Американский "Талибангейт" — каковы цели этого вброса?

Это может выйти за рамки российско-американских отношений и обострить и без того непростую обстановку на афганской земле.
Опять "хайли лайкли"?
Раскручивающийся в США "Талибангейт" (скандал вокруг якобы данных о том, что российское ГРУ платило талибам награды за убийства американских граждан в Афганистане) касается нескольких тем.
Как можно вести серьезный диалог с партнером, договариваться о компромиссах и уступках, когда он на основании надписи на заборе (иначе стартовую статью The New York Times о "Талибангейте", как и ее апдейт, не назовешь) начинает кричать о санкциях и о токсичности самого переговорного процесса со "страной — убийцей американских граждан"?
Неудивительно, что замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Москва больше не видит в Вашингтоне договороспособного партнера и утратила к нему доверие как к контрагенту. Дипломат надеется восстанавливать это доверие тактикой малых шагов, однако в условиях охоты на российских агентов в Соединенных Штатах делать эти шаги практически невозможно. Разве что они будут односторонними, от лица Москвы, но тогда это уже уступки.
Однако демократы уже взяли вопрос на предвыборный щит, заявили о неспособности президента США исполнять роль Верховного главнокомандующего и защищать жизни американских военных за рубежом. По их мнению, Трамп (якобы получивший данные о "российских наградах" еще весной) должен был сразу ответить Путину всей американской мощью — и коль он этого не сделал, то должен сам ответить перед избирателями осенью.
Последствия
Дональд Трамп заключил сделку с "Талибаном"*, согласно которой американцы постепенно уходят из Афганистана (дедлайн по выводу — май 2021 года), а талибы в ответ обеспечивают видимость того, что Штаты ушли с победой. То есть не отстреливают американских солдат, ведут номинальные переговоры с властями в Кабуле о примирении и обязуются не предоставлять свою территорию для антиамериканских действий. Однако у этой сделки в Штатах много противников.
Все они сейчас объединились для того, чтобы использовать "Талибангейт" как основание для разрыва сделки, отказа от дальнейших переговоров с талибами и сохранения американского военного присутствия в Афганистане.
Учитывая, что в этом же заинтересованы сами афганские власти (не желающие быть смещенными и уничтоженными после выборов в ноябре, а это достаточно вероятно), то они, при желании, могут предоставить американским ястребам какие-то местные "свидетельства или доказательства" якобы сговора между русскими и талибами.
И если сделка между американцами и талибами в итоге будет сорвана, то вся скрупулезная дипломатическая работа Москвы и среднеазиатских республик по выстраиванию схемы работы с будущими властями Афганистана, по стабилизации ситуации в этой республике уйдет коту под хвост.
Продолжение войны приведет к дальнейшей радикализации афганского сопротивления и к укреплению в Афганистане "Исламского государства"* и других радикальных структур (с которыми талибы готовы были бы бороться не на жизнь, а на смерть).
* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) и "Талибан" — запрещенные в России и ряде других стран террористические организации