Хорошо вооружен и крайне опасен: МиГ-31 – лучший охотник в небе

Перехватчик МиГ-31 способен применять грозное ракетное оружие на скоростях до 2,83 Маха и на высотах более 20 километров. Самолет вызывает жгучий интерес зарубежных специалистов, ведь аналогов он не имеет, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Истребителям-перехватчикам МиГ-31 работы хватает – западные страны еженедельно ведут разведку, проверяют на прочность воздушные рубежи России. Так, 14 июля над акваториями Баренцева и Черного морей были обнаружены воздушные цели, летящие в направлении государственной границы РФ. Для идентификации и перехвата объектов в небо поднялись истребители из состава дежурных сил ПВО Северного Флота и Южного военного округа.

В сопровождении российских истребителей разведывательные самолеты Р-3С "Орион" ВВС Норвегии (над Баренцевым морем), RС-135 и MQ-9А "Рипер" ВВС США, Р-8А "Посейдон" ВМС США (над Черным морем) вынужденно сменили курс. Известно, что МиГ-31 давно и надежно защищают заполярные рубежи России, и более двух лет несут боевое дежурство в Черноморском регионе (Южном военном округе РФ) с мощными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту.

Ранее (11 июля) разведывательный самолет США RC-135 приблизился к российской государственной границе над нейтральными водами Японского моря. Не допустил нарушения рубежей РФ эффективный тандем из самолетов МиГ-31 и Су-35.

Американские специалисты называют МиГ-31 "лучшим охотником" российских ВКС, и внимательно анализируют его боевые возможности. Аналитики Military Watch признают, что российский МиГ-31 является самым тяжелым и быстрым современным истребителем-перехватчиком в мире. Пожалуй, это не главное.

Титаническое превосходство

Специализированные издания на Западе регулярно публикуют обзоры, посвященные суперспособностям "Foxhunter" (натовское наименование МиГ-31). Журнал Military Watch отмечает: ни один истребитель-перехватчик в мире не способен оперативно перехватить и уничтожить самого быстрого противника, а также баллистические и крылатые ракеты, космические аппараты.

"Миги" с гиперзвуковыми ракетами могут за несколько минут подняться с аэродрома и нанести удар по авианосцам, военным объектам, командным пунктам противника (полет без дозаправки – до 3 000 км). Три-четыре истребителя МиГ-31 способны контролировать воздушное пространство в 1 000 км по фронту и на 300 км в глубину.

МиГ-31БМ оснащен РЛС с фазированной антенной решеткой и обнаруживает цели на удалении от 160 км до 320 км (в зависимости от модификации) на малых, средних и больших высотах.

Боевая машина автоматически сопровождает до десяти целей и отбирает четыре – шесть приоритетных – для одновременного поражения на удалении до 200 км или даже 300 км управляемыми ракетами Р-33 и Р-37. К примеру, на МиГ-31М и МиГ-31БМ возможна подвеска до шести ракет Р-33С. Это означает одновременное поражение до шести целей.

По данным Military Watch, разработанная для МиГ-31 ракета Р-37 "воздух-воздух" способна поражать самолеты АВАКС, воздушные командные пункты и танкеры на дальности 400 км. В арсенале МиГ-31 имеются также управляемые ракеты средней и малой дальности, модернизированные противорадиолокационные (противокорабельные) ракеты Х-31 "воздух-поверхность" (AS-17 Krypton по классификации НАТО), которые могут наносить разрушительные удары по наземным и надводным объектам на дальности до 250 км.

Авиационный комплекс "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой делает "прозрачными" все существующие и перспективные системы ПВО-ПРО вероятного противника и достает цели на дальности до 2 000 км. Боевая машина способна противостоять активным и пассивным радиопомехам. Не случайно в США считают истребители МиГ-31 крайне опасными уже при взлете.

Логично предположить, что американским ВВС необходимо сохранять разумную осторожность и у границ Республики Казахстан.

По данным издания Military Watch, военно-воздушные силы Казахстана имеют на вооружении 32 тяжелых перехватчика, которые остаются основой истребительной авиации, наряду с истребителями Су-27 и Су-30СМ.

Часть казахстанских МиГ-31 модернизированы до уровня МиГ-31БМ, и оснащены ракетами Р-77 в дополнение к более ранней и дальней ракете Р-33.

Заметим, при всех супервозможностях, стоимость экспортного варианта истребителя МиГ-31 в начале 2000-х составляла около 35 млн долларов, сравнительно недорого. Полагаю, этот самолет мог бы произвести фурор на международном рынке вооружений, но Россия доверяет МиГ-31 не каждому союзнику или партнеру.

"Миг" не догонишь

За время эксплуатации истребитель-перехватчик неоднократно модернизировали, корректировали конструкцию, интегрировали современное оборудование и более мощное вооружение.

В результате эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла более чем в два раза. Хотя и во времена позднего СССР сформированный из МиГ-31 авиаполк считался спецназом ПВО (самолет принят на вооружение в 1981 году). Истребители-перехватчики базировались даже на ледовом аэродроме Земли Франца-Иосифа.

По информации британского журнала Air Forces Monthly, после модернизации МиГ-31 значительно нарастил эффективность за счет новых режимов РЛС и применения новых ракет. Модернизированная система управления огнем "Заслон-АМ" с новым процессором заменила старый "Аргон-15А", дальность обнаружения целей типа "истребитель" обновленной РЛС достигла 130 миль (209 км), обеспечена возможность сопровождения до 24 воздушных целей.

Как бы то ни было, модернизированный истребитель МиГ-31БМ и сегодня является недостижимой технологической вершиной для наиболее развитых стран мира. К примеру, Пентагон и Boeing 14 июля подписали контракт на строительство модернизированных истребителей F-15EX, якобы самых тяжелых и быстрых в мире. Декларируемая скорость – до 3 Махов, с боевой нагрузкой до 3,2 тонны и возможностью запуска гиперзвуковых ракет длиной до 7 метров (ракет пока нет).

Однако максимальная скорость российского МиГ-31БМ уже фактически 3 Маха. Полезная боевая нагрузка – до пяти тонн, при взлетном весе до 46,7 тонны.

Выдерживать длительные динамические и температурные нагрузки "Мигу" позволяет прочный корпус, который состоит на 50% из стали, на 33% из алюминиевых сплавов и на 16% из титана.

Американцы явно пытаются "догнать" российские технологии конца прошлого века. Между тем, в РФ не первый год разрабатывается перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41, и это будет достойный преемник истребителя-перехватчика МиГ-31, способный выполнять задачи в ближнем космосе.