Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?

Арест Ивана Сафронова, бывшего спецкора "Коммерсанта", специализировавшегося на военной тематике, вызвал волну протестов и обвинений в адрес силовиков и власти как таковой: хотят заткнуть рот свободной прессе, запугивают, Иван честный человек и патриот, и вообще инкриминируемая ему статья 275 УК России ("Госизмена") написана так, что позволяет привлечь любого, кто имел отношение к оборонной тематике или вопросам государственной безопасности, а потом обсуждал их с иностранцем.

То, что арест Сафронова состоялся на следующий день после приговора псковской журналистке Светлане Прокопьевой, признанной виновной в оправдании терроризма и приговоренной к выплате 500 тысяч штрафа, лишь подлило масла в огонь, не говоря уже о том, что сразу же вспомнили и прошлогоднюю историю журналиста-расследователя Ивана Голунова, против которого пытались сфабриковать дело о торговле наркотиками. Дело Голунова развалилось в считанные дни во многом благодаря массовым протестам журналистского сообщества, хотя и без этого оно изначально вызывало очень большие подозрения. И вот теперь Сафронов — опять кто-то мстит журналисту?

Можно понять знакомых и друзей Ивана: не хочется верить в то, что близкий друг и хороший парень продавал и предавал Родину. Этого не может быть: он патриот и сын офицера (его отец работал в "Коммерсанте" по той же самой военной тематике), а значит, "представить его изменником просто невозможно". А представить спецслужбы на пустом месте фабрикующими дело против журналиста?

Легко: вот же дело Голунова, да и по статье "Госизмена" несколько раз пытались посадить людей за "сущую ерунду", например телефонный звонок с информацией о передвижении российских войск. Ну и что, что статья 275 применяется крайне редко: в год речь идет о считанных случаях — вот сейчас, мол, начнут повально всех сажать, о ужас, новый 1937-й, с его "английскими шпионами"! Да и чешская разведка — что это, цитата из романа про Швейка?

ФСБ РФ Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в уголовном деле по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена").

Все это очень волнительно, но тут же возникает целый ряд вопросов, от ответов на которые зависит вовсе не только отношение к делу Сафронова. Да и вообще вопросы не касаются конкретно Сафронова.

Работают ли в России иностранные, в первую очередь западные, натовские разведслужбы? Да, это будут отрицать только самые отмороженные из числа "борцов с режимом".

Интересуются ли эти разведки работой российского ВПК, новыми видами российского оружия, контрактами с зарубежными странами? Естественно, военная сфера всегда была едва ли не главным приоритетом разведок.

Являются ли журналисты, специализирующиеся в военной и военно-промышленной тематике, объектом разработок иностранных спецслужб? Несомненно, потому что у них есть непосредственные контакты с теми самыми секретоносителями, добраться до которых иностранным разведкам на порядок сложнее.

Занимается ли российская контрразведка работой по пресечению попыток иностранных разведок добыть секретную информацию о российском ВПК и оборонных контрактах? Конечно же, причем было бы странно, если бы наши спецслужбы отслеживали только контакты секретоносителей и забывали бы о такой чувствительной и пограничной профессии, как журналисты.

Могли ли российские спецслужбы установить контакты иностранных спецслужб с тем или иным журналистом и в ходе их разработки обнаружить передачу секретной информации? Оплаченной или нет — второй вопрос, хотя в данном случае, судя по всему (предварительно, потому что обвинение Сафронову будет предъявлено только на следующей неделе), речь не идет о безвозмездной передаче. Ничего удивительного в обнаружении таких контактов нет.

Может ли в принципе российский гражданин работать на иностранные разведки? По идейным соображениям или за деньги? Да, конечно, Россия в этом смысле ничем не отличается от любой другой страны. Могут ли иностранные разведки использовать российского гражданина, что называется, втемную? Он думает, что пишет аналитические статьи или просто делится информацией, а разведка получает важные для нее и секретные сведения? Тоже ничего невозможного, хотя понятно, что вероятность такого случая применительно к военной тематике гораздо ниже, ведь хороший специалист (журналист) прекрасно понимает, что является секретным, а что нет.

Почему важны эти абсолютно банальные вопросы? Потому что у нас сложилась ситуация, когда определенная часть общества просто не хочет на них отвечать, не хочет даже слышать о них. Не вообще, а если речь идет об одном из своих. То есть предатели, казнокрады, убийцы в России, конечно, есть, но все они относятся к чиновникам, власти, в крайнем случае к патриотическому молчаливому большинству. К быдлу. А люди со светлыми лицами, активно борющиеся с режимом или просто критикующие любые его действия в принципе не могут быть плохими. А если они и делают что-то недостойное, так это не они такие, это жизнь такая, власть создала такие правила игры, что нельзя быть честным.

