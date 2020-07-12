17:32 12 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск

Кому принес выгоду коронавирус: дезинфекция стала "новой нефтью"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Колумнисты
Получить короткую ссылку
161 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200712/14520621/Komu-prines-vygodu-koronavirus-dezinfektsiya-stala-novoy-neftyu.html

В материале по нефтегазохимии в мае мы говорили о том, что этот сектор выглядит одним из наиболее многообещающих в энергетической сфере. Но нужно понимать, что "ровно так же думают и страны, и глобальные компании по всему миру.

Они тоже видят перспективы переработки и стараются уйти исключительно из сырьевого сектора. А потому конкуренция будет жесткой". Автор недавней колонки в The Economist приходит полностью к тем же выводам: "Проблема в том, что слишком много крупных нефтяных компаний делают одну ставку". Журнал также приводит и интересные цифры: в прошлом году мощности по производству этилена (сырье для выпуска как полиэтилена, самого популярного полимера, так и некоторых других) увеличились на 60% больше, чем вырос спрос. Более того, в ближайшие пять лет мощности по производству этилена будут расти на 13 миллионов тонн ежегодно, что также соответствует 60%-ному превышению над увеличением годового спроса. А крупнейшие нефтегазовые ТНК: ExxonMobil, Shell, Total, "Газпром" и многие другие будут инвестировать 40 миллиардов долларов в год в нефтехимию. Правда, есть и одно исключение: в этом длинном списке не оказалось BP. А спустя еще два дня после этой публикации стало известно, что BP продала весь свой нефтехимический бизнес за пять миллиардов долларов специализированной химической компании INEOS.

Предприятие по переработке углеводородного сырья, входящее в состав СИБУРа, СИБУР Тобольск
© Sputnik / Максим Блинов
Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше
Действительно, два главных российских газохимических проекта (Амурский ГХК и Балтийский ГХК) также основаны в значительной степени на цепочке этан — этилен — полиэтилен. Этан будет выделяться из природного газа. Однако ими российские планы не ограничиваются.

Тут стоит кратко обсудить, что же подразумевать под рынком нефтегазохимии. Часто мы говорим о полимерах как о самом крупном и одновременно перспективном секторе. Но в широком смысле сюда попадает целый спектр химической продукции, получаемой из нефти и природного газа. Всего на цели химической промышленности идет 14 процентов и восемь процентов от мирового производства нефти и газа соответственно. А по объему весь широкий сектор нефтегазохимической продукции можно оценить в миллиард тонн в год.

Крупный сегмент — азотные удобрения (аммиак), он в каком-то смысле стоит особняком, а это около 200 миллионов тонн в год мирового производства. Хотя вроде бы в конечном продукте вообще ничего нет от углерода, основной объем получается из природного газа через серию превращений (газ, по сути, является источником энергии). Еще один крупный сектор — метанол, также часто получаемый из природного газа, это около 100 миллионов тонн в год (производство в России — 4,5 миллиона тонн). И хотя возможно расширение использования метанола в качестве топлива для транспорта (в таком случае часть его "перекочует" из газохимии обратно в транспортный сегмент), пока что большая часть метанола идет на цели химической промышленности.

Девушка в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
Полгода пандемии: почему Россия борется лучше других
Наконец, широкий спектр тех или иных соединений органической химии. И, конечно, полимеры, именно к ним прикован сейчас основной интерес, именно о них часто говорят, когда обсуждают нефтегазохимию. Одних этилена и пропилена — они используются как исходники (но и не только) для синтеза наиболее популярных полимеров — производится свыше 250 миллионов тонн в год.

Если же говорить о распределении внутри рынка полимеров, то около половины приходится на полиэтилен и полипропилен (полиэтилена чуть больше), а остальное — поливинилхлорид (пример: оконные профили), полиэтилентерефталат (ПЭТФ, бутылки для напитков), полистирол и другие. А также синтетические каучуки, используемые в производстве шин. Около трети от всего производства полимеров идет на различную упаковку.

