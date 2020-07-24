Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину

Наивные англичане не умеют защищать свою страну от коварных русских! В Британии наконец-то опубликован доклад комитета по разведке и безопасности палаты общин. Он посвящен угрозам со стороны России и вмешательству нашей страны в островные дела.

Доклад был подготовлен еще до прошлогодних парламентских выборов, но его публикацию правящие консерваторы долго откладывали, и противники Бориса Джонсона обвиняли его в том, что он делает это специально, чтобы преуменьшить российскую угрозу и не нанести ущерб своей партии. И вот теперь доклад, одним из авторов которого является знаменитый отставной сотрудник МИ-5 Кристофер Стил (создатель досье о "русских связях" Трампа), опубликован.

Британская пресса разочарована: никаких доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет (а то ведь непонятно, как же могли британцы проголосовать за выход из ЕС, когда против была большая часть политической элиты, почти вся пресса и Сити), хотя и говорится о попытках повлиять на референдум о независимости Шотландии. Но это взгляд из Лондона — если же смотреть из Москвы, то доклад сенсационен. Потому что сами выводы, к которым пришли его авторы, служат лучшим доказательством того, что британские власти готовы работать в интересах Кремля. Стил и Браудер (еще один соавтор доклада) этого, правда, не поймут, ну так в этом и заключается мастерство игры "наследников КГБ". Но обо всем по порядку.

Хотя доклад и посвящен поискам ответа на русскую угрозу, он имеет в первую очередь внутриполитическое измерение. У Великобритании много проблем, и главная из них — это предотвращение выхода Шотландии из Соединенного Королевства. В Глазго недовольны Brexit, нарушившим волю шотландского народа (на севере голосовали за то, чтобы остаться в ЕС), и хотят провести еще один референдум по независимости. Прошлый, в 2014-м, сторонники независимости проиграли, но сейчас все может сложиться в их пользу (тем более что права голоса наверняка будут лишены проживающие в Шотландии граждане ЕС). Вот только Лондон не хочет разрешать референдум, но Глазго настаивает, и не факт, что в какой-то момент не объявит его в одностороннем порядке.

И теперь у противников нового шотландского референдума появляется, как им кажется, сильный аргумент: его просто опасно проводить! Ведь Россия вмешивалась в прошлый референдум! Так говорится в докладе, более того, там есть упоминание о "надежном комментарии из открытых источников", свидетельствующем об усилиях России повлиять на референдум в Шотландии. Это, оказывается, вообще было "первым постсоветским вмешательством в западные демократические процессы". Вот так вот, а бездарные британские спецслужбы этого не заметили, прошляпили они и попытку Москвы оказать влияние на референдум о Brexit. Да и правительство "не предприняло действий по защите Brexit". Опомнились англичане только после того, как бдительные американцы засекли попытки русских вмешаться в президентские выборы в США в 2016-м. В докладе вообще много критики в адрес спецслужб: не готовы они к противостоянию столь опасному противнику.

Чем же угрожает Россия? И зачем ей вообще нужна Британия? Авторы сетуют на то, что Москва считает Лондон центральным игроком западного антироссийского лобби, и поэтому Соединенное Королевство является "одной из основных мишеней для разведывательной деятельности на Западе". Удивительно, да с чего бы это русским так относится к Британии? Может быть, потому, что мы помним (точнее даже, все отчетливее вспоминаем) собственную историю, в которой мы последние несколько веков (и особенно с начала XIX века) видим постоянную стратегическую игру Лондона против нашей страны? На самых разных уровнях и измерениях, под разными лозунгами и поводами, но именно Британия является застрельщиком и автором едва ли не всех форм русофобии.

Вмешательство в наши внутренние дела (включая политические убийства), поддержка внутрироссийской смуты и разжигание войн по окраинам империи (например, на Кавказе и в Средней Азии), натравливание на нас других держав, укрывательство беглых провокаторов и воров, дезинформация и лживая пропаганда — все это постоянно присутствует в русско-британских отношениях. Естественно, что Россия относится к Великобритании так, как та относится к ней, причем мы-то не расчеловечиваем противника и не ставим себе цели его сокрушения. Для нас Британия — просто грозный и постоянный противник, с которым можно заключать перемирия и даже быть временными союзниками, но которому никогда нельзя доверять.

При этом Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Британии, даже если брать прошлые века, то намерение императора Павла пойти походом на Индию так и осталось намерением (что не помешало британцам принять деятельное участие в заговоре и убийстве русского императора). При этом в Лондоне изготовили столько антироссийских фальшивок (как для внешнего, так и для внутреннего пользования), что, даже будучи разоблаченными, они оставались частью британского отношения к нашей стране. Изобретая русскую угрозу — что по всему миру, что в своей стране, — британская элита оказалась в плену собственной русофобии. То есть она уже не может адекватно воспринимать происходящее — русские мерещатся даже там, где их нет. И в результате борьба с русской угрозой превращается в прямо противоположное — в борьбу с тем, что угрожает русским.

