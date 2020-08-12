Почему беспилотный "Охотник" России так тревожит США и НАТО

Тяжелые беспилотники ВВС США предназначены преимущественно для борьбы с повстанцами в странах третьего мира, а Россия готовит убийцу истребителей пятого поколения с искусственным интеллектом и способностью взаимодействовать с Су-57.

Западных "партнеров" настолько беспокоят успехи России в области высокотехнологичных вооружений, что даже авторитетный финансово-экономический журнал Forbes 7 августа ушел от основной темы, и занялся тревожным сравнением характеристик российского тяжелого беспилотника S-70 Okhotnik (Hunter) с аналогичными беспилотниками США.

Американское издание отмечает: в отличие от "рабочей лошадки" MQ-9 Reaper ВВС США, российский разведывательно-ударный дрон предназначен не для борьбы с повстанцами (без средств ПВО), а для полномасштабных военных конфликтов. Может нести средства разведки и более 6 тонн бомб или ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух" на расстояние около 5000 километров.

"Охотник" обладает "беспрецедентными возможностями" с точки зрения дальности и разнообразия вооружений. Внешне похож на проект X-47B Northrop Grumman, но идет иным путем. Обнародованы планы значительного ускорения разработки малозаметного ударного беспилотника "Охотник", серийные поставки начнутся в 2024 году.

Аналогичный проект в США буксует. Первый полет американского тяжелого БПЛА X-47B состоялся в 2011-м (в это время корпорация "Сухой" только начала разрабатывать "Охотник"). Пентагон запустил программу адаптации перспективного беспилотника для военно-морских сил – UCLASS – в 2013 году, с целью достичь оперативной готовности машины к 2020 году (четыре компании-участницы получили по 15 млн долларов).

И еще в 2015-м специалисты ВМС сомневались в необходимости (эффективности) палубного ударного дрона. А дальше дела пошли "под откос". В рамках программы UCLASS статус беспилотника постепенно понижался от ударного до разведывательного и до просто летающего топливозаправщика.

ВВС США сегодня осторожно испытывают в качестве "надежного ведомого" (loyal wingman) другой, относительно небольшой ударный аппарат XQ-28 Valkyrie, который способен поднять всего 450 кг полезной нагрузки (одну-две бомбы или ракеты), и качествами "стелс" не обладает. Forbes вынужден констатировать: при более раннем старте на беспилотном направлении, "США могут финишировать позади России". И в области высокотехнологичных вооружений это уже тенденция.

Боевой интеллектуал

Ранее американское издание The Drive также посвятило тяжелому российскому БПЛА целую серию публикаций: "Охотник" похож на истребитель, и "выглядит довольно внушительно – примерно 38 футов в длину с размахом крыльев в 62 фута" (то есть 11 и 19 метров), размеры позволяют разместить оружие внутри, а конструкция – летать на сверхзвуковых скоростях, и в качестве "лояльного ведомого" в связке с новейшим пилотируемым истребителем Су-57.

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Интерес закономерный. Слишком узок круг стран, способных создавать тяжелые разведывательно-ударные беспилотники-невидимки. А технологию интеграцию ударных беспилотников с истребителями 5-го поколения пока не освоил никто. Вероятно, Россия окажется первой.

Точные характеристики, боевое предназначение, оснащение и вооружение "Охотника" еще долго будут оставаться секретными. Известно, что беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло", с применением композитных материалов, снижающих заметность аппарата для РЛС противника (стелс).

Оснащен реактивным двигателем с управляемым вектором тяги, развивает скорость около 1000 километров в час. Способен нести 5 – 6 тонн боевой нагрузки. Взлетная масса – до 20 тонн. Может работать в условиях значительного противодействия ПВО. Второй год продолжаются испытательные полеты.

Кроме того, "Охотнику" и целому ряду его "братьев меньших" прививают искусственный интеллект. Можно предположить, что в звеньях с тяжелыми истребителями Су-57 (на первом этапе Минобороны РФ заказано 76 машин) боевые возможности "умных" БПЛА "Охотник" в качестве ведомых значительно возрастут.

