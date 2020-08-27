Принц и президент — почему США не дают покоя отношения Путина и Мухаммеда

Первая большая встреча лидеров пережившего пандемию мира состоится в конце ноября в Эр-Рияде — конечно, саммит "Большой двадцатки" теоретически еще могут перенести на более поздний срок.

Но, скорее всего, истосковавшиеся по очному общению главы государств не откажутся от возможности встретиться в конце столь драматичного и тяжелого года. Хозяином саммита будет 84-летний король Салман, но фактически принимать гостей будет его сын и наследник 34-летний Мухаммед. А одним из гостей будет Владимир Путин — для которого эта поездка станет уже третьим посещением Саудовской Аравии, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.

Геополитическое сближение Саудовской Аравии и России – одна из самых важных тенденций последних лет. Наиболее ярким его свидетельством является сотрудничество на нефтяном рынке: действующая с конца 2016 года так называемая сделка ОПЕК+ (где главными игроками являются как раз саудиты и русские).

В марте этого года стороны не смогли договориться и согласовать параметры ее продления — но уже в апреле, после катастрофического падения цен на нефть, заключили новое соглашение. Но нефть — это лишь часть российско-саудовского сближения, а его архитекторами выступают Путин и Мухаммед. За пять лет им удалось многое, и сейчас выясняются очень любопытные детали того, как все начиналось.

Нет, не в саудовско-российских отношениях как таковых, насчитывающих почти столетие, хотя и очень неровное.

Начавшись со взлета в 20-х-30-х годах, когда СССР активно помогал молодому королевству (в том числе поставками нефти), они оборвались почти на полвека. Саудовская монархия стала ближайшим союзником США, а дипотношения с СССР были разорваны.

Американцы всячески раздували в набожных саудитах страх перед советскими безбожниками — да и волна светских антимонархических революций, прокатившихся по арабскому миру, и переход к построению "арабского социализма" убеждали мнительных саудитов в коварных замыслах русских.

В 80-е помощь моджахедам в войне против советских войск в Афганистане стала для саудитов священной войной с неверными, а падение цен на нефть было потом подано чуть ли не как их вклад в борьбу Запада с СССР. Но СССР исчез, социалистической угрозы Эр-Рияду больше не было — а проблемы остались и даже появились новые, куда более серьезные.

Восстановив отношения с Москвой в начале 90-х, саудиты присматривались к северной державе, которая в нулевые годы начала восстанавливать свои позиции на Ближнем Востоке.

Пока американцы громили Ирак и оккупировали Афганистан, Саудовская Аравия делала различные подходы к Москве — но концентрировалась при этом в основном на иранской теме. Эр-Рияду было важно не допустить ирано-российского сближения, ведь именно Тегеран воспринимался как главная угроза и главный противник. Между тем как главные проблемы у саудитов были не с иранцами, а с американцами, точнее — с их политикой на Ближнем Востоке.

После терактов 11 сентября 2001 года американцы с ногами залезли на Ближний Восток, но особой радости саудитам это не доставляло. Потому что несложно было предсказать ответный рост антиамериканских настроений по всему исламскому миру и особенно на родине ваххабизма, то есть в самой Саудовской Аравии.

Репутация американских марионеток грозила саудовской династии очень большими проблемами: она претендовала на статус лидера арабского и исламского мира, а могла быть просто сметена бурей в пустыне. Да и про карты нового территориального устройства Ближнего Востока, нарисованные американскими стратегами, в Эр-Рияде не забывали. Нужно было ослабить свою зависимость от США и в целом дистанцироваться от Запада.

С середины нулевых в Москву зачастили саудовские руководители, в частности принц Бандар, бывший посол в Вашингтоне и глава разведки. В 2007-м Эр-Рияд впервые посетил президент России, и казалось, что отношения двух стран скоро выйдут на новый уровень. Но в саудовском руководстве продолжалась борьба двух стратегий: проамериканской и антиамериканской.

Антиамериканская не призывала рвать с США — ее сторонники выступали за укрепление отношений с Китаем и Россией как противовесом Америки. Начавшаяся в 2011 году "арабская весна" увеличила риски для королевства: одна за другой вспыхивали страны арабского мира. Устранение недругов-конкурентов типа Каддафи не компенсировало потери Египта, к власти в котором пришли "Братья-мусульмане"*, хаос в соседнем Йемене и войну в соседней же Сирии.

Надежда на то, что американцы если не возьмут ситуацию под контроль, то хотя бы будут помогать, быстро улетучилась. В 2013 году саудиты поняли, что американцы им врут — осознание пришло после того, как Обама отказался наносить ракетно-бомбовый удар по Сирии, несмотря на то, что Асад якобы перешел все красные линии.

Отговорил Обаму, а точнее — помог ему выйти из тупика, в который тот сам себя загнал, как раз Владимир Путин. А саудиты так обиделись на Вашингтон, что тогда же, в сентябре 2013-го, громко хлопнули дверью, отказавшись от полагавшегося им на два года места в Совете Безопасности ООН.

Они еще продолжали поддерживать антиасадовскую оппозицию в Сирии — но вместо падения Асада наблюдали за тем, как на территории Сирии и Ирака вырос ИГИЛ*. Самопровозглашенный "халифат" не скрывал своего намерения со временем освободить Мекку и Медину — на кого было рассчитывать саудитам? На американцев? Но "халифат" стал следствием их безумных действий в Ираке — а если США решат воспользоваться хаосом и переформатировать заодно и Саудовскую Аравию?

И тут в Эр-Рияде умирает король Абдулла — в январе 2015-го на трон садится его младший брат Салман. Но фактически первым лицом становится 29-летний принц Мухаммед бин Салман — он получает портфель министра обороны и заместителя наследника. Уже летом Салман едет в Россию, встречается с Путиным. В последующие годы он будет постоянно приезжать в нашу страну, иногда два раза в год, но именно первая встреча стала ключевой.

Некоторые детали ее буквально на днях всплыли в публикации The Guardian, рассказавшей об иске, поданном в федеральный суд в Вашингтоне одним жителем Канады. Почему именно там? Потому что один из руководителей саудовской разведки тех лет подал иск против принца Мухаммеда. Саад аль Джабри давно уже бежал в Канаду, а теперь обвиняет принца в том, что тот хотел его убить даже там (спустя пару недель после журналиста Джамаля Хашоги, убитого на территории саудовского консульства в Стамбуле в октябре 2018-го). За что же принц якобы хотел убить Джабри?

За то, что он передал ему недовольство ЦРУ планами принца Мухаммеда пригласить русских в Сирию. Как же так, ведь с самого начала нашей операции в Сирии в сентябре 2015-го нам рассказывали о том, что "русское вмешательство" поднимет против нас весь суннитский мир во главе с Саудовской Аравией. "Саудиты поддерживали повстанцев, они уже почти победили Асада, а тут пришли русские его спасать — все, теперь будет джихад против России!"

Уже тогда это было смешно, но, оказывается, действительность может быть еще интересней. Принц Мухаммед не возражал против присутствия русских в Сирии — причем еще до того, как они там появились — и Саудовская Аравия повернулась к России, проигнорировав возражения американцев:

"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман летом 2015 года изменил внешнюю политику страны и "дал зеленый свет" военным операциям России на территории Сирии. Об этом говорится в иске бывшего разведчика Саада аль Джабри, бежавшего в Канаду. В документе, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, Джабри утверждает, что положительное отношение к действиям Москвы в Сирии вызвало тревогу у Джона Бреннана, тогда занимавшего пост директора ЦРУ.

Согласно иску, в июле и августе 2015 года Бреннан в разговорах с Джабри указывал на то, что "Салман поддерживает российское вторжение в Сирию в тот момент, когда Россия еще не была частью войны на сирийской территории".

Бывший саудовский разведчик утверждает, что когда передал информацию о беспокойстве главы ЦРУ наследному принцу, то Салман "был в ярости". По мнению Джабри, именно встречи с Бреннаном связаны с его увольнением и потерей работы в разведывательной службе королевства, а позже — бегством из страны в Канаду".

Причем подвиг Мухаммеда к смене курса его тезка — фактический правитель Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед ибн Заид (который с 2012 года регулярно приезжал к Путину):

"Западные дипломаты говорят, что вскоре после того, как принц Мохаммед стал министром обороны, с вступлением его отца на престол после смерти короля Абдаллы в январе 2015 года, на него сильно повлиял наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Заид. <…> Источник, знакомый с событиями 2015 года, сообщил, что принц Мохаммед и шейх Мохаммед встретились в феврале на ярмарке оружия Idex в Абу-Даби. "Это был поворотный момент в амбициях, видении и убеждениях Мухаммеда бин Салмана", — заявил источник. Шейх Мохаммед утверждал, что угроза революции "Братьев-мусульман"* в Сирии была хуже с точки зрения монархий Персидского залива, чем выживание Асада. Шейх Мохаммед рассказал принцу об огромной угрозе революции "Братьев-мусульман"* в Сирии и что им помогают США…

Шейх сказал, что вы должны начать создавать новые союзы и вам нужно повернуться к Китаю и России. Отмечается, что шейх Мохаммед бин Заид якобы имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным".

После того как саудовский принц 18 июня 2015-го поговорил с Путиным, об этом узнали в Штатах, и глава ЦРУ Бреннан высказал аль Джабри свое недовольство. Когда Джабри рассказал об этом Мухаммеду, принц возмутился американским давлением, а возможно, и заподозрил аль Джабри в двойной игре. Джабри потерял свой пост в разведке, а позже бежал в Канаду.

Конечно, доверять беглому руководителю спецслужб нужно с оговорками, но в данном случае история с поворотом принца Мухаммеда в сторону России похожа на правду. Разглашение ее деталей ("зеленый свет" русским на вход в Сирию) очень невыгодно саудовскому принцу, но если американцы решили таким образом надавить на него, то они добьются прямо противоположного результата.

Весной этого года англосаксонские СМИ уже публиковали "утечку" о том, как Путин с Мухаммедом якобы поругались в ходе телефонного разговора о новой сделке ОПЕК+, — якобы принц чуть ли не кричал на российского президента. Причем в ту историю замешали еще и Вашингтон: зять Трампа якобы был в курсе намерений саудовского принца — жесткого разговора с Москвой, но не остановил его.

Вся эта провокационная "утечка" была нацелена на внесение разлада между Москвой и Эр-Риядом, но безуспешно, потому что вскоре Путин и Мухаммед договорились о новом нефтяном соглашении. Национальные интересы России и Саудовской Аравии подталкивают наши страны друг к другу, а недоверие к американцам уже ничем невозможно исправить. В ноябре в Эр-Рияде Путин и Мухаммед вдоволь посмеются над очередными попытками поссорить их.

* Террористические организации, запрещенные в России.