ВКС России получат ударные дроны большой дальности в будущем году

Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут получать многоцелевые ударные беспилотники с 2021 года, заявил заместитель главкома ВКС Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда". Военачальник отметил: "Эффективность применения беспилотной авиации подтверждена в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике. Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам незаконных вооруженных формирований".
Заместитель главкома ВКС не назвал "имена" дронов, которые вскоре войдут в боевой состав ВКС. Однако известно, что тяжелый "Охотник" достигнет операционной готовности к 2024 году, а два других российских беспилотника большого могущества — это законтрактованный Минобороны РФ в 2019-м "Альтиус" и "Орион", который находится на стадии опытно-боевой эксплуатации в ВКС РФ после успешных испытаний в Сирии.
Лидирующий "Орион"
Беспилотный "Орион" действует на высотах до 8 000 метров, способен находиться в воздухе без дозаправки не менее 24 часов, с полезной нагрузкой до 250 кг (вес аппарата — 1100 кг). Имеет длину 8 метров, размах крыльев 16 метров. Оснащен поршневым двигателем АПД-110/120 с двухлопастным винтом АВ-115 диаметром 1,9 метра.
Ракетно-бомбовое вооружение "Ориона" (и других российских тяжелых дронов) в открытых источниках отражено минимально. Однако в феврале гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал журналистам о разработке облегченного арсенала для беспилотников — специальных малогабаритных боеприпасов весом от 50 до 100 кг, предназначенных для широкого спектра целей. С ростом мощностей вычислительной техники и развитием сложных алгоритмов искусственного интеллекта в ближайшие годы может резко возрасти эффективность облегченного высокоточного вооружения.
Серийное производство средневысотного беспилотника "Орион" стартовало в августе 2019 года. Планируется ежегодный выпуск до 30 таких машин (в составе каждого комплекса — от трех до шести дронов, в зависимости от поставленных задач — разведывательных или ударных).
Компания-производитель (группа "Кронштадт") ранее заявила, что экспортный вариант БПЛА "Орион" станет ударным. Эта информация уже заинтересовала российских партнеров в области ВТС. Разумеется, успешный старт "Ориона" заметили и российские недруги.
Автономный "Альтиус"
Тяжелый турбовинтовой беспилотник большой дальности "Альтиус" первый полет в автоматическом режиме совершил в августе 2019 года. Эта машина с размахом крыла 28,5 м и длиной корпуса 11,6 м способна двое суток нести боевую нагрузку до 2 тонн со скоростью 250 км/час на высотах до 12 тысяч метров и преодолевать расстояние до 10 тысяч километров. Собственный вес дрона, построенного с использованием композиционных материалов, составляет по разным данным от пяти до шести тонн.
Источники в Главном штабе ВМФ и ВКС ранее сообщили, что в разведывательной модификации "Альтиус" получит сверхдальний радиолокатор и новейшее оптико-электронное оборудование, а ударный беспилотник сможет нести противокорабельные ракеты. Предположительно, речь шла о маловысотной ракете X-35 дальностью до 260 км и массой около 500 кг с системой спутниковой навигации и активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения (в этом случае на "Альтиус" можно подвесить до четырех ПКР).
Растущее господство в воздухе высотных дронов большой дальности и продолжительности полета, активное применение и "интеллектуализация" ударно-разведывательных беспилотников, совместные операции военных специалистов и боевых роботов становятся необратимой тенденцией. Массовое оснащение Вооруженных сил РФ беспилотными летательными аппаратами позволит заметно поднять эффективность их боевого применения, создаст непреодолимые препятствия на пути вероятного агрессора в воздухе, на суше и на море.
Между тем Россия планирует в 2022 году "поставить на крыло" еще один тяжелый беспилотник. Это "Сириус", способный находиться в воздухе до 40 часов, преодолевать до 10 тысяч километров (со скоростью 295 км/час) на высотах до 12 тысяч метров с полезной нагрузкой в одну тонну.
Ход и исход войн недалекого будущего станет зависеть от эффективности боевых роботов с искусственным интеллектом, который сегодня интенсивно формируется и совершенствуется во всех сферах применения. Бесстрастные и "неубиваемые" роботизированные дроны закономерно берут на себя все больше функций пилотируемой авиации.