Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко

Эти десять дней были едва ли не самыми напряженными в истории российско-белорусских отношений — но все это время комментировал ситуацию только президент Белоруссии, и с каждым новым его упреком в адрес России в нашей стране росло возмущение "предательством Лукашенко". Однако Владимир Путин молчал — и позвонил только после того, как российские спецслужбы разобрались в истории с появлением в Белоруссии группы российских сотрудников ЧВК.
Эта информация хорошо легла на нервозную предвыборную обстановку в руководстве белорусских спецслужб — тем более что различные провокации в ходе выборов наверняка готовятся со стороны прозападной части антилукашенковской оппозиции.
Почему информации СБУ поверил Лукашенко? Видимо, он посчитал, что его КГБ хорошо все проверил. А на вопрос о том, зачем же России мутить воду в его республике, скорее всего, ответил себе так же, как в недавнем интервью украинскому журналисту: это же не руководство России, а кто-то из среднего звена (с явным намеком на бывшего российского посла в Минске Бабича) постоянно против него что-то замышляет. Не свергать его собирается, нет — а просто устроить беспорядки на выборах, чтобы ослабить его легитимность. После чего, по мнению Лукашенко, "мы тепленькую Беларусь принесем и бросим к кремлевской башне".
Увы, белорусский президент поверил в подобные игры России — и наговорил за последние дни много такого, чего лучше бы не говорить. Даже упрекал Россию в том, что она променяла братские отношения на партнерские. Но в ходе состоявшегося в пятницу разговора с Путиным именно с российской стороны в сообщении прозвучала прежняя характеристика — "обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений".
Конечно, Путин звонил для того, чтобы успокоить Лукашенко и рассказать ему то, что установили российские спецслужбы. В изложении кремлевской пресс-службы это выглядит так:
"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".
"В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности".
Разобраться, установить истинные причины и урегулировать в духе взаимопонимания — то есть не позволить мутной провокации вызвать кризис в отношениях двух стран. Разобраться в провокации полдела — нужно еще не допустить, чтобы поднятая ею волна превратила существующие между двумя странами вопросы и споры в нерешаемые проблемы. Самой болезненной из которых могла бы стать утрата доверия к Лукашенко в российском обществе — всю четверть века своего нахождения у власти белорусский президент пользовался в России немалой симпатией и поддержкой.
Но один только его намек на то, что он может выдать Киеву некоторых из задержанных в Минске российских граждан (бывших ранее гражданами Украины и воевавших в Донбассе), вызвал в России огромное негодование. Если бы это произошло, то репутации Лукашенко в России был бы нанесен непоправимый урон. Понятно, что Лукашенко и не собирался этого делать — лишь пытался очень грубо играть на этом, думая тем самым отыграться на России за то, что он считал ее вмешательством в свои внутренние дела.
Которые, вопреки нагнетанию, закончатся в целом мирно и спокойно — да, оппозиция побузит, заявит о фальсификации, попытается спровоцировать белорусские власти на жесткие меры, цинично надеясь на кровь. Но ни на какие провокации Лукашенко вестись не собирается — достаточно того, что его, такого опытного, и так сумели "развести" украинские "братья". Крови в Минске не прольется, результат Лукашенко будет, конечно, ниже прошлых выборов (в 2015-м он получил 83 процента, сейчас будет в районе 70, в худшем случае — 60), но более чем достаточным для легитимности.
Оспаривать ее будут все те же, кто и раньше. Те же самые силы, что называют нелегитимным и Владимира Путина, и результаты голосования по поправкам в Конституцию. Россия же, как подчеркнул Путин, "заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке". А в белорусском сообщении о телефонном разговоре двух президентов сказано, что "Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению".
О том, насколько опасны могут быть эти самые "действия третьих сил", особенно если на них ведутся власти одной из стран и общественное мнение другой, мы все убедились в последние дни. Главным уроком этих событий должно стать осознание нами огромной ценности нашего братского союза — и понимание того, что для его защиты и укрепления нам предстоит еще очень многое сделать.
Источник: РИА Новости