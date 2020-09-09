Союзники по НАТО готовят войну Германии и США

Западное экспертное сообщество сейчас занято коронавирусным кризисом, реактуализацией проблемы буксующих переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, попытками все-таки "утопить" в фейковом "Новичке" газопровод "Северный поток-2" и, конечно, переживаниями по поводу будущего США в условиях вероятной (вялотекущей) гражданской войны после ноябрьских президентских выборов.
Настоящая война в Европе и настоящие проблемы внутри НАТО могут вынудить лучшие умы Вашингтона и Брюсселя резко поменять повестку дня. Новый кризис рискует стать особенно актуальным с учетом того, что он может поставить по разную сторону баррикад не только европейских и американских политиков, но и военных.
Агентство Associated Press сообщает о том, что Греция готовится радикально расширить свои военные возможности для того, чтобы противостоять Турции:
"В понедельник правительство заявило, что Греция укрепит свои вооруженные силы за счет нового оружия, большего количества персонала и за счет развития оборонной промышленности страны, поскольку напряженное противостояние с соседней Турцией вызвало опасения по поводу открытого конфликта между двумя союзниками по НАТО.
"Турецкое руководство почти ежедневно выступает с угрозами войны и делает провокационные заявления против Греции", — заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас. "Мы отвечаем политической, дипломатической и оперативной готовностью, полные решимости сделать все необходимое для защиты наших суверенных прав".
Безусловно, перед нами самая настоящая подготовка к войне, тем более что на прошлой неделе президент Турции Эрдоган выступил с заявлением, которое сводилось к тому, что Афины должны начать переговоры с Анкарой, ибо греческие вооруженные силы находятся в полуразвалившемся состоянии. Легко заметить, что подразумеваемой угрозой в такого рода заявлениях является возможность применения военной силы для того, чтобы добиться выгодного решения тех вопросов, по которым предлагается провести переговоры.
Яблоко раздора, из-за которого греческие и турецкие военные корабли угрожают друг другу в кипрских водах, — это права на эксплуатацию нефтегазовых месторождений, на которые претендуют Турция, Греция и Кипр. Турецкая сторона уже проводит разведку этих месторождений и явно готовится силовым образом защищать свои нефтегазовые амбиции, которые, вероятно, связаны со стратегическим курсом Реджепа Эрдогана на достижение максимальной энергетической независимости.
Греция была в ярости, заявив, что турецкая флотилия вторглась в ее воды и ее исключительную экономическую зону. Четырнадцатого августа противостояние грозило обострением, когда греческий фрегат столкнулся с турецким военным кораблем в водах между Критом и Кипром".
Конфликт между Грецией и Турцией — это колоссальная проблема и для США, и для Евросоюза. С точки зрения интересов Парижа и Берлина, терпеть действия Турции нельзя, потому что если Анкара действительно сможет получить контроль над нефтегазовыми ресурсами восточного Средиземноморья, то окажется, что все гарантии безопасности и геополитического покровительства, которые Евросоюз дает своим членам, являются просто фикцией, а это очень плохо для перспектив Евросоюза в целом.
Из-за всего вышеперечисленного Евросоюз, пускай вяло, и Париж (довольно громко) выступают на стороне Греции. В качестве демонстрации серьезности намерений Франция и Италия направили в конце августа свои военные корабли для участия в совместных учениях с греческим и кипрским флотами, что вызвало приступ крайнего недовольства у официальной Анкары.
С другой стороны, CNN сообщало со ссылкой на турецких военных, что они тоже провели учения в этой "горячей точке", причем учения прошли "с участием американского корабля", что добавляет пикантности этому конфликту.
По большому счету, для Вашингтона нет хорошего выхода из сложившейся ситуации, которую в лучшем случае можно будет только временно заморозить. Если встать на сторону Турции и продавить кипрский вопрос в ее пользу, то это создаст колоссальные проблемы на европейском направлении американских дипломатических усилий, а если встать на сторону Греции и Кипра, поддержав еще и позицию Евросоюза, то, во-первых, это создаст еще более серьезные проблемы для единства НАТО (в котором Турция очень нужна для влияния на Ближний Восток), а во-вторых, усилит позиции Евросоюза как самостоятельной "геополитической крыши" в Средиземноморье, что не может восприниматься в Вашингтоне хоть сколь-нибудь позитивно.
У Европейского союза хороших выходов из ситуации тоже не очень много. Попытки решить вопрос дипломатическим путем, которые были предприняты немецким министром иностранных дел Массом, провалились с треском, а возможность задавить Турцию силовым образом — это все-таки вариант на самый крайний случай, ибо Париж и Берлин явно не готовы к полноценному силовому конфликту с политической точки зрения. И тем более Парижу и Берлину сейчас явно не хочется получить из Турции очередную волну ближневосточных беженцев, которая может добить ослабленную коронавирусом европейскую экономику и взорвать политический ландшафт той же Германии, в которой до сих пор чувствуются последствия прошлого "кризиса мигрантов".
Вот и получается, что внутри НАТО и на границах Евросоюза будет продолжать тлеть и зреть конфликт, который может нанести серьезный ущерб планам и амбициям Евросоюза и США. Такая ситуация является безусловным симптомом того, что былая система международной безопасности уже не работает, а Вашингтон и Брюссель постепенно теряют возможности как следует влиять даже на региональные державы, и этот процесс в будущем будет только усиливаться.
Источник: РИА Новости