США верят в "один Китай". Но где они видят его столицу?

Американский институт на Тайване, организация, фактически выполняющая функции посольства США на острове, опубликовал рассекреченную шифрограмму, содержащую так называемые шесть гарантий, которые в 1982 году администрация Рейгана дала властям непризнанного государства.

Среди них есть и обещание продолжать поставки Тайбэю оружия для защиты от КНР, причем количество и качество вооружений зависит от степени исходящей от Пекина угрозы.

В начале 1980-х потепление китайско-американских отношений и углубление сотрудничества заставило Тайбэй нервничать, результатом чего и стало это послание.

О существовании "шести гарантий" известно давно — Тайвань считает их основой своей безопасности. Но официально наличие документа и его содержание раскрыли впервые, а сам момент обнародования данной информации выбран очевидно неслучайно.

Последние недели остров намного чаще обычного фигурирует в мировых политических новостях.

Практически одновременно с публикацией рассекреченных документов Соединенные Штаты заявили о новом экономическом диалоге с Тайбэем. Его цель — укрепление двусторонних связей и поддержка в условиях "растущего давления со стороны Пекина".

Помимо этого, остров посетили несколько представителей иностранных государств. Министр здравоохранения США Алекс Азар стал самым высокопоставленным официальным лицом США, побывавшим на Тайване за 41 год: его визит состоялся в начале августа.

А на днях разразился скандал между Китаем и Чехией, поскольку на остров прибыла целая чешская делегация во главе со спикером сената Милошем Выстрчилом, вторым лицом государства после президента. Также в делегацию вошли мэр Праги, семь сенаторов, ряд видных ученых и представителей бизнеса.

Выстрчил, выступая вчера в парламенте Китайской Республики, заявил сакраментальное: "Я — тайванец".

Пекин сквозь пальцы смотрит на неформальные связи острова с другими государствами, но остро реагирует на официальные контакты. Неудивительно, что демарш чехов вызвал крайне резкий ответ КНР. Выстрчила предупредили, что он заплатит "высокую цену" за такие действия.

Любопытно, что другие органы власти Чешской Республики — президент и МИД — неодобрительно отнеслись к визиту Выстрчила на Тайвань, зато его инициатива вызвала горячую поддержку Соединенных Штатов, в том числе лично госсекретаря США Майка Помпео. Это подтверждает, что за поездкой Выстрчила в Тайбэй в первую очередь стоят именно американцы.

В военной сфере в регионе также неспокойно.

В августе правительство США одобрило продажу Китайской Республике 66 истребителей F-16V. Общая стоимость сделки — около восьми миллиардов долларов. Кроме того, Тайбэй сообщил, что в его планах закупка у Вашингтона подводных морских мин и крылатых ракет. Сяо Биким, фактический посол острова в Соединенных Штатах, заявила, что ее страна столкнулась с "проблемой, угрожающей ее существованию".

В принципе, все вышеописанное укладывается в привычную для американцев тактику: геополитический противник — а для нынешней администрации США КНР считается основным — всячески провоцируется в надежде выбить того из равновесия и подтолкнуть к непродуманным ошибочным шагам.

Вопрос в том, насколько далеко Вашингтон готов зайти.

Тайвань для Китая — больше чем просто сепаратистская проблема.

Как известно, до 1970-х именно островная Китайская Республика представляла Китай на международной арене, вплоть до членства в Совете Безопасности ООН. Только в 1971 году место было передано КНР, а Тайвань превратился в государственное образование, официально признаваемое большинством стран (включая Штаты) частью Китая.

На днях главный дипломат Госдепартамента по Восточной Азии Дэвид Стилуэлл отметил, что последние решения не означают отхода Соединенных Штатов от политики "один Китай", но это часть "значительных корректировок" в ней.

Закономерно возникает вопрос, не готовятся ли американцы произвести обратную рокировку, признав Тайвань "настоящим" Китаем?

Еще пару лет назад подобное было абсолютно невозможным, да и просто немыслимым. Ведь такое решение со стороны Вашингтона гарантированно повлечет крайне разрушительные последствия для региона и всей глобальной системы.

Беда в том, что мир и так вошел в период масштабных изменений, и Соединенные Штаты неуклонно теряют свои позиции, возможности, влияние.

А Дональд Трамп уже неоднократно делом доказал, что он готов пересекать любые красные линии, поскольку не видит необходимости сохранять статус-кво и международные договоренности, если это может принести выгоды его стране.