Шекспир глазами китайца и безграмотная демократия

Профессор политологии Чжэн Ван констатирует: почему-то ни одна страна мира и ни одна иная сила не предлагает США и КНР посредничество, долгое разбирательство и урегулирование нынешней невозможной ситуации.

Согласитесь, что от человека по имени Чжэн Ван не всякий будет ждать озарений по поводу творчества Уильяма Шекспира. Но вот Чжэн (точнее, профессор политологии Чжэн) говорит нам: то, что сейчас происходит между США и Китаем, — типично шекспировский сюжет.

Это когда все в жизни героев идет хуже и хуже и они этого не могут изменить. Причина же в том, что они просто не понимают суть, скрытые пружины событий — и никто из второстепенных героев не объясняет им, в чем дело. Трагедии Шекспира — это, говоря современным языком, проблема отсутствия коммуникаций, отмечает колумнист РИА Новости Иван Косырев.

Публикацию, о которой идет речь, можно прочитать в токийской газете Japan Times, сам же Чжэн, вообще-то, американец, преподает в Школе дипломатии и международных отношений Университета Сетон-Холл в штате Нью-Джерси, США.

И душа у него болит, судя по тексту, не столько за Китай, сколько за Америку, которая в своей китайской политике выглядит примерно так:

Отелло: Платок!..

Бьянка: Ну, так и что ж, что нет платка?

Отелло, посмотри вокруг — здесь много умных,

Умелых, знающих, как факты раскопать,

Как ставки очные нам всем устроить,

Как экспертизу быстро провести…

Отелло: Платок! Платок!

Если помимо Шекспира, то суть происходящего профессор Чжэн определяет так: дело у Пекина и Вашингтона идет к катастрофе, и изменить ход событий кажется почти невозможным. Обе стороны говорят и делают такие вещи, которые в прежние десятилетия были бы невозможны. Причем больше проиграет в такой ситуации не обязательно Китай.

Ну, на эту тему — кто проиграет — сейчас публикаций сколько угодно по всему миру. Вот свежая из гонконгской South China Morning Post: "развод" экономик США и их союзников с Китаем — это легко сказать, но трудно сделать; страна, где уже 76 процентов экономического роста обеспечивается внутренним потреблением, не сильно уязвима путем ограничений ее внешней торговли; Китай сейчас оказался первым экономическим партнером для 124 стран мира, а США — только для 56…

От множества прочих публикаций на тему "не воюйте с Китаем, проиграете" статья шекспиролюба Чжэна отличается одной хорошей мыслью. Он напоминает, что во все предыдущие эпохи в китайской политике США всегда участвовало множество компетентных людей — военных, дипломатов, прочих специалистов. Такие же работали с китайской стороны. И они, совместно, довольно успешно разряжали множество постоянно возникавших конфликтов.

А сейчас на высших позициях в США мы видим "шокирующее отсутствие пригодности или опыта". Уровнем же пониже наблюдается множество "экспертов", которые не знают китайского, никогда не были в Китае, но именно их слушают. И принимают, и ретранслируют насаждаемый ими совершенно фантастический образ Китая как всемирного хищника и коммунистического агрессора.

А эксперты с солидным послужным списком замолчали. И чего тогда ожидать, например, от командира военного корабля или самолета?

Китайский ответ — повышение градуса словесной агрессивности. А чего же, с другой стороны, вы хотите, если этим людям в лицо говорят какой-то запредельный бред об их собственной стране? Россия, помнится, тоже столкнулась с этим феноменом несколько лет назад, в виде представительницы Госдепартамента Джейн Псаки, а потом и множества прочих. А особенность человеческой психологии в том, что когда тебе нагло врут о тебе же в лицо, то воспринимается это не как позорное невежество, а как агрессия. И ответ чаще получается таким же.

Это новая ситуация на мировой арене; раньше предполагалось, что люди, получающие зарплаты на государственных должностях, по умолчанию должны либо иметь собственные знания, либо знать, чью экспертизу использовать и в каких случаях. Но этого больше нет.

Более того, есть невиданный хаос и паралич государственного управления по всему миру, вызванный разгромом экономик и озверением обществ от тотальных карантинов. А что вы хотите, если экономика США упала во втором квартале на 32,9 процента, а Франции — на 13,8 процента и так далее? Перед лицом такой катастрофы ни одно правительство не имеет прежнего вкуса к внешнеполитической деятельности.

И вот Чжэн Ван летаргически констатирует: почему-то ни одна страна мира и ни одна иная сила не предлагает США и КНР посредничество, долгое разбирательство и урегулирование нынешней невозможной ситуации.

Ну точно как почти во всех пьесах Шекспира, где всего-то нужно было, чтобы вышел кто-то, понимающий суть событий, и объяснил ее этому Отелло или, допустим, Гамлету… Все чего-то ждут. Например, того, уцелеют ли вообще США после предстоящих в ноябре выборов. А ведь неприятности с Китаем могут случиться куда раньше.

Но здесь мы сталкиваемся с одной существенной особенностью мышления профессора Чжэна и еще миллиардов людей в придачу. А с чего это они вообще взяли, что на высших и средних должностях должны быть люди знаний и компетентности? Демократия — или то, что называется демократией сегодня — ничего такого не подразумевает.

Она не о том, что управлять должны грамотные и заслуженные люди, а о том, что правит тот, кого изберут. Хоть комедийный актер (Зеленский), хоть цирковой клоун. Все прочее, насчет государства как олицетворения компетентности, — это ваши иллюзии из прошлых эпох.

А сейчас эпоха наступает иная — когда невозможное (по умолчанию, по консенсусу множества людей) становится возможным: захочет избиратель США видеть на высшем посту угнетенную гомосексуальную негритянку с одной ногой — так и будет.

Правда, это означает, что дальше мир нужно будет создавать заново, а останутся ли в том мире США или Китай в их нынешнем виде — это надо еще будет посмотреть.