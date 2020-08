ВКС России получат ударные дроны большой дальности в будущем году

Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут получать многоцелевые ударные беспилотники с 2021 года, заявил заместитель главкома ВКС Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда". Военачальник отметил: "Эффективность применения беспилотной авиации подтверждена в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике. Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам незаконных вооруженных формирований".

Комплексы БПЛА ближней и средней дальности ВКС России пока еще служат "на вторых ролях", для решения задач и расширения возможностей пилотируемой авиации. Растет интеграция беспилотников в едином информационном пространстве с военными летчиками, и в перспективе "умные" дроны достигнут большего. Российские многоцелевые беспилотники с 2021 года смогут самостоятельно вести воздушную разведку и "поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине".

Заместитель главкома ВКС не назвал "имена" дронов, которые вскоре войдут в боевой состав ВКС. Однако известно, что тяжелый "Охотник" достигнет операционной готовности к 2024 году, а два других российских беспилотника большого могущества — это законтрактованный Минобороны РФ в 2019-м "Альтиус" и "Орион", который находится на стадии опытно-боевой эксплуатации в ВКС РФ после успешных испытаний в Сирии.

Беспилотный "Орион" действует на высотах до 8 000 метров, способен находиться в воздухе без дозаправки не менее 24 часов, с полезной нагрузкой до 250 кг (вес аппарата — 1100 кг). Имеет длину 8 метров, размах крыльев 16 метров. Оснащен поршневым двигателем АПД-110/120 с двухлопастным винтом АВ-115 диаметром 1,9 метра.

Радиус боевого применения зависит от принципа управления (оператор на земле или собственная программа). Аппарат может нести высокоточные ракеты и поражать цели в глубине территории противника. Беспилотник уверенно реализовал заложенный конструкторами ударный потенциал в Сирии, где, по данным китайского издания "Хуаньцю шибао", постоянно находятся около 80 российских дронов разных модификаций. На одном из видео — ударный "Орион" поражает опорный пункт боевиков в городе Зака на севере провинции Хама.

Ракетно-бомбовое вооружение "Ориона" (и других российских тяжелых дронов) в открытых источниках отражено минимально. Однако в феврале гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал журналистам о разработке облегченного арсенала для беспилотников — специальных малогабаритных боеприпасов весом от 50 до 100 кг, предназначенных для широкого спектра целей. С ростом мощностей вычислительной техники и развитием сложных алгоритмов искусственного интеллекта в ближайшие годы может резко возрасти эффективность облегченного высокоточного вооружения.