США раскрыли секреты "российской пропаганды" — новый спектакль в театре абсурда

Американцы сорвали покровы с российской тактики по проведению мировой дезинформационной компании. Правда, на поверку этот срыв покровов является попыткой Госдепа дезинформировать американское население, а заодно выбить из правительства больше денег.

Сюрприз на сюрпризе

На днях Центр глобального взаимодействия при Госдепе США опубликовал доклад "Основы российской экосистемы пропаганды и дезинформации". Авторы сего труда видели своей целью "раскрыть тактику действий России, чтобы наши партнеры, союзные правительства, организации гражданского общества, ученые, пресса и общественность по всему миру могли проводить дальнейший анализ и усиливать коллективный ответ на дезинформацию и пропаганду".

На первый взгляд все выглядит солидно: 75 страниц текста, 313 ссылок, графики и таблицы. Я честно потратил время на чтение этого исследования.

И оно действительно прорывное. Например, рассказывает, что российские власти пытаются использовать СМИ для продвижения своей точки зрения (!) — конечно, это гениальное изобретение Кремля, другим странам нужно учиться так поступать.

Еще одно "открытие" в том, что публикуемая российскими государственными СМИ (той же "Звездой" например) информация подхватывается рядом других изданий и дальше распространяется по Сети. Авторы, видимо, только начали открывать для себя особенности сети "Интернет" и нынешней среды передачи информации (в рамках которой нужно не рефлексировать и проверять ее достоверность, а оперативно репостить новости и набирать просмотры).

Представленные в докладе описания ключевых российских СМИ и их владельцев также представляют колоссальную ценность для любого аналитика, ведь почему-то получается, что прогосударственные каналы, издания и интернет-сайты возглавляются людьми, разделяющими прогосударственную идеологию. Ну надо же!

Кроме того, я удивился, узнав, что в англоязычных элементах "экосистемы российской пропаганды" печатаются иностранные авторы, которые разделяют взгляды России на огрехи внешнеполитической стратегии Запада. Это же просто поразительно!

Ну и, наконец, главную ценность для исследователей дает центральная мысль всего доклада: любой взгляд Москвы на мировые проблемы, любая публикация этого взгляда являются не проявлением свободы слова, а злостным примером российской пропаганды и лжи, затуманивающих сознание благочестивых жителей Запада.

Можно было бы, конечно, сказать, что одна только эта мысль обесценивает научную ценность доклада — однако этой ценности у него банально нет.

По сути эти 75 страниц — поток сознания и перечисление банальностей, целью которых является не срыв покровов, а материальное подкрепление просьбы госсекретаря Майка Помпео увеличить финансирование Центра глобального взаимодействия в два раза. Как раз под борьбу с дезинформацией со стороны России и других стран.

В деньгах счастье

Неудивительно, что реакция российских политиков и экспертов на этот доклад была чем-то средним между насмешкой и презрением. Приведенные в нем аргументы не восприняли всерьез, назвали очередным русофобским бумагомаранием. Однако в то же время признали, что у авторов доклада были и вполне резонные основания его опубликовать.

"Новая порция антироссийского бреда в форме доклада русофобов из Госдепа наглядно демонстрирует панический страх американских политиков перед альтернативной точкой зрения на происходящее внутри страны и в мире", — говорит, например, российский депутат Сергей Железняк. У RT и Sputnik меньше денег, чем у крупнейших западных СМИ, однако у них есть та самая альтернативная точка зрения.

Кому-то может до сих пор казаться, что на Западе свобода слова, однако это не так. По целому ряду вопросов (прежде всего идеологического характера) американские СМИ напоминают советские газеты — они транслируют единую, политически корректную точку зрения.

И эта точка зрения — на устраиваемые чернокожими и леваками погромы в США, на правильность разрушения американского исторического наследия, на презрение к презумпции невиновности (вспомним травлю ряда известных лиц из-за обвинений в харрасменте), а также на демонизацию России — начинает приедаться западным читателям. Они ищут альтернативную точку зрения — и находят ее в российских англоязычных СМИ.

А это уже серьезная проблема для США, поскольку контроль за мировой информационной сферой является основой американского доминирования. Именно поэтому, как отмечают в российском МИД, "Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам". А когда критика не помогает, вводит санкции и (как в случае с китайским TikTok) пытается их перехватить через рейдерские технологии.

Такие преследования на самом деле ослабляют геополитические возможности США. Например, по использованию России в сдерживании Китая, а также при решении других глобальных вопросов. Все больше и больше американских экспертов призывают Вашингтон более прагматично подойти к диалогу с Москвой. Пример тому — открытое письмо ста трех видных американских экспертов, в том числе бывших дипломатов и политиков, опубликованное в издании Politiko.

"Однако такие документы заокеанских оппонентов, как доклад Центра глобального взаимодействия, могут достичь только одной цели — вбить окончательный клин в российско-американский диалог по глобальным вопросам и на годы вперед исключить возможность преодоления кризиса недоверия между нашими странами", — говорит Железняк.