И последняя важная деталь в "матчасти". Из этана или углеводородных газов (это простые, короткие углеводороды) получаются этилен и пропилен (и, соответственно, полиэтилен и полипропилен). Хотя это самые популярные и массовые полимеры, часто нужны и другие.

Для них в качестве "строительных кирпичей" используются и другие органические соединения, часто это ароматические соединения. Получать их крекингом этана неудобно, выход совсем мал, но они часто образуются в процессах на нефтеперерабатывающих заводах. Таким образом, значительная часть нефтехимической продукции приходит в том числе и с НПЗ или аналогичных НПЗ предприятий, где оборудование сконфигурировано под выпуск подобных соединений.

© Sputnik / Alessandro Rota
Чума XXI века: что если мы не умрем
К примеру, для производства полимера, из которого изготавливают бутылки, необходима терефталевая кислота. Сфокусированный в том числе на этом соединении нефтехимический бизнес как раз недавно и продала компания BP.

Теперь возвратимся к проблемам сектора. Нужно понимать, что причины перепроизводства и возможного снижения цен на нефтегазохимическую продукцию три.

Во-первых, коронавирус, который создал в принципе провал спроса по самым разным направлениям. Но так как сектор нефтехимии связан с выпуском самых разных материалов, то и здесь тенденции разносторонние. Например, сейчас наблюдается очень сильный провал спроса на синтетические каучуки (как следствие проседания автопродаж и производства шин), рассматривается возможность поддержки отечественных производителей через закупку синтетических каучуков в госрезерв. Но одновременно появился дополнительный спрос на компоненты дезинфицирующих средств и артикулы полимеров, связанные с одноразовой посудой, масками и средствами гигиены, что в некоторой степени поддержало спрос и цены.

Во-вторых, да, указанный избыток мощностей в любом случае будет давить на цены, создавать проблемы со спросом, и с этим пока ничего не поделаешь. Неслучайно "Сибур" на "Амурском ГХК" создает СП с китайской Sinopec с тем, чтобы получить выход на китайский рынок. Но и здесь возможно пространство для маневра — и за счет более востребованных марок базовых полимеров, и в контексте производства более сложных полимеров.

Третий фактор — это низкие цены на сырье. Строго говоря, это необязательно приводит к падению прибыли, так как одновременно снижается и себестоимость. Но для России, где дешевое сырье было конкурентным преимуществом, этот фактор — очевидный минус.

Это видно, в частности, и по сегменту азотных удобрений, который переживает непростые времена, хотя и здесь появляются новые проекты. Кроме того, у нас в стране большие планы по увеличению выпуска метанола (удвоение действующих мощностей), но в условиях падения мировых цен на газ (ключевое сырье), когда российские (регулируемые) цены на газ сравнялись с мировыми, здесь также, видимо, придется подождать лучшей конъюнктуры. Тем более что и спрос на метанол в этом году снизился.

Если же говорить о российских проектах по производству полимерной продукции, то поддержку им должны оказать как восстанавливающиеся цены на нефть, так и (что важно) ожидаемый рост цен на этан в США. Напомним, что после сланцевой революции цены на этан в США оторвались от нефтяных котировок, а обилие этана в сланцевом газе сделало его достаточно дешевым сырьем. Сейчас, на фоне падения добычи газа в США, прогнозируется, что цены на этан вырастут — с 0,2-0,3 доллара за галлон в нынешнем году до 0,36 в следующем. Что, кстати, ухудшит финансовые результаты нефтехимической компании LyondellBasell, которая сделала ставку на дешевый американский этан. В свою очередь, для российских действующих заводов и новых проектов рост цен на сырье для газохимии на внешних рынках — только в плюс.

Источник: РИА Новости

Теги:
Экономика, дезинфекция, коронавирус, пандемия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как выглядит столица в первые дни усиленного карантина
Генпрокуратура назвала причины трагедии на перевале Дятлова
Гибель группы Дятлова: Генпрокуратура назвала причину трагедии — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться