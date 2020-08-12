"Русские дискредитируют врага Трампа": и у них отлично получается

Если исходить из этой теории, то штабу Байдена придется констатировать, что его московские оппоненты достигли впечатляющих успехов.
Сейчас новости полны сообщениями о том, что Байден выбрал себе кандидатом в вице-президенты чернокожую женщину-сенатора Камалу Харрис. На этот шаг, вероятно, Байдена пойти просто вынудили.
Breitbart сообщает: "Опрос Hill-HarrisX, опубликованный в среду, дает Байдену преимущество: 43 процента против 40 процентов (Трампа. — Прим. ред.) в общенациональном голосовании, в то время как опрос Rasmussen Reports, опубликованный в тот же день, тоже отдает предпочтение Байдену — 48 процентов против 45 процентов (Трампа. — Прим. ред.). В обоих опросах лидерство Байдена немного превышает статистическую погрешность".
Еще месяц назад в американском инфополе активно обсуждались опросы, которые указывали, что Трамп отстает от оппонента на 10-12 процентов. Если так будет продолжаться, то штабу кандидата от демократов придется срочно предъявлять раздосадованным сторонникам список имен, явок и фамилий тех самых русских агентов, которые занимаются столь явным вмешательством в американские выборы. Это, вероятно, будет сделано, но если пытаться хоть как-то связать реальную электоральную ситуацию с мифическим российским вмешательством, то получится довольно забавная картина.
С одной стороны, на рейтинг Байдена давит ситуация с массовыми беспорядками в Чикаго и Нью-Йорке. Свежий пример борьбы за социальную справедливость в Чикаго, например, выглядит следующим образом: "Полиция Чикаго сообщила, что 100 человек были арестованы и 13 сотрудников полиции получили ранения после того, как сотни человек разбили окна, совершили кражи из магазинов и участвовали в столкновениях с полицией рано утром в понедельник в торговом районе Чикаго Magnificent Mile и других частях центра города", сообщает газета USA Today.
Конечно, можно объявить мэров и губернаторов тех городов и штатов, которые страдают от массовых беспорядков и грабежей, в том, что они работают на Кремль, но с учетом их партийной принадлежности это вряд ли будет эффективно. Можно попробовать обвинить Россию в том, что она забросила провокаторов, которые грабят магазины в Чикаго (что никак не поможет объяснить попустительство мэра), но с учетом цвета кожи задержанных чикагских грабителей версия об их российском происхождении будет смотреться довольно сомнительно.
Еще одним источником проблем с рейтингом Байдена является его собственное состояние здоровья. Согласно свежему опросу Rasmussen Reports, "59 процентов вероятных избирателей США считают, что вице-президент (идущий на выборы вместе с Байденом. — Прим. ред.), скорее всего, станет президентом до конца его четырехлетнего срока, если он победит этой осенью, при этом 39 процентов считают, что это очень вероятно".
Сам Байден уже пообещал представить своего кандидата в вице-президенты в ближайшее время и подчеркнул, что это (в духе современной политической моды) обязательно будет представительница прекрасного пола. Этот широкий жест многие его сторонники интерпретировали еще более широко, чем задумывалось изначально, и в результате наиболее радикальная часть электората Демократической партии была уверена, что это будет не просто женщина, а женщина — представительница расового меньшинства.
Однако политтехнологи Байдена, вероятно, рассудили, что избрать де-факто президентом женщину-негритянку только из-за ее расовых и половых характеристик избиратели будут не готовы, и в прессу просочилась информация о том, что в качестве вероятного вице-президента в штаб уже приезжала белая женщина — губернатор штата Мичиган. Реакция не заставила себя долго ждать: "После того, как в минувшие выходные появились новости о том, что губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, белая женщина, прилетела на встречу с Байденом, чтобы обсудить вице-президентство, фрустрация и разочарование вскипели среди чернокожих женщин — демократов, в том числе некоторых жительниц ее собственного штата", сообщает Politico.
...Организаторам этого скандала можно было бы раздать медали за подрыв рейтинга Байдена, но есть нюанс: возраст кандидата от демократов — это не провокация российских спецслужб, а пиар-катастрофу вокруг его выбора кандидата в вице-президенты организовали его собственные политтехнологи, и никого из вышеперечисленных нельзя записать в российские агенты.
Скорее всего, нашим заокеанским партнерам придется прибегнуть к старой доброй тактике придумывания российского вмешательства, а также приписывания мифическим российским троллям в американских соцсетях некоего волшебного умения сводить с ума и изменять электоральные преференции миллионов американцев. Ирония судьбы заключается в том, что продвижение этих обвинений будет давить на рейтинг Байдена еще сильнее: американские избиратели, несмотря на все свои недостатки, все-таки не очень любят, когда их держат за дураков.
Источник: РИА Новости