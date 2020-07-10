Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России

В вопросе запрета вещания RT прибалтийские республики пошли по пути, хорошо накатанному за последние годы совсем иными и куда более мощными державами.

Литва запретила на своей территории вещание пяти телеканалов RT, пишет автор РИА Новости.

Это произошло спустя неделю после того, как аналогичный шаг предприняли власти Латвии. На очереди — Эстония, министр иностранных дел которой также не исключил возможности такого же решения.

Шансы на особую позицию Таллина в данном вопросе невелики: и в свете традиционного антироссийского консенсуса трех "прибалтийских тигров", и с учетом того, что именно власти Эстонии проявили наибольшую активность и последовательность в создании препон для работы в республике агентства Sputnik. Как известно, для достижения желаемого результата ими была устроена откровенная травля сотрудников с угрозами уголовного преследования.

Однако самым интересным во всей этой истории является официальное обоснование решения Вильнюса. То самое, которое утверждает, что RT подконтрольно Дмитрию Киселеву, в свою очередь, находящемуся под западными санкциями, что якобы и стало причиной принятия мер против "его" медиаресурса.

Дело даже не в том, что данное утверждение не соответствует действительности, за что литовские власти удостоились язвительных комментариев, авторы которых напомнили, что RT вообще не имеет отношения к структурам МИА "Россия сегодня", на самом деле руководимым Дмитрием Киселевым.

Важнее то, что все это уже было: ровно неделю назад, когда Национальный совет Латвии по СМИ объяснил запрет вещания RT тем, что телеканалы "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" Дмитрия Киселева. Тогда точно так же и Маргарита Симоньян и МИД России прошлись по вопиющему непрофессионализму латвийских официальных структур, подогнавших под свое решение откровенно бредовое обоснование.

В тот момент еще можно было объяснять произошедшее случайностью и ошибкой конкретных исполнителей: в конце концов, от дилетантов и халтурщиков ни одна система не застрахована. Государству же давать задний ход в подобной ситуации вроде как не комильфо, даже если его откровенно подставили собственные чиновники.

Но повторение ситуации один в один в Литве однозначно дает понять: не было и нет никакой случайной ошибки. Все это осознанная позиция властей Латвии и Литвы, которая сводится к принципу "и так сойдет".

Понятно, что запрет вещания RT — политическое решение. Но неужели нельзя было его объяснить юридически более "чистым" мотивом? Разумеется, можно. Но для этого пришлось бы прилагать больше усилий, напрягаться ответственным ведомствам, искать лазейки в законодательстве.

Когда-то именно эта особенность — юридическая изощренность для соблюдения хотя бы внешней безупречности принимаемых решений — была одним из важнейших козырей западной демократии. Она смотрелась чрезвычайно выигрышно на фоне иных политических систем, не склонных столь заморачиваться соблюдением формальных процедур.

Но с тех пор утекло очень много воды. В вопросе запрета вещания RT прибалтийские республики пошли по пути, хорошо накатанному за последние годы совсем иными и куда более мощными державами.

Для американцев размахивание пробиркой с неизвестным порошком заменило поиск действительно существовавших обстоятельств, которыми можно было бы попытаться обосновать вторжение в Ирак перед международным сообществом. Британцы устроили грандиозное шоу вокруг отравления Скрипалей — и их ничуть не смущают зияющие, очевидные любому внимательному глазу "дыры" этого дела. Нидерланды, сделавшие правосудие своим национальным брендом, устраивают в судебном процессе по делу МН17 такие правовые "кульбиты", что даже удивляться уже не получается.

Подобных примеров — в отношении не только России, но и Китая, Ирана, Венесуэлы и прочих "стран-изгоев" — стало так много, что они давно уже превратились из редких исключений в обыденность. На подобном фоне совершенно органично смотрится позиция литовских и латвийских властей в истории с запретом вещания RT: зачем напрягаться, если этого можно не делать, просто выдав в качестве официальной позиции явную околесицу?

В этом даже есть своя логика: аудиторию с антироссийскими взглядами устроит объяснение про "Киселева, контролирующего RT" (как и про "Путина, отравившего Скрипаля", или "Кремль, сбивший "Боинг" над Донбассом"), а на Россию и симпатизирующие ей силы Запад все более явно не видит смысла тратить ресурсы, видимо, считая безнадежной задачу по переубеждению и привлечению на свою сторону.

Изначально данный (откровенно халтурный) подход был порожден информационной, политической, идеологической и даже моральной монополией Запада. Именно из-за нее он в какой-то момент перестал считать нужным тщательно и высокопрофессионально прорабатывать свою политику — и вообще, и в отношении конкурентов. В результате сам не заметил, как этой монополии лишился, в том числе из-за утраты компетенций и расслабленного наплевательства в уверенности, что сойдет и так.

Теперь же ситуация вышла на новый виток. Ныне все те же силы не видят смысла качественно работать и прилагать серьезные квалифицированные усилия уже потому, что свои обойдутся, а противника все равно не убедишь.

Удивительным тут можно считать то, что они всерьез полагают (и свежие решения прибалтов по RT это подтверждают), что подобный профессиональный, а вернее — вопиюще непрофессиональный, подход приведет их к идеологической и геополитической победе над Россией.