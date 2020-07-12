Эта страна катится в пропасть. Президент "отмазал" друга от тюрьмы

Это можно считать поворотной точкой в истории США — в том смысле, что американская политическая жизнь окончательно переходит из режима более-менее сдержанной хотя бы формальными рамками приличий "англосаксонской модели" в режим политической борьбы в стиле банановой республики Южной Америки или какого-нибудь ближневосточного государства, которое никак не может выбраться из вялотекущей гражданской войны.
Стоун — старый сподвижник американского президента. В рамках расследования "работы Трампа на Россию" он был осужден на 40 месяцев тюремного заключения за "ложные показания перед конгрессом", а также за попытку влиять на свидетелей обвинения и за "обструкцию юстиции" — то есть за сопротивление "охоте на ведьм", которую развернули американские прокуроры в поисках российской агентуры в Белом доме. Репутацию "мученика за Трампа" Стоун заслужил из-за того, что он принципиально отказывался оговорить президента, несмотря на колоссальное давление, которое оказывалось на него и его семью.
По большому счету колоссальным преимуществом западной (американской) системы управления государством до недавнего времени являлось соблюдение всеми участниками внутриэлитных конфликтов нескольких ключевых правил. Во-первых, нельзя было применять технологии цветных революций для внутриполитических разборок. Во-вторых, нельзя было использовать государственные структуры, которые должны защищать национальную безопасность, для решения внутриэлитных конфликтов. В-третьих, судебные решения нужно было уважать во имя сохранения стабильности системы в целом и доверия к ней избирателей. Это не означает, что внутриполитическая борьба велась в белых перчатках и по принципам рыцарства, но некоторый уровень взаимного уважения, а также отказ от преследования родственников и попыток физической ликвидиации (или посадки) политических оппонентов обеспечивали защиту от настоящих гражданских войн и гарантировали, что победителю очередных выборов доставалось руководство настоящей сверхдержавой, а не выжженное и окровавленное пепелище.
В 2016 году было снято табу на преследование политических оппонентов: слоганом кампании Трампа стал призыв "Посади ее!" (в смысле Хиллари Клинтон), а демократы, в свою очередь, открыто мечтают о том, чтобы и Трамп, и вся его семья отправились за решетку по (очевидно фейковому) обвинению в предательстве родины и работе на Путина.
Первые признаки использования цветных технологий и "обкатка" массовых беспорядков с целью захвата власти тоже были зафиксированы еще несколько лет назад, но только в 2020 году табу на использование "улицы" было окончательно ликвидировано: массовые беспорядки, которые прошли едва ли не во всех крупных американских городах, имели явную антипрезидентскую повестку, причем они сопровождались убийствами и вандализмом, который явно поддерживался политиками-демократами.
Парадоксальным образом сам Трамп, у которого имеется репутация эдакого "анфан террибля" американской политики, до последнего старался сохранить внешние приличия и, несмотря на огненные тирады в личном твиттере, направленные против спецслужб, демократов, судей и СМИ, не переходил несколько "красных черт". Он практически не задействовал своих собственных лояльных силовиков для подавления уличных протестов, прокуратуру для политических преследований и даже отказывался использовать свои возможности в плане помилования для того, чтобы спасти от тюрьмы своих собственных осужденных сторонников, которые оказались в тюрьме в общем-то из-за того, что они отказались предать самого Трампа, и тут достаточно вспомнить генерала Флинна (советника по национальной безопасности и ключевого эксперта избирательного штаба Трампа) и политтехнолога Роджера Стоуна.
"Голос Америки" сообщает: "Президент США Дональд Трамп смягчил приговор Роджеру Стоуну — за несколько дней до того, как его давний друг и советник должен был явиться в тюрьму отбывать назначенное наказание. В заявлении Белого дома говорится: "Роджер Стоун сильно пострадал... К нему отнеслись очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободен!"
Давний враг Трампа, республиканский сенатор Митт Ромни объяснил, как этот жест воспринимается с точки зрения "старых правил" американской политики:
"Беспрецедентная историческая коррупция: американский президент смягчает приговор лицу, осужденному присяжными за ложные показания в защиту самого президента".
Сенатор Ромни прав по форме, но не прав по сути — если бы не было фейкового от начала до конца расследования "вмешательства России в американские выборы", в рамках которого под каток политических репрессий попали представители избирательного штаба Трампа, то и президенту не надо было бы принимать никаких скандальных решений. А теперь все элементы окончательного превращения США в банановую республику собраны: спецслужбы выполняют политические заказы, а суды принимают политические решения.
Перечисление уже нарушенных политических табу — это сильный аргумент в пользу сценария, в котором проигравший на выборах сделает то, что казалось невозможным в прошлом: просто не признает их результат, а борьба за власть будет вестись на улицах с оружием в руках. Это может сделать как Трамп, так и Байден. Именно этот сценарий пытались предотвратить те мудрые американские элитарии, которые много лет назад прочертили "красные линии" в правилах американской внутриполитической борьбы. Но на закате империи правила приличия и здравого смысла принято нарушать, а последствия этих нарушений никогда не заставляют ждать себя слишком долго.
Источник: РИА Новости