирует технологическое превосходство вооружений в широком спектре направлений, включая интеграцию орбитальных систем с машинами дистанционного минирования и разминирования.
Технический прогресс изменяет тактику боевых действий, которые становятся всё более эффективными и "бесконтактными". Передовые разработки российского ОПК позволяют останавливать продвижение сухопутных войск противника на дальних рубежах — без непосредственного боевого соприкосновения подразделений, и также на расстоянии ликвидировать диверсионные "закладки" — радиоуправляемые мины и фугасы.
Точный удар "Земледелия" по площадям
Минно-взрывные заграждения (МВЗ) применяют в оборонительных и наступательных операциях, чтобы сковать маневры сухопутных войск, задержать высокомобильные ударные группировки или "обложить" минными полями воздушный десант (или воспретить высадку), нарушить коммуникации, дезорганизовать работу тыла противника, а также прикрыть собственные фланги и другие уязвимости. При этом важную роль играет скорость и точность минирования местности.
Созданная на базе автомобиля "КамАЗ" (8х8) российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" представляет собой 50-ствольную установку залпового огня, которая производит стрельбу специально разработанными 122-мм реактивными снарядами, снаряженными минами различных типов (противопехотными и противотанковыми). Современные высокоэффективные боеприпасы нового поколения полностью отвечают требованиям международных соглашений по самоликвидации. Возможна установка "дежурящих" заграждений, которые в определенное время самоликвидируются (или переходят в безопасный режим), не дождавшись целей.
Реактивная установка ИСДМ "Земледелие" "сеет" боеприпасы на удалении от 5 до 15 километров от позиционного района. Благодаря спутниковой навигации и автоматическому управлению, мины ложатся точно в назначенное место. Автономная метеостанция системы вносит свои "поправки на ветер". Причем подготовка данных для стрельбы, залп по расчетным точкам и вызов транспорта для перезарядки осуществляются автоматически. Система мобильна, имеет высокую проходимость, и способна длительное время действовать "в отрыве". Значительный возимый боезапас (реактивные снаряды в транспортно-пусковых контейнерах) обеспечивает транспортно-заряжающая машина на той же колесной базе. Технология боевого применения предусматривает удаленность от переднего края, и все же кабины машин защищены броней.
В основных армиях НАТО (США, ФРГ, Великобритания, Италия) также имеются на вооружении авиационные, реактивные, артиллерийские, инженерные системы дистанционного минирования, которые позволяют создавать минные поля в сжатые сроки и на больших площадях. Совершенствование и борьба минно-взрывных технологий продолжаются непрерывно. Многие российские достижения "на минном поле" аналогов в мире не имеют.
Боевая микроволновка "Листва"
В России радиоэлектронное оружие на новых физических принципах успешно используется и в парадном, и в боевом строю. Машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" способна обнаруживать и подрывать мины и фугасы на дистанции до 100 метров и помогает избежать сюрпризов противника. Проверено в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).
"Листва" появилась в РВСН в 2017 году, но в параде Победы будет участвовать впервые. Один из самых секретных комплексов России предназначен для нейтрализации взрывных устройств на пути следования мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.
На крыше бронемашины находится параболическая антенна, которая обезвреживает найденную мину сверхизлучением. Направленный СВЧ-импульс способен выводить из строя взрыватели и системы связи боеприпасов. Угол действия СВЧ-антенны составляет 90 градусов. Ширина полосы разминирования — 50 метров. Для экипажа разработаны специальные костюмы со вшитыми металлическими нитями, чтобы защитить военных от электронного излучения. Точные характеристики "Листвы" засекречены, однако, по данным из открытых источников, она способна обнаруживать мины на расстоянии до 100 метров, двигаясь со скоростью 15 километров в час. Разработчик — рязанское конструкторское бюро "Глобус", производитель — Краснодарский приборный завод "Каскад".
Словом, 24 июня состоится и парад технологической Победы над вероятным противником. Заметим, "СВЧ-стометровка" успешно преодолена, в России испытывается более могущественная машина дистанционного разминирования "Гвидон".