"Русские дискредитируют врага Трампа": и у них отлично получается

Если исходить из этой теории, то штабу Байдена придется констатировать, что его московские оппоненты достигли впечатляющих успехов.

Сейчас новости полны сообщениями о том, что Байден выбрал себе кандидатом в вице-президенты чернокожую женщину-сенатора Камалу Харрис. На этот шаг, вероятно, Байдена пойти просто вынудили.

Дело в том, что, согласно двум свежим опросам, проведенным крупными социологическими компаниями, былой электоральный разрыв между Байденом и Трампом внезапно растаял, сократившись до уровня, неотличимого от статистической погрешности.

Breitbart сообщает: "Опрос Hill-HarrisX, опубликованный в среду, дает Байдену преимущество: 43 процента против 40 процентов (Трампа. — Прим. ред.) в общенациональном голосовании, в то время как опрос Rasmussen Reports, опубликованный в тот же день, тоже отдает предпочтение Байдену — 48 процентов против 45 процентов (Трампа. — Прим. ред.). В обоих опросах лидерство Байдена немного превышает статистическую погрешность".

Еще месяц назад в американском инфополе активно обсуждались опросы, которые указывали, что Трамп отстает от оппонента на 10-12 процентов. Если так будет продолжаться, то штабу кандидата от демократов придется срочно предъявлять раздосадованным сторонникам список имен, явок и фамилий тех самых русских агентов, которые занимаются столь явным вмешательством в американские выборы. Это, вероятно, будет сделано, но если пытаться хоть как-то связать реальную электоральную ситуацию с мифическим российским вмешательством, то получится довольно забавная картина.

С одной стороны, на рейтинг Байдена давит ситуация с массовыми беспорядками в Чикаго и Нью-Йорке. Свежий пример борьбы за социальную справедливость в Чикаго, например, выглядит следующим образом: "Полиция Чикаго сообщила, что 100 человек были арестованы и 13 сотрудников полиции получили ранения после того, как сотни человек разбили окна, совершили кражи из магазинов и участвовали в столкновениях с полицией рано утром в понедельник в торговом районе Чикаго Magnificent Mile и других частях центра города", сообщает газета USA Today.

С учетом того, что мэры Чикаго и Нью-Йорка — это известные демократы, которые сопротивляются попыткам президента использовать федеральные силовые структуры для подавления беспорядков, а также принципиально отказываются предпринимать хоть сколь-нибудь решительные меры для борьбы с вандализмом и массовыми грабежами, которые принято политкорректно называть "мирными протестами", негативная реакция электората превращается в повышение рейтинга Трампа и снижение рейтинга Байдена. Проблема до такой степени серьезна, что она отражается не только в социологических опросах, но и в физическом мире: из Нью-Йорка в самом прямом смысле слова бегут налогоплательщики (цены на услуги компаний, организующих переезды из города, взлетели), и губернатор (тоже демократ и сторонник Байдена) даже умоляет их вернуться, обещая выпивку за свой счет, но не защиту от погромщиков.

Конечно, можно объявить мэров и губернаторов тех городов и штатов, которые страдают от массовых беспорядков и грабежей, в том, что они работают на Кремль, но с учетом их партийной принадлежности это вряд ли будет эффективно. Можно попробовать обвинить Россию в том, что она забросила провокаторов, которые грабят магазины в Чикаго (что никак не поможет объяснить попустительство мэра), но с учетом цвета кожи задержанных чикагских грабителей версия об их российском происхождении будет смотреться довольно сомнительно.

Еще одним источником проблем с рейтингом Байдена является его собственное состояние здоровья. Согласно свежему опросу Rasmussen Reports, "59 процентов вероятных избирателей США считают, что вице-президент (идущий на выборы вместе с Байденом. — Прим. ред.), скорее всего, станет президентом до конца его четырехлетнего срока, если он победит этой осенью, при этом 39 процентов считают, что это очень вероятно".

Грубо говоря, большинство опрошенных американских избирателей, которые собираются проголосовать на предстоящих выборах, искренне считают Джо Байдена ходячим трупом не столько в политическом, сколько в биологическом смысле, что не может не давить на его рейтинг, ведь далеко не каждый избиратель готов голосовать за кандидата, который фактически въедет в Белый дом на катафалке и оставит свою должность в наследство вице-президенту.

Сам Байден уже пообещал представить своего кандидата в вице-президенты в ближайшее время и подчеркнул, что это (в духе современной политической моды) обязательно будет представительница прекрасного пола. Этот широкий жест многие его сторонники интерпретировали еще более широко, чем задумывалось изначально, и в результате наиболее радикальная часть электората Демократической партии была уверена, что это будет не просто женщина, а женщина — представительница расового меньшинства.

Однако политтехнологи Байдена, вероятно, рассудили, что избрать де-факто президентом женщину-негритянку только из-за ее расовых и половых характеристик избиратели будут не готовы, и в прессу просочилась информация о том, что в качестве вероятного вице-президента в штаб уже приезжала белая женщина — губернатор штата Мичиган. Реакция не заставила себя долго ждать: "После того, как в минувшие выходные появились новости о том, что губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, белая женщина, прилетела на встречу с Байденом, чтобы обсудить вице-президентство, фрустрация и разочарование вскипели среди чернокожих женщин — демократов, в том числе некоторых жительниц ее собственного штата", сообщает Politico.

И вот — под давлением черных активистов и в страхе за сыплющийся рейтинг — выбор был изменен, и Байден объявил своей напарницей и вероятной преемницей Камалу Харрис, экс-генпрокурора Калифорнии.

...Организаторам этого скандала можно было бы раздать медали за подрыв рейтинга Байдена, но есть нюанс: возраст кандидата от демократов — это не провокация российских спецслужб, а пиар-катастрофу вокруг его выбора кандидата в вице-президенты организовали его собственные политтехнологи, и никого из вышеперечисленных нельзя записать в российские агенты.

Скорее всего, нашим заокеанским партнерам придется прибегнуть к старой доброй тактике придумывания российского вмешательства, а также приписывания мифическим российским троллям в американских соцсетях некоего волшебного умения сводить с ума и изменять электоральные преференции миллионов американцев. Ирония судьбы заключается в том, что продвижение этих обвинений будет давить на рейтинг Байдена еще сильнее: американские избиратели, несмотря на все свои недостатки, все-таки не очень любят, когда их держат за дураков.

Источник: РИА Новости