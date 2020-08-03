"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию

С учетом той очевидной психологической травмы, которую коронавирус дважды нанес коллективному Западу, вопрос выигрыша в этой гонке стал не просто политическим, а политическим и принципиальным с точки зрения сохранения самоуважения западного общества. Человеку, воспитанному лучших в традициях европейского гуманизма (что в современном мире в основном означает не европейца или американца, а человека с советским или российским образованием), довольно сложно понять современную западную одержимость "гонкой на вакцинах", но можно попробовать объяснить ее с точки зрения главной индустрии современных США или Великобритании, то есть с точки зрения политического и коммерческого пиара.
Следующую травму самооценке коллективного Запада нечаянно (так бывает) нанесла Россия — своим "оскорбительно низким" уровнем смертности от коронавируса и налаживанием массового тестирования, что в сумме вызывало зубовный скрежет в западных СМИ и бездоказательные обвинения в подтасовке статистики, хотя статистика (помимо оценок ВОЗ) была самоочевидной: в Нью-Йорке трупы жертв эпидемий складывали в рефрижераторы на улицах, и уже этого достаточно для оценки разницы качества медицинского и государственного управления.
И вот на этом фоне, независимо от требуемых расходов и любых возможных рисков, для коллективного Запада (а также для некоторых конкретных амбициозных западных политиков) вопрос первенства в производстве вакцины становится жизненно важным с точки зрения имиджа, ибо нужно показать, что, например, США — это "все еще номер один в мире".
В этом контексте логично, что любые сообщения о том, что в России или Китае близки к созданию и массовому использованию вакцины против коронавируса, вызывают в западном инфополе реакцию, которую можно сравнить даже не столько с банальной аллергией, сколько с настоящим анафилактическим шоком.
Конечно, можно предположить, что американские чиновники от медицины действительно руководствуются только профессиональными соображениями, но с учетом всего вышеизложенного есть серьезные подозрения в наличии определенной политической ангажированности. В качестве примера официальной реакции на сообщения о российских планах начать массовую вакцинацию медиков уже этой осенью, а также на новости о китайских успешных испытаниях возможных вакцин можно привести позицию главного американского инфекциониста, которую публикует The Wall Street Journal:
Судя по сравнительному анализу возможных вакцин из разных стран, который приводит агентство деловой информации Bloomberg, Фаучи, вероятно, надеется на вакцину от американской компании Moderna.
Показательно, что в трекере от Bloomberg (по крайней мере, на момент написания статьи) отсутствуют российские разработки, что может способствовать появлению у западного читателя превратного впечатления о российских возможностях, ибо может возникнуть иллюзия того, что российская вакцина "появилась из ниоткуда".
Уже сейчас можно предположить, каким образом будет продолжена "гонка на вакцинах": российскую или китайскую немедленно объявят опасными, сопроводив это соответствующими информационными вбросами в жанре фейк-ньюз. Параллельно с этим для убеждения более скептически настроенной части западной аудитории будет продвигаться тезис о том, что в любом случае, даже если вакцины работают, эти вакцины сделаны с помощью данных, якобы украденных китайскими, иранскими и российскими хакерами, причем соответствующая подготовка общественного мнения уже проведена.
Проблема такого подхода заключается в том, что на каждом этапе этого "контролируемого отступления" — а то, что это именно отступление под натиском неумолимой реальности, уже нет сомнений — западная медийная машина будет терять доверие все новых и новых сегментов собственной аудитории. А закончится это очередными конференциями по поводу необходимости борьбы с российской и китайской дезинформацией и требованиями со стороны профильных американских и европейских структур выделить им еще бюджеты для восстановления былого имиджевого величия.
Но доверие аудитории теряется легко, а восстанавливается медленно, причем коронавирус лишь ускорил те процессы деградации общественного доверия, которые и так происходили в западном мире. А Россия, Китай и прочие "дежурные виноватые", на которых любят кивать в западном медиапространстве, на самом деле не имеют к этой проблеме никакого отношения, и страдать от "вакционного национализма" нашим западным партнерам предстоит по собственной вине и, вероятно, в гордом одиночестве.
Источник: РИА Новости