Парадокс? Но о чем говорится в докладе комитета по разведке? Есть три главных русских угрозы, три главных вызова для Британии.

Первый — кибератаки. Причем как на выборный процесс, так и на инфраструктуру. Второе — дезинформация. Через свои СМИ и соцсети, ботов, похищение данных. Цели — вмешательство в выборы и просто работа на раскол общества (ну как в Америке, вы же видите?). И третья угроза — русские олигархи.

Это самые страшные люди, о них, в отличие от киберрусских и русских ботов, знают все британцы: читали в прессе, смотрели сериалы. Как же эти опасные люди попали в Лондон, как смогли сделать его Лондонградом?

"За последние годы российские элиты выработали связи со многими странами, однако кажется, что именно Великобританию считали особенно желанным местом для олигархов и их денег. Деньги были использованы для того, чтобы построить сеть влияния и отношений в стиле патрон — клиент в широкой сфере британского истеблишмента: в PR-фирмах, благотворительных организациях, политике, научной сфере и учреждениях культуры. Все они были получателями российских денег, участвуя в процессе "отбеливания репутации" (России). Коротко заключая, российское влияние в Британии является новой нормальностью. Есть много русских с тесными связями с Путиным, которые интегрировались в британский бизнес, проникли в высшее общество, а также в целом были приняты благодаря своему богатству".

И не просто приняты.

"Несколько членов российской элиты, которые тесно связаны с Путиным, были уличены одновременно и как лица, участвующие в работе благотворительных и/или политических организаций в Британии. Они делали взносы в фонды политических партий и вообще имеют общественное положение, позволяющее им помогать в российских операциях влияния. Стоит отметить, что множество членов палаты лордов имеют связанные с Россией бизнес-интересы. А некоторые так и вовсе напрямую работают на крупные российские компании, связанные с государством российским. Все эти связи должны быть тщательно выявлены и расследованы, принимая во внимание их потенциальное использование Россией в своих интересах".

И данный процесс зашел настолько далеко, что "этот уровень интеграции — в особенности в Лондонграде — означает, что любые меры нашего правительства теперь, к сожалению, не пресекают зло, не являются превентивными. Они представляют собой всего лишь минимизацию ущерба".

И что же делать-то?

Надо принять закон об иностранных агентах (по типу американского), ужесточать недавно принятые меры по борьбе с криминальной деятельностью, потому что они могут оказаться не так уж эффективны против русских. Например, в докладе поддерживаются дополнения к акту 2018 года "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", предложенные Национальным агентством по борьбе с уголовными преступлениями, включающие санкции по подозрению в связях с организованной преступностью.

То есть нужно прижать всех этих лондонградцев, они же связаны с Путиным и бандитами, точнее даже с бандитом Путиным. Но о ком идет речь?

В докладе нет имен, зато их вдоволь в британской прессе. Кого обычно приводят в пример, говоря о влиянии и пожертвованиях?

"Любовь Чернухина, жена бывшего путинского министра Александра Темерко, бывший работник Министерства обороны" — они жертвовали деньги консерваторам, встречались с Кэмероном, Мэй, Джонсоном. Но Чернухин был замом министра финансов в самом начале нулевых, работал с Касьяновым, потом бежал в Лондон. Бывший вице-президент ЮКОСА Темерко вообще находится в международном розыске: в России его обвиняют в хищении. И это путинские кадры?

В Лондон убежала не одна сотня российских казнокрадов и жуликов, в том числе и очень крупных (достаточно вспомнить бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина), и понятно, что они ищут разные способы гарантировать свою безопасность. То есть, проще говоря, деньгами закрепить поговорку "с Лондона выдачи нет". Есть в Лондоне и многочисленные российские олигархи, пока еще живущие на два дома, но лишь малую часть из них можно заподозрить в работе на интересы России.

То есть в своей войне с русскими агентами британские власти готовы бить по русским лондонцам, в подавляющем большинстве своем настроенным антироссийски и антипутински. Похоже, что да, и этому не мешает даже содержащаяся в докладе оговорка о "необходимости защитить тех живущих в Британии выходцев из России, которые находятся в оппозиции Владимиру Путину". Потому что если русские олигархи — это угроза, то лес рубят - щепки летят.

Получается, что авторы доклада предлагают сделать с лондонградцами то, что давно уже хочет сделать сама Россия: лишить их собственности и влияния. Понятно, что мотивы у британцев совсем другие, да и конфискованные деньги в Россию не вернутся.

Британии не привыкать обдирать как липку доверившихся ей жуликов и богатых беженцев из других стран, но чтобы так буквально работать на Путина, это нужно, конечно, постараться. "Замучаетесь потом пыль глотать", вытаскивая свои деньги из-за границы, предупреждал уже очень давно наш президент, а сейчас получится, что конфискуют, да еще и с издевательской и обидной для беглецов формулировкой — как у "путинских агентов". Тонкий британский юмор — для особых ценителей.

Источник: РИА Новости