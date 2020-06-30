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Новый провал американских комплексов ПВО Patriot

© Sputnik / Игорь Зарембо
Колумнисты
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200630/14443930/Novyy-proval-amerikanskikh-kompleksov-PVO-Patriot.html

Зенитные ракетные комплексы Patriot, произведенные в США, не защитили столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд от воздушного удара йеменских повстанцев-хуситов и в очередной раз подтвердили свою репутацию "оружия вчерашнего дня".

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" ("Помощники Аллаха", хуситы) 23 июня атаковали объекты на территории Саудовской Аравии, открыто заявили об этом, и продемонстрировали превосходство своего оружия над американскими ЗРК Patriot.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Несколько ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет были запущены с контролируемой хуситами территории, преодолели свыше 700 км, три позиционных района системы ПВО и поразили цели в Эр-Рияде. По данным агентства Reuters, ракеты и беспилотники хуситов были направлены на штаб армии, минобороны и авиабазу.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило об уничтожении воздушных целей, и все же можно предположить, что отдельные ударные беспилотники (или ракеты) свою задачу в Эр-Рияде выполнили. Очевидцы рассказали о двух громких взрывах и густых клубах дыма в саудовской столице (прошлогодняя атака хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Абкайк и Хур была гораздо зрелищнее, имела более тяжелые последствия).

По одной из версий, комплексы Patriot определили атакующие БПЛА как свои и пропустили их. Возможно, система идентификации ПВО-ПРО Patriot была взломана или подавлена средствами радиоэлектронной борьбы. В худшем случае технологически несовершенные "патриоты" могли просто не заметить малоконтрастные воздушные цели.

Как бы то ни было, конфликт Саудовской Аравии с йеменскими хуситами становится все более высокотехнологичным и опасным для всего региона. При этом количественный рост американских вооружений (включая дополнительные батареи ЗРК Patriot и новые позиционные районы) ни на что не влияет.

Patriot уже не тот

Хуситы утверждают, что нанесли удары по Министерству обороны и базе военно-воздушных сил имени короля Сальмана в Саудовской Аравии.

По данным коалиции, силами ПВО королевства утром 23 июня были перехвачены четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников-камикадзе, запущенных йеменскими повстанцами по Эр-Рияду и городам Наджран и Джизан. Общее количество ударных средств неизвестно, хуситы заявляли о "широкомасштабной операции", которая еще не завершена. Сохраняется недосказанность.

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Для сравнения, в осенней операции прошлого года повстанцы задействовали 18 дронов и семь крылатых ракет. Представитель хуситов отмечал способность новых беспилотников "Касеф" и "Саммад-3" преодолевать расстояние в 1 700 км.

Здесь важно понимать: с такой дальностью полета йеменский дрон-камикадзе может атаковать цель в Саудовской Аравии с любого направления (к примеру, выйти на Эр-Рияд со стороны Катара), и комплексы Patriot окажутся бесполезными, потому что контролируют пространство в ограниченном секторе (90 градусов), и количество эшелонов на качество ПВО не влияет. Комплекс Patriot предназначен для уничтожения самолетов, баллистических целей, ракет средней дальности. Относительно небольшие ударные беспилотники и крылатые ракеты - цели не по профилю.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заметил: "Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели".

А если они заведомо не лучшие, то удары йеменских хуситов по объектам в Саудовской Аравии неотразимы. Ракетные вооружения и ударные БПЛА стремительно развиваются во всех странах мира, а модернизации американских ЗРК Patriot напоминает многолетнее топтание на месте.

В модификациях РАС-2 и РАС-3 технологического прорыва не наблюдается. Проект PAC-3 получил хотя бы "ускоренную" РЛС и новую ракету, а прочие модернизации предусматривали только замену отдельных узлов и агрегатов. Пентагон планирует эксплуатацию комплекса Patriot до начала 2030-х годов и, пожалуй, это излишне оптимистичный взгляд в будущее.

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Согласно тактико-техническим характеристикам, Patriot способен уничтожать воздушные объекты, летящие со скоростью до 2 500 километров в час, на дистанциях до 100 километров (баллистические - до 25 километров) и на высоте до 25 километров (баллистические - до 11 километров). ЗРК может одновременно обстреливать до 8 целей.

Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке
© AP Photo / Nasser Nasser
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Время реакции комплекса 15 секунд (очень медленно - за это время цель может пролететь 10 км), включая старт ракеты при подходе цели к намеченному рубежу. Радар ЗРК Patriot имеет угол обзора 90 градусов и устанавливается в направлении вероятного появления воздушных целей (никакого кругового обзора).

Скромные характеристики дополняются не самым успешным опытом боевого применения. Так, из 91 выпущенной Ираком в начале 1991 года ракеты "Скад" Р-17 (антиквариат) американцам удалось сбить лишь 45, при расходе 158 зенитных ракет. Существенным недостатком американского комплекса оказалась малая дальность и высота перехвата цели - менее 20 и 7 километров от прикрываемого объекта. Всякое сравнение с современными российскими аналогами типа С-350 "Витязь" некорректно, в области технологий - отрыв фантастический (по обзору РЛС, скорости реагирования, количеству атакуемых целей, диапазону высот и дальности поражения).

При этом один ЗРК Patriot на международном рынке стоит около 1 миллиарда долларов. Только в 2017 году США продали Саудовской Аравии вооружений на 110 миллиардов долларов, крупнейшая оружейная сделка в истории человечества. Вероятно, значительная часть этих денег потрачена впустую - "рекламные ролики" американского ВПК в системе ПВО продолжения не имеют. Неслучайно Япония отказалась от приобретения и размещения на своей территории американской системы ПРО Aegis Ashore.

Местное производство?

Лишний раз подчеркивать проиранскую направленность движения йеменских повстанцев или поставки им иранского оружия, значит, упрощать реальность.

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Технологически  хуситы достаточно самостоятельны, уверенно ведут боевые действия на море и ранее представили целую выставку новых беспилотников и ракет собственного производства, предназначенных для войны с Саудовской Аравией и арабской коалицией. Заметим, эти средства воздушного нападения способны пролететь многие сотни километров и попасть точно в цель (отдельное здание, завод).

Вооруженный конфликт в Йемене соткан из межконфессиональных, политических и региональных противоречий севера и юга страны и не имеет военного пути урегулирования. Столкновения между суннитами (салафитами) и шиитами (хуситами) уходят корнями в далекое прошлое. Механика боевых действий незатейлива: с одной стороны - шииты-хуситы, которых поддерживает Иран, с другой - сунниты, которых поддерживает Саудовская Аравия. На севере Йемена имеются нефтяные месторождения, а на юге находится важный для транзита углеводородов порт Аден, и логичным выглядит желание Эр-Рияда контролировать "потоки".

Напомню, повстанцы-хуситы в 2015 году захватили власть и столицу Сану после бегства действующего президента. Саудовская Аравия с одобрения США и без санкции ООН начала военную операцию против йеменской "хунты" при поддержке оружием со стороны ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Катара, Иордании, Египта, Пакистана, Марокко и Судана. Коалиция выступает на стороне бежавшего правительства.

ООН конструктивной роли не играет, лишь изредка призывает стороны к миру. На роль регионального диспетчера претендуют США. Гражданская война в Йемене продолжается шесть лет, и вмешательство арабской коалиции привело лишь к эскалации боевых действий.




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