© Sputnik / Евгений Одиноков Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке.

Очень удобная позиция, и дело тут вообще не в Сафронове. Он, кстати, может, и не считал себя принадлежащим к "лучшим людям", но они автоматически записывают его в свои. Потому что журналист из делового СМИ, да еще и пострадавший за правду. Какую правду?

Заметка о замене Валентины Матвиенко на посту главы Совета Федерации на Сергея Нарышкина, появившаяся в прошлом году и ставшая поводом для ухода из газеты Сафронова (он был одним из авторов) и всего отдела политики, была чем угодно, но не "раскрытием страшных тайн режима". Мало того что вся история была высосана практически из пальца: Нарышкин работал в СВР меньше трех лет и никуда не собирался — так и скандальные последствия, ею вызванные, были связаны не с давлением власти, а с желанием собственника газеты разобраться с причинами странной публикации. Журналисты отказались раскрыть свои источники информации своему руководству (скорее всего, по причине их несерьезности), а потом был коллективный исход из редакции.

Наши люди всегда правы — очень удобная позиция. Вообще корпоративная солидарность — это страшная сила, причем речь идет даже не о журналистской корпорации, ну да и бог бы с ней. Если бы не обратная сторона медали, которая на самом деле является главной во всех подобных историях. Мы хорошие — власть и даже государство плохие. Вот что главное, и вовсе не только в тот момент, когда приключается что-то нехорошее с одним из наших. Нет, власть плохая всегда, во всем, чтобы она ни делала, чем бы ни занималась.

"Многолетнее ограничение политических и гражданских свобод создало в России не просто несвободное, а репрессивное государство. Государство, с которым небезопасно и страшно иметь дело. Каждый представитель этого государства считает своим долгом использовать свою власть против гражданина. Это не только силовики. Органы опеки, судебные приставы, пожарные инспекторы — все будут против вас, если выдастся случай. Признать ошибку, проявить снисхождение, простить — такие опции тут недоступны.

Репрессивное по отношению к собственным гражданам государство теперь встречает "ответочку". Юный гражданин, который видел от власти только запреты и наказания, не мог и придумать другого способа коммуникации. Жестокость порождает жестокость. Безжалостное государство произвело на свет гражданина, который сделал смерть своим аргументом. Надейтесь, что он исключение".

Так заканчивается статья Светланы Прокопьевой, псковской журналистки, с которой она выступила в ноябре в эфире "Эха Москвы" в Пскове. За это ее обвиняли в оправдании терроризма. Нет, конечно, Прокопьева не оправдывала теракт в здании архангельского УФСБ, она просто описывала ту Россию, которая существует в голове у "лучших людей". Репрессивную по отношению к собственным гражданам, которым, увы, не остается ничего другого, как сопротивляться. А уж какими методами… Нет, это не оправдание терроризма — это оправдание ненависти к власти, государству, которую десятилетиями, прикрываясь борьбой за права граждан, пестуют как либеральные революционеры, так и реальные иностранные враги нашей страны (не конкретная журналистка — она выступает лишь как "полезный идиот", искренне верящий в то, что государство опасно для народа). Отчуждение людей от власти, расчеловечивание и демонизация ее, противопоставление народа и власти, потом народа и государства — это же не страшно, правда? И потом, зачем перекладывать вину с больной головы на здоровую — это же ответная реакция лучшей части общества, "ответочка" на тот беспредел, что творит власть: вот что мы слышим в ответ.

Власть может делать правильные или неправильные вещи, конкретные чиновники или структуры могут быть коррумпированы или чисты, кадры могут обновляться, а политика меняться — все это не имеет никакого значения для ниспровергателей. Потому что для них есть только черное и белое — и белыми могут быть только они сами, а черным становится все, что делает русское государство.

На самом деле это поведение точно такое же (даже в нюансах отстаивания "своих"), как в 1905-1917 годах и в перестройку, завершившуюся 1991 годом, — самоубийственное и для самих "борцов с режимом". Оба раза кампания по дискредитации государства как такового накладывалась на верхушечный заговор, и все заканчивалось страшным обвалом страны. Благодаря этому ужасному историческому опыту сейчас у высшей власти и абсолютного большинства народа есть ясное понимание опасности таких "игр".

Измена Родине опасна, но в сто крат опасней та борьба с собственным государством, которую ведут ниспровергатели не власти, а самого государства. Это и есть предательство своего народа и измена Родине — другое дело, что многие из них и не считают их своими.

Источник: РИА Новости