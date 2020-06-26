Казахстан пытается облететь Узбекистан в "вертолетной гонке"

Казахстан приобрел еще четыре российских вертолета Ми-35, увеличив количество этих винтокрылых машин до 12. Узбекистан ранее также договорился о дюжине единиц этой техники, но по общему числу ударных вертолетов республика все еще лидирует в ЦА.

Уникальный военно-транспортный вертолет Ми-35 российского производства укрепляет обороноспособность десятков стран мира. Для многих государств эта винтокрылая машина остается несбыточной мечтой. На пространстве СНГ грозные Ми-35 легитимно эксплуатируют, кроме РФ, только Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Четыре новых ударных вертолета Ми-35М прибыли на авиабазу Сил воздушной обороны РК в рамках военно-технического сотрудничества с Россией, сообщает Sputnik Казахстан. Летчики и инженерно-технический состав прошли переобучение, и способны выполнять самые сложные задачи командования. Российское оружие в боевых условиях не подводит, Ми-35М надежны и эффективны ("тридцать пятый" — это глубоко модернизированный легендарного Ми-24). Новое звено значительно усилит армейскую авиацию РК, которая до июня располагала 18 ударными вертолетами.

Казахстан ранее (в 2016 и 2018 годах) получил восемь многоцелевых вертолетов Ми-35М производства АО "Роствертол", в той же комплектации, что и Вооруженные силы РФ. Среди соседних стран Центральной Азии в области армейской авиации с Казахстаном сегодня может конкурировать только Узбекистан, у которого 25 ударных вертолетов (по данным Global Firepower ranking).

Качественный прирост обороноспособности

Россия традиционно содействует укреплению обороноспособности стран ЦА, в том числе и Казахстана, который является стратегическим союзником и приоритетным направлением внешней политики в ближнем зарубежье. Несмотря на казахстанскую политику диверсификации поставщиков вооружений, военно-техническое сотрудничество с Россией держится на уровне стратегического партнерства. О многом говорит тот факт, что РК по договору 2015 года получает новую боевую технику российского производства по внутренним ценам РФ, включая вертолеты Ми-35М.

Для вооруженных сил республики четыре новых вертолета Ми-35М, вроде бы, не слишком много. И все же это звено обеспечит прирост более двадцати процентов ударной мощи армейской авиации. Вертолет Ми-35M — сложнейший, высокотехнологичный боевой комплекс, предназначенный для уничтожения бронетехники и укрепленных позиций противника, для огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десантирования (до 8 военнослужащих с личным вооружением), эвакуации раненых, для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Многоцелевой ударный Ми-35М имеет выдающиеся характеристики: максимальная скорость - до 300 км/час, дальность - 550 км, потолок динамический – 5 400 метров, масса боевой нагрузки — до 2 400 кг. Он приспособлен для эксплуатации в суровых условия, может эффективно действовать в горах и в пустыне, обладает огромной огневой мощью и фантастической живучестью.

Ми-35М вооружен носовой двуствольной 23-мм артиллерийской установкой (боекомплект - 450 снарядов). Может нести в различной комплектации до восьми противотанковых ракет, два блока с неуправляемыми 122-мм ракетами или до четырех блоков калибра 80 мм. Новейшая обзорно-прицельная система Ми-35М с гиростабилизированной оптико-электронной станцией включает тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор. Оператор бортового вооружения видит картинку вокруг на 240 градусов, имеет больше возможностей для гарантированного уничтожения противника.

Геополитика и региональная безопасность

В сравнении с легендарным предшественником Ми-24, новый вертолет получил современное бортовое радиоэлектронное оборудование, цифровую навигацию и индикацию, более мощные турбовальные двигатели (2х2 200 л.с.), несущий и рулевой винты изготовленные из композитного материала — для повышения боевой живучести. Комплексную защиту от поражения обеспечивают детекторы облучения РЛС, устройства выброса тепловых ловушек и создания помех в ИК-диапазоне, эффективное бронирование кабины экипажа и жизненно важных систем вертолета, многократное резервирование важнейших систем. Высокотехнологичное оборудование позволяет значительно снизить нагрузку на экипаж, применять управляемое и неуправляемое вооружение в любое время суток, атаковать наземные цели на высотах 10-25 метров днем, и на 50-метровой высоте ночью, выполнять взлет и посадку на необорудованных площадках. Боевая техника такого уровня — убедительный ответ на современные вызовы безопасности.

Казахстан — один из лидеров военного строительства в СНГ, и продолжает планово наращивать потенциал Вооруженных сил в стратегическом союзе с Россией. В мировом рейтинге военной мощи Республика Казахстан занимает 63 позицию, в Центральной Азии уступает только Узбекистану, который входит в первую полусотню.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны Нурлану Ермекбаеву оснастить национальную армию эффективными и конкурентоспособными вооружениями, повысить качество военного образования и укрепить международное военно-техническое сотрудничество. Рост обороноспособности республики отражается в цифрах и фактах. Трехлетний оборонный бюджет (2020-2022 годов), по данным Министерства обороны РК (https://sptnkne.ws/CN4k), составляет в общей сложности 961 миллиард тенге (2,55 миллиарда долларов). На 2020-й приходится 331,9 миллиарда тенге, из которых 313,6 миллиарда выделяется на содержание вооруженных сил и 18,3 миллиарда - на развитие кадрового потенциала и медицинское обеспечение. Финансирование вооруженных сил республики стабильно.

В области военного строительства Минобороны Казахстана приходится учитывать растущие угрозы международного терроризма, соседство неспокойного Афганистана и четырех ядерных государств. Оборонительный характер военной доктрины Казахстана декларирует приверженность к миру и способность защищать национальные интересы с помощью вооруженных сил. Республика способна применять армию для локализации военных конфликтов и очагов региональной напряженности, и в дальнейшем "гасить" кризис мирными средствами.

Очевидно, тенденция перевооружения армейской авиации РК на вертолеты Ми-35М в ближайшие годы сохранится, ведь лучшего в мире не придумали. Не случайно южный сосед Казахстана — Узбекистан — обновляет парк своих боевых винтокрылых машин именно этими моделями российских вертолетов. Заметим, предшественник — Ми-24 — до сего дня остается самым распространенным ударным вертолетом в мире (произведено более 3,5 тысячи экземпляров), состоит на вооружении в национальных армиях более 63 стран. А в США регулярно отрабатывают тактику противодействия российским Ми-24 в ходе войсковых учений.