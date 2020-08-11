Российские гарантии возмездия агрессору: донная МБР "Скиф"

Военный обозреватель Александр Хроленко рассказал об арсенале РФ в случае, если возникнет необходимость реагирования на возможную агрессию. Для этого на вооружении у страны есть ракеты донного базирования "Скиф".

Россия задействует ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, потому что в полете невозможно определить содержание запущенной боеголовки. Об этом говорится в подготовленной Генштабом Вооруженных сил статье "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", которую на днях опубликовала газета "Красная звезда".

В качестве цели противника в такой ситуации будет рассматриваться уничтожение России, и "ответ будет сокрушительным". Одним из вариантов такого ответа может быть залповый пуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) донного базирования "Скиф", количество, точки базирования, ударная мощь и траектории полета которых известны лишь узкому кругу специалистов.

Чисто теоретически, противник может выследить и атаковать в зоне боевого патрулирования ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей", нанести превентивный удар по 150 ракетным комплексам "Ярс" с гиперзвуковыми маневрирующими блоками индивидуального наведения "Авангард", поразить на подлете к рубежам пуска какое-то количество российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

И даже в этом случае (невероятного везения) последует ответный удар из глубин Мирового океана. Нанести разоружающий (превентивный) удар по "Скифу" технологически невозможно.

Невидимая составляющая стратегических ядерных сил России, баллистические ракеты донного базирования "Скиф" способны годами находиться на боевом дежурстве (в режиме ожидания) на дне морском, а затем по команде поражать наземные и морские цели.

Ракета отличается особой скрытностью в информационной сфере, что косвенно свидетельствует о высокой эффективности разработки ЦКБ "Рубин" и Государственного ракетного центра имени Макеева.

Предположительно, "Скиф" является развитием известной МБР морского базирования "Синева", с усовершенствованными полетными характеристиками и новейшим искусственным интеллектом. Важнейшие преимущества "Скифа" – высокая боевая живучесть и относительно низкая стоимость эксплуатации.

Тайна в контейнере

Донная МБР "Скиф" относится к семейству ракет большой дальности для субмарин и несет службу на дне морском в пусковом контейнере, который надежно защищает от огромного давления и агрессивной среды, а также обеспечивает связь с командным пунктом ВМФ.

Создание герметичной и нержавеющей "упаковки", способной много лет оберегать ракету от проникновения соленой воды, было главной технической проблемой проекта. Зато сегодня легче найти иголку в стоге сена, чем "Скифа" в море.

Высокая скрытность и уникальная боевая живучесть достигаются установкой пускового контейнера МБР на больших глубинах, недоступных для торпед потенциального противника, способных эффективно ослабить даже ядерный удар по поверхности моря. Специальная субмарина доставляет ракету "Скиф" к месту базирования. Точку установки отследить существующими и перспективными средствами разведки невозможно.

В ситуации боевого применения контейнер по сигналу продувает балласт (как подводная лодка), всплывает на заданную глубину, и ракета стартует к цели по своей программе. Если дальность МБР "Синева" – более 8000 км, можно предположить, что более совершенный "Скиф" летает дальше.

Заметим, что боевое дежурство во внутренних водах России не нарушает "Договор о морском дне" (1970 года), который запрещает размещение ядерного оружия на дне за пределами прилегающей к берегу 12-мильной зоны.

К примеру, на арктическом шельфе и в прибрежных водах Тихого океана имеется много удобных глубоководных точек для установки донных МБР – максимально близко к целям на территории вероятного противника.

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И это не "российская угроза", а серьезный фактор сдерживания агрессивных устремлений Запада, претензий на Северный морской путь и природные богатства российской Арктики, Дальнего Востока и Курильских островов.

Преимущества МБР "Скиф" в экономической плоскости очевидны. Ядерные субмарины-носители ракет чрезвычайно дороги в производстве и эксплуатации, подготовка экипажей тоже обходится недешево.

Ракета донного базирования способна без дополнительных затрат пережить по времени службы любую субмарину и при этом сохранить изначальный боевой потенциал, способность к старту и точному поражению целей. Таков ответ России на объявленную коллективным Западом новую гонку вооружений на море.

Известно, что первое испытание "Скифа" состоялось в 2008 году, заводские испытания стартовали в Белом море летом 2013-го, а в 2017-м глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что донная МБР уже "в арсенале" Вооруженных сил России. Следовательно, новая ракета уже проверена временем и заслуживает нашего внимания.

Жертвы иллюзий

Российский президент Владимир Путин 2 июня утвердил "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документу, потенциальный противник должен знать о неотвратимости возмездия за агрессию. И все же, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно в качестве средства сдерживания.

Напомню, Соединенные Штаты в 1970-х годах отказались от идеи размещения ракет на дне и взяли курс на размещение ракет средней дальности в Европе. В документах ядерной стратегии США появилась агрессивная доктрина достижения победы в ограниченной ядерной войне за счет выигрыша в подлетном времени и системы передового базирования в Западной Европе.

По планам Вашингтона, более 570 твердотопливных ракеты Pershing-2 должны были доставить к целям в СССР ядерные моноблоки мощностью 80 килотонн на расстояние до 1800 км (до Москвы – за 8 минут).

То есть сегодня история повторяется на ином технологическом уровне, и система передового базирования (Forward Based System) на наших глазах дрейфует из Германии в Польшу. Действия США в области стратегических вооружений направлены на реализацию концепции "глобального удара" с применением ядерных средств.

Соединенные Штаты и активисты НАТО пытаются военными инструментами "сдерживать" экономическое развитие и рост международного влияния России, которая значительно опередила коллективный Запад в области разработки и производства гиперзвуковых ракет, ядерных субмарин, истребителей 5-го поколения, подводных беспилотников типа "Посейдон" и других высокотехнологичных вооружений, гарантирующих поражение любому агрессору.

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Складывается парадоксальная ситуация, когда военные советники боятся советовать сумасбродным американским политикам, потому что видят разницу между доктринами и реальностью.

Почти два десятилетия Пентагон со своими союзниками проводил дорогостоящие военные операции в Афганистане, чтобы добиться победы над слабо вооруженной террористической организацией "Талибан"*.

В итоге США заключили с противником позорное для Американской армии мирное соглашение и уходят, бросив на произвол судьбы существующее слабое государство – Исламскую Республику Афганистан.

К сожалению, правильные выводы в Вашингтоне не сделали, и с энтузиазмом принялись "спасать Европу" от несуществующей российской угрозы. Однако "Скифы" и другие гаранты безопасности РФ не дремлют.

* – террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран