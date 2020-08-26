Пересмотреть итоги Второй мировой: Лихтенштейн — за, Чехия не готова

Лихтенштейн никогда не признавал правомерность действий Праги. Дипломатические отношения между княжеством и уже Чехией, а не Чехословакией были установлены только в 2009 году, а тема конфискованных владений омрачает их все это время.

Лихтенштейн обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией после Второй мировой войны. Речь идет более чем о двух тысячах квадратных километров, принадлежавших правящему роду крошечной страны и в десять раз превышающих территорию самого княжества. Но важнее даже другое: на этих землях расположены уникальные объекты, в частности барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице с крупнейшим в Европе парковым комплексом — оба включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Чтобы понять, каким образом между странами, даже не граничащими друг с другом, возник территориальный спор, необходим небольшой экскурс в историю.

Князья Лихтенштейны — древний и богатый аристократический род. На протяжении веков их владения простирались далеко за пределы "фамильного" государства, и находились, в частности, в Австрии и чешской Моравии. Одна из архитектурных жемчужин Вены — дворец Лихтенштейнов — по сей день принадлежит этой семье.

В XX веке правящие князья проявили незаурядный политический талант. Они смогли: а) отстоять независимость страны; б) оградить ее от военно-политических и социально-экономических штормов, бушевавших на континенте, и в) сохранить собственный контроль над государством (трения между монархическими и демократическими процессами в княжестве возникли только в самом конце столетия).

Одним из главных успехов князя Франца Иосифа II стало недопущение оккупации страны Третьим рейхом. В целом же его действия в ходе Второй мировой войны можно охарактеризовать как "сидение на двух стульях". С одной стороны, многочисленны примеры того, как он поддерживал антигитлеровские силы. Например, Лихтенштейн (в отличие от Швейцарии) не признал учреждение нацистами протектората Богемия и Моравия, а также посылал пожертвования эмигрировавшему чехословацкому президенту Эдварду Бенешу. С другой стороны, критики обвиняют княжескую семью в скупке имущества евреев, погибших при холокосте.

Как бы то ни было, по окончании войны княжеский род был обвинен чехословацкими властями в коллаборационизме и в соответствии с известными "декретами Бенеша" лишен собственности — тех самых земель и резиденций, что являются ныне камнем преткновения.

Лихтенштейн никогда не признавал правомерность действий Праги. Дипломатические отношения между княжеством и уже Чехией, а не Чехословакией были установлены только в 2009 году, а тема конфискованных владений омрачает их все это время.

И вот теперь новый шаг — жалоба в ЕСПЧ.

Судя по официальной риторике, главная чешская надежда — на то, что суд в принципе не должен рассматривать вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека. Однако эту надежду омрачает немалое количество сопутствующих обстоятельств.

Истинное влияние и возможности Лихтенштейна — и государства, и правящего рода — куда шире, нежели можно было бы ожидать от микроскопической страны. Например, больше десяти лет назад княжество громко и бесстрашно поскандалило с Германией, когда Берлин вскрыл схемы ухода состоятельных немцев от налогов через лихтенштейнский банк. Да и история Второй мировой крайне показательна — даже в той ситуации у княжества нашлись инструменты и аргументы, убедившие нацистское руководство не трогать его.

Гарантировать, что в итоге Лихтенштейн не найдет способа добиться своего, нельзя. Ведь у него есть самый важный ресурс — время: для возвращения утраченной собственности государство и многовековая династия могут себе позволить ждать столько, сколько потребуется. Причем прямо сейчас сама Чехия играет им на руку.

Чехам стоит взглянуть правде в лицо: главным фактором, который позволил им в 1946 году лишить влиятельнейшее и богатейшее европейское семейство родовых владений, стало нахождение в тот момент Чехословакии в советской зоне. Будь тогда Прага в сфере западного влияния, никто бы не позволил ей конфисковать собственность князей Лихтенштейна. И никакое оправдание в виде справедливого наказания для коллаборационистов не помогло бы. Тем более что с правовой точки зрения дело там было довольно сомнительное. В частности, в решении суда указывалось, что Франц Иосиф II признал себя гражданином нацистской Германии, а это являлось "грубым искажением исторических фактов".

Лихтенштейнско-чешский спор напоминает старую и очевидную истину: важнейшими выгодоприобретателями по итогам Второй мировой войны стали страны Восточной Европы, причем их сделал таковыми Советский Союз.

Однако их нынешняя политика — как в виде официальных заявлений, так и конкретных действий вроде сноса памятников — обличает ужасы коммунистической оккупации и выступает локомотивом пересмотра итогов войны. Более того, ими достигнут уже немалый прогресс, размывающий в западном общественном мнении незыблемость достигнутого 75 лет назад статус-кво.

Вот только восточные европейцы упорно не желают осознавать, что тем самым пилят сук, на котором сидят.

Удастся ли им когда-либо добиться мечтаемых компенсаций-контрибуций с России — большой вопрос, а вот то, что к ним самим обратятся старшие западные партнеры и попросят подать пример, куда вероятнее.

А начать можно будет даже не с передела межгосударственных границ (дело это слишком сложное и деликатное), а с конкретных случаев восстановления нарушенной справедливости со стороны государства в отношении частных лиц.

Возврат князьям Лихтенштейна конфискованных фамильных владений может стать замечательным примером на этом пути. Чехии имеет смысл приготовиться.

Источник: РИА Новости.