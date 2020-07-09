Американский "Талибангейт" — каковы цели этого вброса?

Это может выйти за рамки российско-американских отношений и обострить и без того непростую обстановку на афганской земле.

Опять "хайли лайкли"?

Раскручивающийся в США "Талибангейт" (скандал вокруг якобы данных о том, что российское ГРУ платило талибам награды за убийства американских граждан в Афганистане) касается нескольких тем.

Во-первых, самих российско-американских отношений. И дело даже не в том, что возбужденные из-за очередного "хайли лайкли" (а по-другому не скажешь, ведь вся история базируется на неподтвержденных слухах) американские политики требуют введения новых санкций против Российской Федерации. И даже не в том, что разбираться в истории никто не хочет, как и доказывать ее достоверность. Дело в том, что история с "Талибангейтом" стала еще одним аргументом, объясняющим, почему Москве и Вашингтону так сложно достичь каких-то консенсусов и компромиссов по глобальным и региональным делам.

Как можно вести серьезный диалог с партнером, договариваться о компромиссах и уступках, когда он на основании надписи на заборе (иначе стартовую статью The New York Times о "Талибангейте", как и ее апдейт, не назовешь) начинает кричать о санкциях и о токсичности самого переговорного процесса со "страной — убийцей американских граждан"?

Неудивительно, что замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Москва больше не видит в Вашингтоне договороспособного партнера и утратила к нему доверие как к контрагенту. Дипломат надеется восстанавливать это доверие тактикой малых шагов, однако в условиях охоты на российских агентов в Соединенных Штатах делать эти шаги практически невозможно. Разве что они будут односторонними, от лица Москвы, но тогда это уже уступки.

Вторая тема — это президентские выборы в США. Демократы используют "Талибангейт" для доказательства слабости Трампа или — еще лучше — его страха перед Владимиром Путиным. Да, вполне уважаемые генералы, в том числе в Пентагоне, говорят, что данные о "русских наградах" за "американские скальпы" были бездоказательными и не требовали какой-то серьезной реакции, не говоря уже об ответе Москве.

Однако демократы уже взяли вопрос на предвыборный щит, заявили о неспособности президента США исполнять роль Верховного главнокомандующего и защищать жизни американских военных за рубежом. По их мнению, Трамп (якобы получивший данные о "российских наградах" еще весной) должен был сразу ответить Путину всей американской мощью — и коль он этого не сделал, то должен сам ответить перед избирателями осенью.

Последствия

Дональд Трамп заключил сделку с "Талибаном"*, согласно которой американцы постепенно уходят из Афганистана (дедлайн по выводу — май 2021 года), а талибы в ответ обеспечивают видимость того, что Штаты ушли с победой. То есть не отстреливают американских солдат, ведут номинальные переговоры с властями в Кабуле о примирении и обязуются не предоставлять свою территорию для антиамериканских действий. Однако у этой сделки в Штатах много противников.

Это и сотрудники ЦРУ (которых неоднократно обвиняли в участии в схеме экспорта афганского героина через Косово в Европу), и не желающие уходить из Афганистана глобалисты (сторонники сохранения американского доминирования через присутствие во всех важных точках мира), и некоторые представители демократической партии (готовые положить жизни американских солдат на то, чтобы Трамп перед выборами не мог повесить себе на грудь медаль "За завершение афганской войны").

Все они сейчас объединились для того, чтобы использовать "Талибангейт" как основание для разрыва сделки, отказа от дальнейших переговоров с талибами и сохранения американского военного присутствия в Афганистане.

Учитывая, что в этом же заинтересованы сами афганские власти (не желающие быть смещенными и уничтоженными после выборов в ноябре, а это достаточно вероятно), то они, при желании, могут предоставить американским ястребам какие-то местные "свидетельства или доказательства" якобы сговора между русскими и талибами.

И если сделка между американцами и талибами в итоге будет сорвана, то вся скрупулезная дипломатическая работа Москвы и среднеазиатских республик по выстраиванию схемы работы с будущими властями Афганистана, по стабилизации ситуации в этой республике уйдет коту под хвост.

Продолжение войны приведет к дальнейшей радикализации афганского сопротивления и к укреплению в Афганистане "Исламского государства"* и других радикальных структур (с которыми талибы готовы были бы бороться не на жизнь, а на смерть).

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) и "Талибан" — запрещенные в России и ряде других стран террористические организации