Запад переживает за "путинских подопытных свинок"

Разработка прививки от COVID-19 превратилась в гонку, в которую оказались вовлечены как фармацевтические корпорации, так и целые страны.

В России — и в мире — зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Она была разработана в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и получила название "Спутник V".

О регистрации вакцины сообщил Владимир Путин, добавивший, что одна из его дочерей получила прививку, успешно пройдя оба ее этапа.

Эта новость, конечно, напоминает другой знаменитый эпизод из отечественной истории, когда осенью 1768 года прививка от оспы была сделана Екатерине II и 14-летнему наследнику престола. Правда, причины, по которым российский президент обнародовал данную информацию, сильно отличаются от мотивов его великой предшественницы.

Тогда, два с половиной века назад, императрица стремилась преодолеть предубеждение и страхи внутри российского общества перед новой медицинской процедурой. В 2020 году президент вынужден раскрывать личную информацию, чего он всегда старается избегать, потому что страна оказалась вовлечена в очередной — и очень грязный — раунд информационной войны.

Иммунолог о российской вакцине от COVID-19: "это ружье, готовое выстрелить" >>

Чтобы оценить степень поднявшейся мерзости, достаточно одного заголовка: "Филиппинский Дутерте вызвался стать путинской (подопытной) морской свинкой для русской вакцины от коронавируса". Именно под таким заглавием "Немецкая волна" выпустила новость о том, что президент Филиппин выразил готовность первым в стране испытать на себе российскую вакцину.

Разработка прививки от COVID-19 превратилась в гонку, в которую оказались вовлечены как фармацевтические корпорации, так и целые страны. Внезапный прорыв России, которая занялась темой чуть позже Китая, США и Великобритании, в лидеры процесса вызывает сейчас мучительные боли у наших западных партнеров. Причины тому многочисленны и разнообразны.

Кто первым получит российскую вакцину от COVID-19 — ответ инфекциониста >>

Во-первых, противоречие с самыми прогрессивными идеями. Авторитарная лапотная Россия не может опережать Запад в получении выдающихся результатов в сложной научной и технологически продвинутой сфере. И не имеет никакого значения, что в активе нашей страны — старая эпидемиологическая школа, накопленный опыт и большие достижения именно в области разработки вакцин.

Во-вторых, угроза геополитическому влиянию Запада. Ведь если Россия будет активно сотрудничать с другими странами по теме вакцинации их населения против COVID-19, то она получит дополнительные возможности усилить собственный авторитет там. А этого, конечно, допустить никак нельзя.

Ну а в-третьих — деньги. Колоссальные суммы, что сейчас стоят на кону и на которые, разумеется, хотели бы наложить лапу ведущие мировые фармацевтические концерны. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что его организация уже получила заявки на приобретение одного миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран мира. Можно прикинуть, в какие астрономические барыши это могло бы вылиться для фармацевтического бизнеса, особенно при многократно накрученном ценнике.

Так что совсем неслучайно в Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (AOKИ), что вчера призвала отечественный Минздрав не регистрировать вакцину от коронавируса, пока не завершится третья фаза испытаний, входят крупнейшие мировые фармгиганты: такие всем известные бренды, как Pfizer, Bayer, Novartis и так далее. Можно понять их переживания и боль, потому что мимо них проплывает огромный куш, на который у них были собственные расчеты и планы.

Неважно, что их претензии были отвергнуты как российскими официальными структурами, так и учеными-эпидемиологами. Вряд ли фармлоббисты всерьез рассчитывали затормозить идущий процесс.

Их главная цель — публичная дискредитация отечественной разработки, причем не только и не столько внутри страны, сколько за рубежом. Ведь это обращение АОКИ предоставляет возможность западным СМИ во весь голос кричать о ее якобы небезопасности.

Вот только теперь им придется писать еще и о том, что список "путинских подопытных свинок" пополнился дочерью российского президента. А это заметно смазывает эффект разоблачения нового "преступления Кремля".

Источник: РИА Новости