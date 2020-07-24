Модернизация F-35 как следствие подмоченной репутации

Рекламировать и продавать в США умеют лучше, чем лидировать в области высоких авиационных технологий. Доказательство тому — долгая история создания и продвижения американского многоцелевого истребителя-бомбардировщика F-35, который, по мнению специалистов Пентагона, не соответствует критериям пятого поколения.

Представители Lockheed Martin в понедельник на пресс-конференции заявили о намерении превратить американский F-35 в истребитель шестого поколения. При том что параметры пятого поколения в проекте F-35 Lightning II не достигнуты и технологического прорыва не случилось. Интрига состоит в том, что европейцы активно лоббируют два своих (независимых от США) проекта истребителей шестого поколения, а Lockheed Martin стремится погасить инициативу союзников — противопоставляет и навязывает "проверенный вариант" F-35, который после модернизации в 2020–2030 годах окажется якобы в шестом поколении.

Стремление американцев активно продавать F-35 Lightning II европейским и прочим союзникам (в среднем по 100 миллионов долларов за штуку) вполне объяснимо: стоимость программы создания многоцелевого истребителя-бомбардировщика составила около 1,3 триллиона долларов, инвестиции должны приносить прибыль.

Корпорация Lockheed поставила более 500 самолетов F-35 в девять стран мира. Ежегодно производится более 100 "Молний". Различные модификации F-35 серийно выпускаются с 2011 года, и все же самолет в эксплуатации разочаровывает авиационных специалистов. Только за два последних месяца потерпели крушение семь американских истребителей, включая три самолета "пятого поколения", в том числе два F-35A.

Сегодня "Молния" имеет пять критических недостатков, которые технологически неустранимы. К примеру, конструктивные особенности бортовой системы генерации инертного газа (OBIGGS) могут привести к взрыву топливных баков истребителя в воздухе от разряда атмосферного электричества. Факты свидетельствуют, что F-35 Lightning II – это дозвуковой истребитель 4-го поколения, способный ускоряться на форсаже не более 1 минуты.

Более того, "невидимку" F-35 отлично видно на современных радарах, особенно при перегреве корпуса, который начинается при 1 Махе. После 1,6 Маха у самолета может просто отвалиться хвост. Пентагон вынужденно изменил эксплуатационные характеристики — теперь F-35 считается дозвуковым самолетом, способным на короткие ускорения.

Репутация F-35 Lightning II основательно подмочена, и самое время объявить модернизацию с "телепортацией" самолета в шестое поколение, которое обязано иметь расширенные сетевые возможности управления множеством внешних систем вооружения и беспилотными летательными аппаратами (сетецентричные боевые действия). Разумеется, своих глобальных информационных сетей у союзников нет, а подключение к сети Пентагона повлияет на цену и эффективность F-35.

Бизнес-план американцев выглядит безупречно, но все же конфликтует с суровой реальностью. Эволюционное превращение "Молнии" из четвертого (де-факто) в шестое поколение выглядит крайне маловероятным.

Обещания от Lockheed Martin

По мнению специалистов, уже сегодня "децентрализованная система командования и управления военно-воздушных сил использует вычислительную мощность самолетов F-35, данные сенсоров и средств связи для организации крупномасштабных атак по всем направлениям". Здесь хочется уточнить: где и когда состоялись эти атаки, каков результат? Но презентации презирают реальность.

Вице-президент Lockheed Грег Ульмер заявил, что в пакете обновлений Tech Refresh 3 появится новый интегрированный процессор с увеличенной вычислительной мощностью, панорамный дисплей для кабины и расширенный блок памяти. Самолеты этой серии должны сойти с конвейера в 2023 году. Тогда же появится платформа с открытой архитектурой, которая позволит оперативно расширять возможности самолета посредством нового программного обеспечения.

