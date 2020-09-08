Как пощадить Михаила Ефремова

Сегодня будет объявлен приговор актеру Михаилу Ефремову: ровно три месяца назад "пьяная авария" на Садовом кольце в Москве унесла жизнь курьера Сергея Захарова.

Все это время страна со все большим отвращением наблюдала за происходящим — вершиной неадекватности стал проходивший последний месяц судебный процесс.

Приговор еще не вынесен, а близкий друг и кум подсудимого актер и сценарист Иван Охлобыстин уже обратился к президенту Путину с просьбой помиловать слабого и раздавленного Ефремова, потому что ему не выжить в тюрьме. И услышал в ответ от публики: а что, Захаров выжил в аварии? Опять тусовка своих отмазывает!

Нет, тут другое: Охлобыстин честен, он не оправдывает Ефремова и прекрасно понимает, что "люди осудят за эту просьбу". Он сознательно, что называется, бьет на жалость: просит Путина остаться в его памяти Владимиром Милосердным. Охлобыстин и до этого рассказывал о том, что у Ефремова "комплекс Раскольникова", что его поведение в суде было самоубийственным и вообще актер "сделал все, чтобы ему дали по максимуму".

"Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид как другу очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер".

Действительно, поведение Ефремова все месяцы после аварии было более чем странным: мало того что нелогичным, так еще и невыгодным с чисто прагматической точки зрения. Если вначале он признал вину и публично раскаивался (насколько искренне — это уже другой вопрос), то потом стал отказываться от своих слов, утверждать, что не помнит, был ли он за рулем в момент аварии.

Сначала казалось, что это такая странная тактика его адвоката, сумевшего убедить в необходимости подобных заявлений своего не очень адекватного подзащитного. Но потом стало понятно, что и сам Ефремов не только верит в то, что говорит, но и не понимает, как все это смотрится со стороны. Как это видит наше общество, обычные люди.

А люди видели издевательство над здравым смыслом: есть видеозаписи и свидетели, с аварией и ее виновником все ясно, но вместо этого обвиняемый говорит, что ничего не помнит, а адвокат утверждает, что Ефремов не сидел за рулем автомобиля.

Наша судебная система и так не пользуется большим доверием у общества, а тут вся страна наблюдает театр абсурда вместо процесса. Причем для многих уже неважно, каким будет приговор, — в памяти останутся именно откровенно лживые утверждения адвоката и ужасное поведение Ефремова. То есть по авторитету судебной системы будет нанесен еще один удар, но еще больший удар Ефремов нанес по своей репутации.

Да, понятно, что после того как многолетняя пьянка довела актера до смертельной аварии, то есть убийства по неосторожности, от прежней репутации и "народной любви" мало что осталось.

Но когда он вначале сам признал свою вину и свое пьянство, его хотя бы можно было по-человечески пожалеть — не потому даже, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся, а потому, что уж больно типична и знакома многим ситуация, когда пьянство заканчивается такой трагедией.

То есть юридической ответственности с Ефремова народ бы не снял, но, видя его раскаяние, пожалел бы, может, даже посетовал бы на слишком суровый приговор.

Но после совершенно недостойного поведения в суде (Охлобыстин считает, что намеренного, с желанием получить как можно больший срок, но с ним трудно согласиться) отношение к Ефремову стало резко негативным. Врет и отпирается в очевидном деле, малодушничает и хочет избежать наказания — вынесло свой вердикт общественное мнение.

И уже неважно, что своим "не помню" Ефремов не пытался уйти от ответа или скостить срок, он и в самом деле потерялся в своей жизни — актер, к тому же и алкоголик, может убедить себя в чем угодно, тем более что сам себя он уже точно приговорил. Но общество приговорило Ефремова — и отвернулось от него. В ожидании приговора, в отношении суровости которого у многих изначально были сильные сомнения.

Надо сказать, совершенно напрасные — все эти рассуждения о том, что отмажут, отделается условным и так далее, были беспочвенны. В подобной ситуации невозможно никого отмазать — и чем известней человек, тем меньше шансов на любые закулисные коррупционные или телефонные договоренности. Приговор будет суровым — конечно, не запрошенные прокурором 11 лет, но семь или восемь почти наверняка, но что будет дальше?

А какая разница — пускай посидит, как и все остальные, простые виновники подобных аварий? Конечно, но и за этих простых после приговора часто хлопочут их родные и близкие, пытаясь или смягчить срок (в том числе и взятками), или добиться условно-досрочного освобождения или даже помилования. Неудивительно, что будут просить и за Ефремова, как это уже сделал Иван Охлобыстин.

Как кума его можно понять: он переживает за близкого, родного ему человека, боится, что тюрьма сведет его в могилу.

Поэтому и просит президента пощадить Ефремова: "Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он — сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества". В качестве меры наказания Охлобыстин еще раньше предлагал "нацепить на десять лет электронный браслет, чтобы контролировать его передвижения — из дома в театр и обратно".

Понятно, что ничего этого не будет — не потому, что Путину не жаль Ефремова, а потому, что пренебрежение к закону совершенно недопустимо и стало бы ударом по государству как таковому. "Элита у нас не подсудна — что хочет, то и делает, а если и попадается, то ее быстро отмазывают от ответственности" — этот постулат является одним из самых сильных таранов в борьбе даже не с властью, а с государством в целом.

"Чтобы закон стал един для всех, нужно снести все до основания — нужна тотальная чистка, люстрация или революция, а лучше все вместе" — к таким выводам подводят борцы за справедливость. По злой иронии судьбы для этих самых борцов Ефремов был одним из героев просто потому, что как актер был чтецом "Гражданина поэта", бичевавшего беззакония ненавидимой власти.

Мимо этого не смог пройти даже Охлобыстин — в своем обращении к Путину он обыгрывает эту часть ефремовской биографии.

"Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую "несправедливость", которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности".

Но ни антипутинские стишки Быкова, которые читал Ефремов, ни его взгляды не имеют в данном случае вообще никакого значения. Путину не важна политическая позиция Ефремова, но может ли президент проявить милость к одному, забыв про сотни других таких же виновников "пьяных аварий"? Поразить своим милосердием ненавидящую его либеральную общественность?

Но у президента нет такой задачи — нравится ненавидящим его. Не говоря уже о том, что подобное помилование вызвало бы ропот молчаливого большинства и провокационные крики: "Патриота бы не помиловали, только с врагами-либералами так поступают!" — так еще и никак бы не отразилось на отношении ниспровергателей к Путину.

И самое главное — подобная милость стала бы настоящей несправедливостью не только по отношению к семье Сергея Захарова, но и к самому Михаилу Ефремову.

Его жизнь действительно перевернулась 8 июня, и, несомненно, он глубоко переживает случившееся, но его поведение в суде показывает, что настоящего покаяния, увы, не произошло. Все в руках Божьих, но если Ефремов вернется в тот адский угар, в котором он жил долгие годы, ничем хорошим для него это не кончится.

Тюрьма не исправляет, но она дает возможность измениться той душе, которая этого действительно хочет. Путин по-настоящему милосердный, поэтому он пощадит Ефремова, оставив в силе приговор, способствующий смирению и покаянию, а значит, и спасению души Михаила.