Где находится самый опасный для Америки город в мире

Это лидерство было бы не так заметно, если бы не нарастающая истерика в США: Китай стал конкурентом бывшей сверхдержавы прежде всего по части технологий.

Китай умеет устраивать себе праздники. Один такой начался на минувшей неделе и растянется до первых чисел сентября. Дело в том, что 26 августа сорок лет назад на юге страны, на месте рыболовецкой деревни, началось создание города Шэньчжэнь. Сегодня это гигант с 13 миллионами населения, производящий ВВП в 389 миллиардов долларов, что больше, чем у Сингапура или Гонконга, начинающегося сразу у южной городской черты Шэньчжэня, пишет автор РИА Новости.

Но дело не в типичных для огромной страны громадных цифрах, а в нынешней роли Шэньчжэня как символа глобального технологического лидерства Китая. Это лидерство было бы не так заметно, если бы не нарастающая истерика в США: Китай стал конкурентом бывшей сверхдержавы прежде всего по части технологий.

Вот хотя бы предвыборная программа республиканцев, оглашенная на их съезде в Шарлотте на минувшей неделе: среди прочего там есть пункт о необходимости "выиграть гонку" за технологии 5G, какими методами — известно, уже не до честной игры. У кого выиграть — тоже известно: борьбе с Китаем посвящен отдельный пункт программы.

У демократов звучат и более безумные идеи: например, иметь возможность потопить весь китайский военно-морской флот в течение 72 часов. Так говорит Мишель Флурной, которую многие считают будущим министром обороны при Байдене. Хотеть не запрещено, но вот что значится в никоим образом не предвыборном докладе исследовательской службы конгресса США о военных технологиях завтрашнего дня: Китай — самый сильный конкурент Соединенных Штатов в сверхсовременных военных технологиях типа искусственного интеллекта или квантовых вычислений (это когда новая китайская баллистическая ракета якобы сама на ходу выбирает себе цель и траекторию полета).

Кому-то покажется обидным, что Россия с ее возможностями (например, сверхзвуком) идет в этом докладе на полшага позади Китая. Но мы не обидчивы, а просто отметим (к разговору об уничтожении китайского флота за 72 часа), что, по оценке Малькольма Дэвиса, австралийского военного аналитика, ВМФ Пекина обгоняет американцев в количественных параметрах и догоняет в качественных, то есть технологических. И сегодня нет никакой гарантии, что США с союзниками смогут выйти победителями в конфликте с этой страной.

Так получилось, что именно город Шэньчжэнь оказался символом технологического лидерства Китая, хотя он далеко не единственный, где размещаются соответствующие компании, лаборатории и производства. Начиналось-то все 40 лет назад довольно скромно. Британский (тогда еще) Гонконг был и остается портом, через который идут товары в Китай и оттуда, а на берегу, на британской территории, помещались торговые компании и банки для финансирования этой торговли. Но как насчет производств? В итоге еще в конце 70-х возникла идея создать на территории Китая четыре специальные зоны с особыми льготными условиями, куда иностранцы могли бы вложить деньги в нужные им производства. Шэньчжэнь был особенно удобен, потому что из Гонконга туда можно было добраться хоть пешком.

Никто 40 лет назад не думал о технологическом лидерстве Китая с реальным обгоном США, претензии были скромными. Идеи собственных исследований и разработок набирали силу постепенно, исходя из реальных потребностей рынка. И вот так, шаг за шагом, доля расходов страны на такие разработки поднялась с 1997-го по 2017 год с трех процентов до 27% от мировых. Количество перешло в качество: в прошлом году до 60% роста китайской экономики шло за счет инноваций, а в глобальном масштабе Пекин теснит или уже сместил Америку с первой ступеньки по части технологического лидерства.

Шэньчжэнь в процессе своего развития оказался домом для восьми из 500 крупнейших компаний мира из списка Fortune, включая знаменитую Huawei, которая уже стала каким-то сакральным символом ненависти отстающей Америки к конкуренту. И стоит ли удивляться тому, что именно Шэньчжэнь — первый в мире город, где завершается создание автономной системы 5G. Смотри выше: США только планируют "выиграть гонку" за эти технологии.

То есть получается (если Америка считает технологический вызов Китая угрозой своему существованию), что Шэньчжэнь оказался самым опасным городом для США во всем мире.

Из прочих чудес города и страны — тот факт, что Китай стал домом для трех из десяти крупнейших в мире компаний-единорогов. Так называют технологические волшебные создания, чья оценочная стоимость возрастает за короткий срок до суммы в миллиард долларов и более. Они сейчас размещаются по всему Китаю, но именно в Шэньчжэне к нынешнему юбилею решили кардинально перезагрузить размещенную там биржу для высокотехнологичных компаний, ChiNext, которая должна превратиться уже не в китайский, а в глобальный аналог американской Nasdaq.

Это, конечно, военная акция, если говорить о технологической войне Пекина и Вашингтона. Одна сторона пытается лишить другую зарубежных денег на инновации, другая сопротивляется и ищет способы такие деньги привлекать еще быстрее. Одна сторона старается, пока не поздно, лишить другую доступа к полупроводникам (это главная слабость китайского хайтека), другая хочет создать свою полупроводниковую базу, да еще и лучше, чем у Штатов. В целом в Пекине уже поняли, что при любой администрации США война эта, без правил и каких-либо намеков на порядочность, будет продолжаться. И еще — что (эту фразу приписывают Сталину в разговоре с Черчиллем) "на войне без потерь не бывает".

Но есть большие сомнения, что страна, которая обогнала европейцев, японцев и многих прочих по части высоких технологий, останется в этой войне без союзников, видящих выгоды в партнерстве с ней. Кстати, на минувшей неделе начался российско-китайский Год научно-технических инноваций и сотрудничества по части таковых. Китайские СМИ подробно цитируют послания, которыми обменялись по этому поводу два лидера наших государств, с упором на идею, что такое сотрудничество поможет реформе глобальной системы управления и что оно определит будущее обеих стран.