Уместно напомнить: объединенный программный офис F-35 (JPO) определил первые 66 обновлений аппаратного и программного обеспечения (присутствуют в отчете Конгрессу США 2019 года), восемь из которых обещали реализовать в прошлом году. На сегодня готова лишь автоматическая система предотвращения столкновения с поверхностью. Такая скорость исполнения удручает. Впрочем, заметного технологического скачка Lockheed Martin и не обещает, в перспективе — исключительно "эволюционный процесс".

Истребителю будущего проектируют внешние топливные баки, способные расширить радиус полета более чем на 40% (дозаправка в воздухе гораздо проще). К 2030 году истребители F-35 якобы смогут нести шесть усовершенствованных ракет "воздух-воздух" средней дальности AIM-260 или Raytheon AIM-120 и наносить удары по морским целям ракетами большой дальности. Пожалуй, через десять лет этим никого не удивишь — все корабли потенциальных противников США будут иметь на борту могущественные средства ПВО и гиперзвуковое оружие.

Военно-воздушные силы США заявили о желании интегрировать F-35 с дешевыми дронами, оснащенными искусственным интеллектом (рой боевых дронов). Технология управления сетью БПЛА в пакете обновлений пока не запланирована, но достижима, по словам того же Ульмера. Еще одно потенциальное направление развития "Молнии" — противоракетная оборона. Все возможные модификации, по мнению Lockheed Martin, приведут F-35 к состоянию, "которое стирает грань между истребителем пятого поколения… и шестым поколением".

Очевидно, союзники и вероятные противники тоже не будут стоять на месте, и через десять лет близкое Пентагону издание Defense News продолжить регулярно "линчевать" недоусовершенствованные истребители F-35. Как бы то ни было, масштабная модернизация — дело фактически решенное. Конгрессу США представлен список обновлений "Молнии", и лоббисты ВПК на этом не остановятся.

Перспективы десятилетия

После серии дорогостоящих неудач F-35 Lightning II "пятого поколения" американский конгресс выразил намерение ограничить финансирование программы создания истребителей шестого поколения на 85% в 2021 финансовом году. В этих условиях "десятилетняя модернизация" — удачный ход корпорации.

Оптимистичный сценарий модернизации F-35 предполагает рост глобальных расходов на оборону и рост продаж — до 4000 самолетов F-35. Нейтральный предусматривает, что расходы на оборону до 2040-го останутся на прежнем уровне, что затормозит программу модернизации, но не повлияет на продажи. Негативный сценарий связан с долгосрочным снижением военных расходов и обещает торможение модернизации и снижение поставок в 2020–2030 годах.

Эти схемы достаточно условны и не учитывают множества внешних факторов, включая технологическое развитие и перевооружение соседей по планете. Как показывает опыт реализации программы F-35, большие финансовые вложения не всегда коррелируются с технологическим совершенством. Специалисты авиационной отрасли всех стран будут с интересом наблюдать, что получится у американцев с модернизацией "Молний" до шестого поколения.

Здесь важно понимать, что концепция шестого поколения предусматривает в общих чертах "сетецентрический" самолет в рамках системы, которая в США еще не сформирована (у европейских союзников ее тоже нет). Далеко от совершенства даже программное обеспечение существующих модификаций F-35 (де-факто четвертого поколения). Открытая архитектура и гиперзвуковое оружие — в проекте. Двигатель слабоват. Невидимость — область мифологии. Боевая эффективность истребителей F-22 и F-35 в столкновении с высокотехнологичным противником не проверена. Дальнейший путь "модернизации" вслепую в системе плавающих координат успеха не гарантирует.

Возможно, технологический успех и не является целью американских "Молний", ведь 500 самолетов в девять стран проданы, несмотря на очевидные "косяки" и дороговизну.

Если умение продавать "сырые" истребители приносит прибыль, высокие технологии не главное, а приукрашенные характеристики, бесконечная модернизация, подготовка к "сетецентричным боевым действиям" служат лишь маркетингу и рекламе невероятной продукции в стиле "Звездных войн" или "Восстания машин". Lockheed Martin пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей F-35 Lightning II ежегодно.