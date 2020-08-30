Вакцинирование от иллюзий: почему Запад не хочет лечиться

В США ни при какой погоде не желают использовать "Спутник V" — значит, не желают. Насильно здрав не будешь.

Когда 12 августа сего года было объявлено, что русская вакцина от COVID-19 готова, это известие в России вызвало смешанные чувства, пишет автор РИА Новости.

С одной стороны, приятно, что наша страна первенствует в столь насущном деле. Ковидопрививание — это важный шаг к восстановлению нормальной жизни.

С другой стороны, чувство осторожности говорило, что репутационная польза при успехе вакцины велика, однако еще больше вред при возможных трудностях и осложнениях. В 1858 году, когда телеграфный кабель связал Старый и Новый Свет, ликование (особенно в САСШ) было беспредельным.

Оркестры, фейерверки и пушечные салюты. Однако когда менее чем через месяц из-за неполадок с кабелем телеграф замолчал — на целых восемь лет, — на Сайруса Филда, возглавлявшего начинание, обрушилась волна ненависти и клеветы, сильно превышавшая по своей мощи недавнее славословие. Вряд ли с тех пор психология толпы сильно изменилась.

Но осторожные люди, советовавшие в случае с вакциной не торопиться с трубами и литаврами, мыслили категориями простодушного XIX века. Когда никому не приходило в голову проклясть кабель — кто бы его ни прокладывал — из соображений чисто политических. "Сайрус Филд — не наш человек, поэтому трансатлантический кабель — ложь и обман", — до такого простодушия тогда не доходили.

Однако дошли сейчас. Глава аппарата Белого дома Медоуз, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Фаучи и, кстати, большой друг России, бывший посол США в Москве Макфол — решительно предостерегли от использования "Спутника V" (так называется русская вакцина) и даже заранее дезавуировали любые ее испытания. "Из Галилеи может ли быть что доброе?" На фоне нынешней эпидемиологической обстановки в США это производит сильное впечатление.

Хотя вольному воля. В США ни при какой погоде не желают использовать "Спутник V" — значит, не желают. Насильно здрав не будешь.

Однако американские авторитеты пошли дальше в отвержении русской вакцины. Ссылаясь на болезненный приступ не вполне понятной природы, сразивший киберактивиста А. А. Навального в воздухе при вылете из Томска, Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в санкционные списки пять российских НИИ. Среди них оказался 48-й ЦНИИ Минобороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19.

А включение в черный список означает, что в отношении указанных пораженных в правах организаций вводятся серьезные ограничения — вплоть до полного запрета — на экспорт, реэкспорт и передачу товаров. Хоть бы в 48-м ЦНИИ Минобороны России разработали лекарство, воскрешающее мертвых. Покупать нельзя — Минторг США не велит.

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То есть благодаря злодеям, так кстати покусившимся на А. А. Навального (или благодаря лихой болезни, так вовремя его поразившей), американская администрация получила не только повод покарать злодеев (или инсульт, или диабет), но и заблокировать выход вакцины не на все, конечно, но на многие внешние рынки. Например, рынки клиентов США. То искусство политика, когда сразу несколько шаров кладутся в лузу. Если бы Навального не было, его нужно было бы придумать.

А что вакцина, вообще говоря, призвана — в случае ее действенности — спасать людские жизни, то ничего, перетопчутся. Судьба американской фарминдустрии (ну и судьба Навального, как же без него) важнее чьих-то жизней.

Мораль сей басни такова, что если американская администрация (причем любая, хоть слоновая, хоть ослиная) имеет физическую возможность навредить экономическим интересам России, она это сделает. Санкционный механизм, построенный по принципу "что хочу, то и ворочу, ни в доказательствах, ни в процедурах не нуждаюсь, и не моги ндраву моему препятствовать" — всегда под рукой.

Что может диктовать две модели поведения. Одна — это плюнь и поцелуй злодею ручку. А он тебя, может, ха-ха, и помилует. Или не помилует — мало ли какие у него появятся новые политические и экономические интересы.

Другая — это реалистический взгляд на вещи. Россия слишком большая, чтобы сделаться смиренным сателлитом США, и поэтому санкции на что угодно и за что угодно будут вечными и вечно обновляющимися. До тех пор, покуда Сияющий Город в силе их налагать, конца чему пока не видно.

Остается обнулять сношения с США и умножать сношения с Китаем, Индией, Ираном, etc. Возможно, это не так интересно, но и выбора особого нет. Великая заокеанская держава наглядно продемонстрировала, чего ждать от нее и ныне, и присно, и во веки веков. Если это не вакцинирование, то что тогда вакцинирование?