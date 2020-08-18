Британия на грани раскола. Россию уже обвинили с обеих сторон

Британия на грани распада. Или, во всяком случае, на грани серьезного правительственного кризиса, вызванного усиливающимися сепаратистскими настроениями в Шотландии. Само собой, опять виновата Россия.

Напомним, стремление значительной части шотландского общества отделиться от метрополии уже вызвало референдум в 2014 году. Понимая, что большинство не поддерживает эту идею (в конце 2013-го число противников отделения превышало число сторонников на 20 процентов), Лондон согласился на проведение опроса, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.

Правда, ближе ко дню голосования, когда эта разница стала резко сокращаться, представители истеблишмента занервничали, прибегнув к мощной кампании, пообещав шотландцам золотые горы в обмен на "правильное" голосование. В итоге 55 процентов населения региона поддержало сохранение союзного государства.

Казалось бы, вопрос закрыт — если и не навсегда, то надолго. Не случайно тогдашний премьер-министр Британии Дэвид Камерон постоянно подчеркивал, что это выбор на целое поколение. С ним соглашались и инициаторы референдума — Шотландская национальная партия (ШНП), десятилетиями выступающая за независимость. Правда, ее лидеры оговаривались: они не будут требовать повторного опроса, "если существенно не изменятся политические обстоятельства".

Как известно, обстоятельства изменились довольно быстро: шотландское общество в абсолютном большинстве выступало и выступает против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Соответственно, когда на референдуме 2016 года страна проголосовала за Brexit, шотландские сепаратисты поняли, что снова наступает их момент.

По мере приближения местных выборов (они должны состояться в мае следующего года) о повторном голосовании ШНП упоминает все чаще. В конце концов, это ведь хороший политтехнологический ход, что показал и прошлый референдум.

Лондон повторяет, что вопрос уже закрыт. Однако в последние дни мы видим нарастание настоящей паники в британском правительстве. Причина — то, что впервые в истории все опросы демонстрируют преимущество сепаратистов.

Причем оно увеличивается стремительно — по мере развития скандалов вокруг неспособности Даунинг-стрит решить кризис вокруг пандемии и ухудшения экономической ситуации, вызванного ею.

Еще этой весной был примерный паритет. В начале июня разница достигла трех процентов, а недавний опрос показал уже семьпроцентов. При сохранении такой тенденции к майским выборам ШНП может подойти с подавляющим отрывом от оппонентов, сделав повторный референдум практически неизбежным.

Получив эти данные, правительство Бориса Джонсона"вдруг" вспомнило о существовании такого региона, как Шотландия. Год пребывания у власти премьер-министр решил отметить на северных Оркнейских островах, где он пообещал влить в местную экономику 50 миллионов фунтов.

Трудно поверить, но это был первый визит нынешнего премьера в Шотландию за время его правления. Понятно, почему он тут не пользуется особой популярностью. Разрыв в рейтинге Джонсона и первого министра Шотландии (она же лидер ШНП) Николы Старджен сейчас в регионе составляет сто процентов — минус 60 процентов у Джонсона и плюс 40 процентов у Старджен.

Неудивительно, что та с издевкой восприняла визит премьера и его отказ от встречи с нею. Ее коллеги по партии заявили, что приезд Джонсона только усилил стремление шотландцев к независимости.

Видимо, поняв это, Лондон на днях направил в Шотландию своего эмиссара с чуть большей популярностью там — канцлера казначейства Риши Сунака.

Он отвечает у Джонсона за экономический блок, и британская пресса пытается представить его "спасителем нации". Собственно, это единственный представитель британского правительства с положительным рейтингом среди шотландцев — семь процентов. Однако, судя по реакции местной прессы, Сунак не смог переломить настроения северян.

Дойдет ли дело до референдума — большой вопрос. Джонсон пока клянется, что этого не допустит. Уж он, политическое дитя Brexit, прекрасно помнит судьбу двух своих предшественников, которых референдум и погубил.

Но дело в том, что для Старджен это голосование необходимо в качестве политического инструмента сохранения при власти. Поэтому шотландские националисты все чаще говорят о необходимости повторного всеобщего опроса вне зависимости от одобрения или неодобрения со стороны Лондона.

А это значит, что скотты могут пойти по пути Каталонии, где два года назад провели референдум о независимости, не признанный испанским правительством. Тем самым ситуация загоняется в политический тупик, который неминуемо приведет к острому кризису управления Объединенным Королевством.

После первого шотландского референдума, когда многие уже списали эту идею в утиль, один из самых влиятельных и осведомленных людей Британии Руперт Мердок внезапно заявил, что самоуправление Шотландии "кажется неизбежным в течение следующих нескольких лет". Тогда многие удивились этим словам. Сейчас становится понятным, что медиамагнат верно оценил тенденции.

При этом, само собой, не обходится без обвинений в адрес России. В официальном докладе о "российском вмешательстве", представленном недавно в Вестминстере, — прямой намек на то, что Москва пыталась влиять на шотландский референдум 2014 года. Причем, как обычно, никаких доказательств. Ссылка идет на "достоверную открытую информацию" — очень авторитетный источник, как вы понимаете.

Правда, все эти "достоверные информаторы" (как правило, штатные антироссийские кремленологи, сделавшие безосновательные обвинения против Москвы главным источником заработка) до сих пор намекали, что Россия поддерживала отделение Шотландии. Тем забавнее наблюдать за тем, как ведущие деятели ШНП так же рьяно ругают Москву за "вмешательство" в их референдум.

Например, активнейший антироссийский критик в британском парламенте — Стюарт Макдональд, один из лидеров шотландских сепаратистов.

Постоянно нападая на Россию, он отбивается от обвинений в том, что Москва поддерживает его движение, и рассказывает, что независимая Шотландия будет "маленькой либеральной демократией внутри НАТО и ЕС".

Мол, Путин не получит того, что он якобы хочет (притом что ни Россия, ни тем более Путин ни разу не дали повода обвинить в намерении отделить Шотландию).

Единственное "доказательство" — то, что бывший лидер ШНП Алекс Салмонд, уже отойдя от политики, затем устроился работать на канале RT в качестве ведущего шоу. Из-за чего на него оказывают жуткое политическое давление.

Но вот незадача. Буквально на днях шотландским сепаратистам бросил вызов бывший депутат парламента Джордж Галлоуэй, который формирует новую политическую группу с целью предотвратить повторный референдум.

А ведь и он после ухода из парламента устроился работать ведущим на RT. То есть получается, что Кремль против независимости Шотландии (ну, если использовать "логику" обвинений против Салмонда).

До чего же коварен этот Кремль! Вконец запутал бедных британцев, в чем же обвинить Россию — то ли в поддержке шотландского сепаратизма, то ли в покровительстве британскому юнионизму. Поэтому легче обвинять сразу во всем. Логика и здравый смысл здесь неуместны.