У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

По мере того как цена золота растет, глобальный финансовый мир и медиасообщество начинают осознавать, что те инвесторы, многие из которых являются представителями сверхбогатых семей западного мира, которые за любые деньги скупали желтый металл еще в апреле и мае, опять оказались на шаг впереди всех остальных участников финансовых рынков, пишет автор РИА Новости.

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени. Объяснения столь высокой популярности главного конкурента доллара (а золото — это именно монетарный металл, то есть металл, чья ценность обусловлена его денежными свойствами, а не промышленным применением) выдвигаются самые разные: начиная от всеобщего бегства инвесторов от риска в условиях пандемии коронавируса и заканчивая опасениями, связанными с глобальными (а также сугубо американскими) политическими рисками, которые традиционно делают драгоценные металлы очень привлекательной инвестицией.

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото". На этом фоне довольно странно смотрелись некоторые российские экономисты и эксперты, которые упорно продвигали в российском инфполе тезис о том, что золото и другие монетарные металлы уже не являются защитными активами и что Россия сейчас якобы находится в ужасном положении из-за того, что в золотовалютных резервах нашей страны очень много золота и сравнительно мало долларовых инструментов, что связано с очевидными санкционными рисками. Практика показала совершенно иную картину — в том смысле, что на данный момент правыми оказались сторонники инвестиций и сбережений с использованием золота, причем нужно отметить, что среди тех, кто предпочитает золото "зеленой бумаге", фигурируют самые разные типы инвесторов, начиная от американских банков JPMorgan и Goldman Sachs, продолжая Центральными банками России и Венгрии и заканчивая миллиардерами-финансистами Джимом Роджерсом и Полом Тудором Джонсом.

Агентство Bloomberg отмечает, что так называемые умные деньги (так на финансовых рынках традиционно именуют фонды и инвесторов с большими кошельками и самой точной информацией) сейчас продолжают предпочитать золото, несмотря на вроде бы прекрасные результаты американского рынка акций, которые в теории должны были их отвлечь от траты денег на слитки золота.

Анализируя результаты опроса суверенных инвестиционных фондов и центральных банков, который был проведен финансовым гигантом Invesco (сама эта компания управляет активами на примерно один триллион долларов), журналисты Bloomberg наткнулись на интересный контраст между отношением этих умных денег к финансовым активам и драгоценному металлу:

"Сравните недоверие к акциям с растущим энтузиазмом в отношении золота. Изменение цены золота в этом году было впечатляющим. Золотые жуки аплодируют драгоценному металлу, считая его чем-то вроде страхового полиса от финансовых манипуляций со стороны монетарных властей, которые разожгут безудержную инфляцию в не очень отдаленном будущем; скептики высмеивают золото, считая его "бесполезным камнем". Но, как показывает опрос Invesco, центральные банки в последние годы вкладывают больше средств в золото. И этому интересу есть куда расти. Согласно отчету Invesco, около 18 процентов центральных банков планируют увеличить свои золотые запасы в следующем году, а 23 процента суверенных фондов намерены увеличить свои вложения в золото".

Несмотря на то что финансовые рынки в условиях повышенной неопределенности отличаются повышенной волатильностью и цены на любые активы, в том числе на драгоценные металлы, могут колебаться резким образом и в непредсказуемом направлении, некоторые представители крупных финансовых структур указывают, что факторы, способствующие долгосрочному росту цен, никуда не делись.

"Джордж Геро, управляющий директор RBC Wealth Management (дивизион управления активами Королевского банка Канады. — Прим. ред.), заявил финансовому порталу MarketWatch, что повышение цен на золото "вызвано идеальном штормом пандемических заголовков, мягкого доллара и процентных ставок на фоне роста глобального экономического стимулирования". Он также считает, что "цикл (роста цен на золото. — Прим. ред.) может длиться дольше, чем обычные циклы", поскольку пандемия задевает в том числе Европу, Южную Америку и Азию, а также США".

Обращает на себя внимание то, что нарратив изменился: если в прошлом любой глобальный кризис и сопутствующая нестабильность на финансовых рынках, а также рост самых разных экономических рисков провоцировали массовое "бегство в доллар", то сейчас ситуация выглядит совершенно иначе. И если посмотреть на курс доллара к другим мировым валютам, включая евро и швейцарский франк, то можно заметить, что американская валюта находится на "ковидных минимумах" или около них.

То есть получается, что инвесторы в основном "бегут из доллара" и выбирают другие тихие гавани для своих капиталов. Сейчас в американских СМИ этот необычный феномен принято списывать на то, что в США не смогли по-настоящему эффективно справиться с эпидемией коронавируса, — и это вполне валидное, но абсолютно недостаточное объяснение ситуации. Для полной картины нужно учитывать, что до недавнего времени железная политическая стабильность США (в смысле уверенности в том, что Америкой управляет одно и то же "глубинное государство", независимо от конкретной фамилии президента) обеспечивала дополнительную устойчивость самого доллара и способствовала его привлекательности.

Сейчас США находятся в рамках вялотекущей гражданской войны или "гражданской войны низкой интенсивности", а федеральном центру приходится использовать свои собственные силовые структуры для наведения порядка в бунтующих городах вроде Портленда или Атланты, не говоря уже о том, что после выборов президента эта гражданская война вполне может стать по-настоящему кровавой и масштабной. И вот на этом фоне действия миллиардеров, которые за любые деньги получают слитки золота, обменивая на них свои доллары, смотрятся как очень дальновидное решение, намекающее на многие политические риски, которые журналистам, аналитикам и просто фанатам всего американского еще только предстоит осознать.