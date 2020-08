Почему беспилотный "Охотник" России так тревожит США и НАТО

Западных "партнеров" настолько беспокоят успехи России в области высокотехнологичных вооружений, что даже авторитетный финансово-экономический журнал Forbes 7 августа ушел от основной темы, и занялся тревожным сравнением характеристик российского тяжелого беспилотника S-70 Okhotnik (Hunter) с аналогичными беспилотниками США.

Американское издание отмечает: в отличие от "рабочей лошадки" MQ-9 Reaper ВВС США, российский разведывательно-ударный дрон предназначен не для борьбы с повстанцами (без средств ПВО), а для полномасштабных военных конфликтов. Может нести средства разведки и более 6 тонн бомб или ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух" на расстояние около 5000 километров.

"Охотник" обладает "беспрецедентными возможностями" с точки зрения дальности и разнообразия вооружений. Внешне похож на проект X-47B Northrop Grumman, но идет иным путем. Обнародованы планы значительного ускорения разработки малозаметного ударного беспилотника "Охотник", серийные поставки начнутся в 2024 году.

Аналогичный проект в США буксует. Первый полет американского тяжелого БПЛА X-47B состоялся в 2011-м (в это время корпорация "Сухой" только начала разрабатывать "Охотник"). Пентагон запустил программу адаптации перспективного беспилотника для военно-морских сил – UCLASS – в 2013 году, с целью достичь оперативной готовности машины к 2020 году (четыре компании-участницы получили по 15 млн долларов).

ВВС США сегодня осторожно испытывают в качестве "надежного ведомого" (loyal wingman) другой, относительно небольшой ударный аппарат XQ-28 Valkyrie, который способен поднять всего 450 кг полезной нагрузки (одну-две бомбы или ракеты), и качествами "стелс" не обладает. Forbes вынужден констатировать: при более раннем старте на беспилотном направлении, "США могут финишировать позади России". И в области высокотехнологичных вооружений это уже тенденция.

Ранее американское издание The Drive также посвятило тяжелому российскому БПЛА целую серию публикаций: "Охотник" похож на истребитель, и "выглядит довольно внушительно – примерно 38 футов в длину с размахом крыльев в 62 фута" (то есть 11 и 19 метров), размеры позволяют разместить оружие внутри, а конструкция – летать на сверхзвуковых скоростях, и в качестве "лояльного ведомого" в связке с новейшим пилотируемым истребителем Су-57.

Интерес закономерный. Слишком узок круг стран, способных создавать тяжелые разведывательно-ударные беспилотники-невидимки. А технологию интеграцию ударных беспилотников с истребителями 5-го поколения пока не освоил никто. Вероятно, Россия окажется первой.

Точные характеристики, боевое предназначение, оснащение и вооружение "Охотника" еще долго будут оставаться секретными. Известно, что беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло", с применением композитных материалов, снижающих заметность аппарата для РЛС противника (стелс).

Кроме того, "Охотнику" и целому ряду его "братьев меньших" прививают искусственный интеллект. Можно предположить, что в звеньях с тяжелыми истребителями Су-57 (на первом этапе Минобороны РФ заказано 76 машин) боевые возможности "умных" БПЛА "Охотник" в качестве ведомых значительно возрастут.