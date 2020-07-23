Русское оружие: термоядерный "Тюльпан" – самый могущественный миномет в мире

Единственный в мире миномет калибра 240 мм "Тюльпан" предназначен для уничтожения фортификационных сооружений, укрепленных зданий, скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника на расстоянии от 9,6 км до 19,7 км.

В ходе внезапной проверки боеготовности российских войск артиллеристы Южного военного округа уничтожили условного противника на полигоне "Тарское" в Северной Осетии из минометов большой мощности по целеуказанию с беспилотных летательных аппаратов. Самоходные 240-мм минометы "Тюльпан" находятся на стыке обычных и ядерных вооружений, известны артиллеристам всего мира, как Эверест альпинистам, то есть аналогов не имеют.

По информации Минобороны России, артиллеристы 58-й общевойсковой армии на учениях в горах Кавказского хребта 21 июля уничтожили позиции и подземные арсеналы условного противника из 240-мм самоходных минометов большой мощности "Тюльпан". Это грозное оружие не так часто применяется на маневрах, но эффективность боевого применения не оставляет шансов вероятному противнику ни в узких горных ущельях, ни в заглубленных бетонных бункерах. Впрочем, учения российских войск не были адресованы каким-либо странам.

После модернизации "Тюльпаны" получили современные средства управления и связи, позволяющие самоходному орудию работать в единой автоматизированной системе управления и разведывательно-огневых контуров тактического звена Сухопутных войск. Модернизированный миномет стал дальнобойным снайперским оружием, способным поражать даже самые защищенные цели. В арсенале "Тюльпана" имеются обычные, термоядерные мощностью две килотонны и другие мины, разрушительная мощь которых зависит не только от 240-мм калибра. Высокая точность применения обеспечивается корректировкой огня в режиме реального времени – со спутников, беспилотников, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и разведывательно-диверсионных групп в тылу противника. Современные системы наведения и управления огнем позволяют учитывать и баллистические характеристики боеприпасов, и метеорологические условия стрельбы.

"Царь-миномет" XXI века

Единственный в мире миномет калибра 240 мм "Тюльпан" предназначен для уничтожения фортификационных сооружений, укрепленных зданий, скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника на расстоянии от 9,6 км до 19,7 км. Принят на вооружение более 40 лет назад и до сего дня остается рекордсменом по калибру и ряду других характеристик. Орудие способно поразить цели, которые не могут взять на себя другие виды артиллерии (меньшей мощности). Мина "Тюльпана" в свободном падении пробивает железобетонную конструкцию с двенадцатиметровым перекрытием. Этот шедевр конструкторской мысли можно по достоинству оценить только в действии. Когда обычная 240-мм мина оставляет в земле воронку диаметром 10 метров и глубиной более 5 метров, невольно представляются последствия применения специального боеприпаса.

Самоходный миномет располагает широкой линейкой фугасных и активно-реактивных мин, корректируемыми боеприпасами "Смельчак" с внешним целеуказанием (вероятность попадания в круг диаметром 2 метра составляет 80-90%). Специально для "Тюльпана" разработали тяжелую (228 кг) активно-реактивную мину 3Ф2 с ракетным двигателем (дальностью до 20 км) и на ее основе – термоядерную мину 3Б4 (дальностью 18 километров). Кроме того, интересны нейтронные снаряды "Смола" и "Фата", боеприпасы "Сайда" (напалмом выжигает площадь 7850 кв. метров) и "Нерпа" (кассетная мина с осколочно-фугасными элементами).

Миномет "Тюльпан" проверен боевыми действиями. В Афганистане с 1985 года орудие успешно применялось в Чарикарской долине и в Панджшерском ущелье – требовалось не более двух выстрелов для уничтожения цели. Сегодня на вооружении Сухопутных войск России состоят 40 минометов 2С4 "Тюльпан" и около 390 находятся на хранении, это приличный резерв на случай широкомасштабного военного конфликта.

В рамках гособоронзаказа предприятие "Уралтрансмаш" (структура НПК "Уралвагонзавод") в 2019 году завершило модернизацию всех 240-мм минометов "Тюльпан". Артиллерия в современных боевых действиях по-прежнему играет важнейшую роль, и технологическое обновление позволило повысить эффективность боевого применения самого могущественного в мире российского миномета.

Конструктивные особенности

По данным Минобороны РФ, базовым шасси миномета 2С4 "Тюльпан" является модернизированный ЗРК "Круг" и мощностью двигателя 520 л.с. Максимальная скорость движения по шоссе – 62 км/час. Запас хода – 500 км. Боекомплект – 40 выстрелов, экипаж – 5 человек.

Корпус машины сварной, защищает от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и осколков. Впереди установлен бульдозерный нож для оборудования позиции. Отделение управления находится в корпусе слева-впереди, моторное отделение – справа. Среднюю и кормовую части занимает боевое отделение, здесь расположены боекомплект в механизированной укладке барабанного типа на 20 мин и механизм подачи. В кормовой части крепится ствол миномета жесткой конструкции (без противооткатных устройств). Машина имеет на борту 7,62-мм пулемет ПКТ.

Пятиметровый ствол в форме гладкостенной трубы закреплен в цапфенных обоймах, благодаря которым "качается" для приведения в положение заряжания, и это очень важное свойство для заряжания мин массой от 130 кг с казенной части. Внешняя простота конструкции скрывает значительный путь проектирования, испытаний, развития технологий. Коломенское специальное конструкторское бюро гладкоствольной артиллерии начало работать над 240-мм минометом еще в 1944 году. В дальнейшем новое оружие ковали на Уральском заводе транспортного машиностроения и в СКБ машиностроительного завода в Перми. Первые образцы прошли полевые испытания в 1971-м, и вскоре артиллерийская система 2С4 "Тюльпан" была принята на вооружение.

Всего успели выпустить более 580 "Тюльпанов", в 1988 году производство прекратили. Полагаю, совершенно напрасно. Этот миномет и в XXI веке выглядит вполне современным, остается незаменимым на поле боя.