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Ведь Су-57 способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов, и передавать целеуказания ударным беспилотникам.

Ввиду очевидного превосходства Су-57 над американскими истребителями пятого поколения (выдающиеся пилотажные качества, 10-тонный арсенал на борту (включая гиперзвуковое оружие), уникальные основная РЛС и оптико-электронная система обнаружения целей), открываются огромные возможности эффективного взаимодействия летчика и боевых роботов типа "Охотник" .

Тяжелый разведывательно-ударный беспилотник способен служить в ВКС и ВМФ России. При этом на перспективных авианесущих кораблях "Охотник" и модифицированный Су-57 также могут вместе базироваться и выполнять боевые задачи. Полагаю, в перспективе у российского тяжелого беспилотника будет много боевой работы в небе – высокотехнологичной "охоты", и это не фигура речи.

Летают – до первого выстрела

Военно-воздушные силы США 7 августа объявили о завершении в штате Невада трехдневных учений с участием большого количества стелс-истребителей F-22 Raptors и F-35A Joint Strike Fighter, бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit, стелс-дрона RQ-170 Sentinel (из сверхсекретной 44-й разведывательной эскадрильи), а также "видимых" истребителей F-15E Strike Eagle и самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler ВМС.

И это мероприятие стоимостью 1,4 миллиона долларов выглядит как серьезная подготовка к агрессии против высокотехнологичного противника, которого в Северной и Южной Америке у США нет.

В ходе маневров самолеты отрабатывали скрытное проникновение в зоны эшелонированной ПВО, радиоэлектронное подавление и разрушение оборонительных средств и систем условного противника.

К чему готовились, угадать несложно. В сентябре прошлого года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области, а в октябре был опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США.

Пентагон все активнее и безрассуднее "сдерживает" Россию у российских границ. В воздушном пространстве над Балтийским и Черным морями американских разведчиков просто подставляют под выстрел. Это откровенные и безответственные провокации, с прицелом на трансформацию концептуального конфликта в плоскость вооруженного.

Между тем, возросшее в 2020 году количество воздушных перехватов самолетов-разведчиков Соединенных Штатов вблизи границ РФ чревато трагическими последствиями.

Эксперты американского журнала The National Interest прямо заявляют, что вина за инциденты полностью лежит на Вашингтоне, поскольку это войска НАТО окружают границы РФ, а не наоборот.

Россия вынуждена реагировать – наращивать ударные и оборонительные средства во всех средах боевого применения – на земле, на море, в воздухе. Появление на горизонте тяжелого ударного беспилотника "Охотник" выглядит закономерным и своевременным.

По данным Global Firepower, у Соединенных Штатов около 2000 ударных самолетов. Всего у Пентагона более 5000 летательных аппаратов, и это без учета боевой авиации союзников по НАТО.

Для сравнения: у Минобороны России около 870 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, и всего около 4000 летательных аппаратов. Вероятно, для гипотетического "сдерживания" Вашингтона с территории Мексики или Кубы российских самолетов маловато, но ведь и цель такую Москва перед собой не ставит.

На Евразийском континенте Воздушно-космические силы РФ решают задачи сугубо оборонительные, и возможности истребительной (ударной) авиации существенно дополняют средства и системы ПВО-ПРО, расположенные преимущественно по периметру российских границ.

Планы прорыва эшелонированной системы ПВО и соответствующие тренировки "невидимок" ВВС США в Неваде тактически бесполезны, и смертельно опасны для "вылетающих из реальности" американских военнослужащих.

Беспилотный "Охотник"– прорыв в будущее, и лишь один из доброй сотни перспективных российских инструментов достижения господства в воздухе.

Высокотехнологичные оборонительные возможности России отвечают растущим угрозам, соответствуют самым худшим ожиданиям западных "партнеров", буквально нивелируют количественное превосходство Пентагона и НАТО по отдельным компонентам вооруженных сил и обычных вооружений.