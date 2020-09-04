Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока-2"?

Берлину все-таки удалось удивить Россию — и не только ее.
Заявление правительства ФРГ, что лаборатория бундесвера, проводившая по заданию клиники "Шарите" токсикологические исследования анализов Алексея Навального, обнаружила следы применения "субстанции группы отравляющих веществ "Новичок", повергло в немой восторг очень многих.
Тем не менее правила игры до сих пор требовали, чтобы ложь выглядела хоть сколько-нибудь убедительно, если не для специалистов, то хотя бы для общественности. Именно поэтому хрестоматийной стала история с пробиркой Колина Пауэлла: госсекретарь США заявил о наличии у Саддама Хусейна заводов "на колесах и на рельсах по производству биологического оружия", в подтверждение своих слов помахав пузырьком с неким порошком, — и мир ему поверил.
Отравление Скрипалей и вовсе оказалось впечатляющим для стороннего наблюдателя шоу. Пока специалисты указывали на нестыковки и противоречия в версии британцев, широкие массы наблюдали криминалистов в скафандрах, оцепленные городские пространства, сносимые дома и попавших в больницу людей. Картина химической атаки в центре Европы выглядела весьма убедительной для мира, смотревшего десятки голливудских фильмов-катастроф.
Трудно сказать, что больше поражает в предложенной немцами легенде: то, что суперсмертельное боевое отравляющее вещество (БОВ) раз за разом дает осечку при попытках ликвидировать якобы неугодных российским властям людей, но его упорно продолжают использовать; или то, что "Новичок", из-за которого чуть половину Солсбери не пустили под снос, был использован против Навального в самолете — и это не повлекло никаких последствий для других пассажиров, врачей и остальных людей, контактировавших с ним; или то, что Россия отпустила блогера лечиться за границу — видимо, чтобы с гарантией подставиться под очередной международный скандал, когда БОВ будет обнаружен.
Профессионалы тоже не молчат. Они прямо говорят, что клиническая картина отравления совершенно не та, "семейства "Новичок" в принципе не существует, а Берлин упорно уклоняется от сотрудничества и предоставления информации, которая позволила бы хоть как-то верифицировать сделанные им заявления.
В общем, ФРГ озвучила очевидную абсолютно для всех ложь, не потрудившись придать ей даже видимость правдоподобия.
На поверхности лежит самый простой ответ: грядут новые санкции.
Россия уже привыкла, что ее огульно обвиняют в самых страшных преступлениях для принятия новых ограничительных мер. Но не менее привычным стало то, что носят эти меры по преимуществу "косметический" характер.
Однако, возможно, нынешняя история станет исключением, поскольку у Германии есть по-настоящему болезненное "наказание" России — закрытие проекта "Северный поток-2". Эту тему мгновенно, как только стал известен "диагноз" Навального, озвучили и американские, и некоторые немецкие политики.
Более того, происходящее может намекать на то, что Штаты таки добились своего и принудили германские власти к отказу от строительства газопровода. И именно поэтому операция "Новичок-2" реализуется подчеркнуто топорно, чтобы всем было понятно, что дело не в отравлении блогера, а в большой геополитической победе Вашингтона.
Получается, что фантастический результат, заявленный химиками бундесвера, отражает не столько решенную судьбу "Северного потока-2", сколько продолжающуюся борьбу внутри германской элиты — между национально ориентированной и проамериканской ее частью. Кстати, немецкие военные, тесно связанные с США через структуры НАТО, относятся скорее ко второй.
А максимальный абсурд последних событий работает на руку силам, отстаивающим суверенитет Германии и ее право самостоятельно определять свою судьбе без указаний из-за океана. Раз уж ничего нельзя противопоставить внутренним противникам, имеет смысл перехватить инициативу — и подвести процесс к желаемому результату.
Удастся ли им это, покажет уже ближайшее будущее.
Источник: РИА Новости