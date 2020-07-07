Странный восточный фронт: США меняют Европу на Азию

Хронические унижения, которым подвергают Европу (и НАТО) лидеры нынешней администрации США, хорошо известны. По сути, европейцам объясняют: хотите жить в безопасности — живите, а мы-то тут при чем, если вы даже не платите по натовским счетам, рассуждает автор.

Редкий случай: два военных флота, американский и китайский, проводят маневры в Южно-Китайском море одновременно. И еще — бок о бок, иногда видят друг друга. Вроде бы США не до того — там все на грани гражданской войны (достаточно вспомнить, что за речь произнес 4 июля президент Дональд Трамп). Да и у Китая не то чтобы все хорошо с учетом мучительного перезапуска экономики после коронавируса. И тем не менее — маневрируют, демонстративно показывая кузькину мать друг другу.

Ранее Америка и Китай обменялись двумя зеркально выглядящими документами по поводу их нарастающей океанской конфронтации. Общее в этих документах то, что они свидетельствуют: Атлантика, Европа — это вчерашний день, главная стратегическая конкуренция сверхдержав уже сегодня происходит на Тихом океане, у берегов Китая. И это надолго.

Хронические унижения, которым подвергают Европу (и НАТО) лидеры нынешней администрации США, хорошо известны. По сути, европейцам объясняют: хотите жить в безопасности — живите, а мы-то тут при чем, если вы даже не платите по натовским счетам? Ваш западный фронт сегодня никому не нужен, для нас давно уже главный — восточный. Ну ведь и правда: для США стороны света выглядят ровно наоборот, Тихий океан для них — это запад.

Вот первый документ, составленный китайским Национальным институтом по изучению Южно-Китайского моря. Здесь интересны цифры. Они свидетельствуют: уже сегодня 60% военных кораблей США, 55% армейских соединений и 2/3 морской пехоты относятся к Индо-Тихоокеанской зоне командования. Ничего оборонительного в их расположении нет, 85 тысяч человек вооруженного персонала (из 375 тысяч "индо-тихоокеанцев") выдвинуты вперед, к китайским берегам. Техника и вооружения — тоже выше европейского уровня. Китаю не нужно напоминать, что его возможности не дотягивают до американских даже у собственных берегов, это известный факт.

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Перед нами картина, выстроенная примерно к 2018 году нынешней администрацией США. Вписываются в нее и участившиеся заходы и залеты американцев на оспариваемые территории в этом регионе, когда китайские ВВС и ВМС перехватывают пришельцев и отгоняют их. Но каждый раз делать это все труднее, потому что силы США растут, недавно моря Азии увидели редкую картину: три авианосные группы (из одиннадцати) вместе, рядышком. Неизбежный результат — наращивание в регионе китайских возможностей.

Второй из упомянутых документов был ранее подготовлен тоже как исследовательский доклад, его сделал Совет по иностранным делам США. Там объясняется, что наращивание возможностей ведет именно Китай и что американцы должны поддерживать способность защитить азиатско-тихоокеанских партнеров — включая Тайвань, но прежде всего Японию, Австралию, Филиппины и всех желающих.

Что все это означает: мы снова — в 50-60-х годах прошлого века, когда нечто подобное происходило у западных границ СССР, прежде всего в Европе. И самое интересное тогда творилось в сфере идеологии и политики: как выстраивали союзников в единую систему, объясняя миру, что СССР во всем чистое зло. Точно так же сегодня администрация США выстраивает довольно неожиданно выглядящий миф об агрессивном Китае, угнетающем собственный народ и вмешивающемся в дела самих американцев. Последствия создания в те времена антисоветской идеологии ощущает на себе и сегодня несколько другое государство — Россия. И следует ожидать те же последствия для Китая на десятилетия вперед: мифы живучи. Хотя еще несколько лет назад Китай для обитателя Запада выглядел по-иному.

Но если у нас сейчас тихоокеанское переиздание 50-60-х, то возможно ли повторение Карибского кризиса 1962 года на Тихом океане? Конечно. Напомним, что тот кризис случился, когда США и СССР оба перешли какую-то невидимую черту, разместив средства нападения друг против друга на новых территориях — соответственно в Турции и на Кубе. Запахло ядерными ударами в любой момент. Окончание тогдашнего противостояния перевело конфронтацию сверхдержав в застойную стадию на целых тридцать лет, что и сегодня может повториться.

Представим себе, что будет, если США проделают что-то подобное на территории еще одной азиатской страны вдобавок к имеющимся, а Китай впервые выйдет из оборонительной стойки и придвинет свои арсеналы вплотную к американским берегам. Изменится весь мировой стратегический баланс. Пока что чисто военная причина происходящего в Азии сводится к тому, что в Южно-Китайском и других морях базируются китайские подводные лодки, рассчитанные на ответный удар по американским территориям. Остальное — это идеолого-дипломатическое оформление ситуации. Вдобавок речь о торговых путях из Китая, первой экономики мира, во внешний мир — и почти столь же важных для США путях через те же моря, но это уже второй вопрос. Обеим сторонам эти морские маршруты хочется держать под контролем.

Мир сегодня не слишком похож на конец 50-х годов, скажете вы. От Америки, находящейся в стадии нарастающей гражданской войны или как минимум на пике развала административной системы, нельзя ожидать того же, что от США при Эйзенхауэре или Кеннеди. Не говоря о забавах китайской пропаганды, пытавшейся в какой-то момент изображать ВМС США как флот, насмерть пораженный коронавирусом.

Но в том-то и дело, что как раз смена Эйзенхауэра на Кеннеди была последней мирной передышкой перед не менее сильным внутренним кризисом Америки. Более поздние 60-е в США стали катастрофой, они грозили уничтожить страну изнутри, а причиной была среди прочего смена поколений и идеологий. Внутренний бунт начиная со второй половины 60-х подорвал и способности Америки вести войну в Индокитае, и желание продолжать яростную конфронтацию с СССР. Но по крайней мере Карибский кризис, как и втягивание военной машины в Индокитай, шли своим ходом. США — страна большая, одни там ужасались развалу и расколу общества, другие выводили авианосцы для нанесения ударов.

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Как и в прежнюю эпоху, многое зависит от позиции союзников США. Перманентно неясный вопрос — роль десяти стран Юго-Восточной Азии, которые уже который год пытаются держать нейтралитет, несмотря на напоминания американской дипломатии: у вас же есть территориальные споры с Китаем… Те отвечают: но Китай для нас кому первый, кому второй экономический партнер.

Проблема в том, что активная дипломатия АСЕАН находится в столь же подвешенном положении, что и вся дипломатия в целом: из-за коронавируса. На той неделе саммит АСЕАН прошел в видеоформате, приняли стандартный документ насчет урегулирования споров с Китаем, и все. Если пандемия, разорвав международное общение, заморозила существующие ситуации — это еще ничего. Если же она парализовала механизмы, способные гасить кризисы, то все плохо. Восточный фронт получается странный — и от этого не менее опасный.

Источник: РИА Новости