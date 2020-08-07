США раскрыли секреты "российской пропаганды" — новый спектакль в театре абсурда

Сюрприз на сюрпризе
На днях Центр глобального взаимодействия при Госдепе США опубликовал доклад "Основы российской экосистемы пропаганды и дезинформации". Авторы сего труда видели своей целью "раскрыть тактику действий России, чтобы наши партнеры, союзные правительства, организации гражданского общества, ученые, пресса и общественность по всему миру могли проводить дальнейший анализ и усиливать коллективный ответ на дезинформацию и пропаганду".
На первый взгляд все выглядит солидно: 75 страниц текста, 313 ссылок, графики и таблицы. Я честно потратил время на чтение этого исследования.
Еще одно "открытие" в том, что публикуемая российскими государственными СМИ (той же "Звездой" например) информация подхватывается рядом других изданий и дальше распространяется по Сети. Авторы, видимо, только начали открывать для себя особенности сети "Интернет" и нынешней среды передачи информации (в рамках которой нужно не рефлексировать и проверять ее достоверность, а оперативно репостить новости и набирать просмотры).
Представленные в докладе описания ключевых российских СМИ и их владельцев также представляют колоссальную ценность для любого аналитика, ведь почему-то получается, что прогосударственные каналы, издания и интернет-сайты возглавляются людьми, разделяющими прогосударственную идеологию. Ну надо же!
Ну и, наконец, главную ценность для исследователей дает центральная мысль всего доклада: любой взгляд Москвы на мировые проблемы, любая публикация этого взгляда являются не проявлением свободы слова, а злостным примером российской пропаганды и лжи, затуманивающих сознание благочестивых жителей Запада.
Можно было бы, конечно, сказать, что одна только эта мысль обесценивает научную ценность доклада — однако этой ценности у него банально нет.
По сути эти 75 страниц — поток сознания и перечисление банальностей, целью которых является не срыв покровов, а материальное подкрепление просьбы госсекретаря Майка Помпео увеличить финансирование Центра глобального взаимодействия в два раза. Как раз под борьбу с дезинформацией со стороны России и других стран.
В деньгах счастье
Неудивительно, что реакция российских политиков и экспертов на этот доклад была чем-то средним между насмешкой и презрением. Приведенные в нем аргументы не восприняли всерьез, назвали очередным русофобским бумагомаранием. Однако в то же время признали, что у авторов доклада были и вполне резонные основания его опубликовать.
Кому-то может до сих пор казаться, что на Западе свобода слова, однако это не так. По целому ряду вопросов (прежде всего идеологического характера) американские СМИ напоминают советские газеты — они транслируют единую, политически корректную точку зрения.
И эта точка зрения — на устраиваемые чернокожими и леваками погромы в США, на правильность разрушения американского исторического наследия, на презрение к презумпции невиновности (вспомним травлю ряда известных лиц из-за обвинений в харрасменте), а также на демонизацию России — начинает приедаться западным читателям. Они ищут альтернативную точку зрения — и находят ее в российских англоязычных СМИ.
А это уже серьезная проблема для США, поскольку контроль за мировой информационной сферой является основой американского доминирования. Именно поэтому, как отмечают в российском МИД, "Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам". А когда критика не помогает, вводит санкции и (как в случае с китайским TikTok) пытается их перехватить через рейдерские технологии.
"Однако такие документы заокеанских оппонентов, как доклад Центра глобального взаимодействия, могут достичь только одной цели — вбить окончательный клин в российско-американский диалог по глобальным вопросам и на годы вперед исключить возможность преодоления кризиса недоверия между нашими странами", — говорит Железняк.