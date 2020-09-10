Зачем нас призывают "устранить главный источник неравенства"

Трансгуманисты и "великие умы современности" пытаются убедить всех, что человечество едва ли не случайно пошло по патриархальному пути и все можно исправить и улучшить.

В спорах о том, какой главный вывод должно сделать человечество из пандемии коронавируса, можно ставить точку. Пандемия показала нам, в насколько несправедливом и неправильном мире мы живем, пишет автор РИА Новости.

И что в нем является самым неправильным и несправедливым? Конечно же, патриархат — об этом сообщил нам человек, в некотором роде возглавляющий современный мир. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.

"Пандемия COVID-19 демонстрирует то, что мы все знаем: результатом тысячелетий патриархата стали мир, в котором доминируют мужчины, и культура, в которой доминируют мужчины. Это наносит ущерб всем — женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам".

То есть главная угроза людям исходит от того, что лежит в основе всего и вся, — патриархального, то есть построенного мужчинами, общества. Нет, мы в курсе, что уже сто с лишним лет "мужской мир" обозначен как главный враг всех прогрессивных людей, а в последние десятилетия атака на него стала приносить и зримые плоды. Причем на повестке дня западного мира стоит уже не феминизм, а борьба за равенство всех возможных гендеров, то есть десятков видов того, что раньше называли полом. Но Гуттереш хоть и португалец, но все-таки генсек основной международной организации, объединяющей все страны мира, большинство из которых не разделяют современные западные представления о том, что в прекрасном мире будущего не будет ни мужчин, ни женщин.

Но ведь Гуттереш не говорит об этом — он всего лишь выступает за равные права! За отказ от доминирования мужчин — зачем изображать из него того, кто хочет, чтобы миром правили трансгендеры?

Но проблема в том, что никаких других человеческих цивилизаций, кроме как основанных на патриархате, мир не знал, если не верить в сказки про амазонок. Мужчины и женщины созданы разными, у них разное предназначение в этом мире, который они, как и семью, строят вместе — и в этом великое чудо и основа существования человечества. Отказаться от этого — значит просто погубить человеческий род как таковой.

Конечно, трансгуманисты и "великие умы современности" — вроде израильского ученого и гуру глобалистов Ноэля Харари — пытаются убедить всех, что человечество едва ли не случайно пошло по патриархальному пути и все можно исправить и улучшить, но пока что даже большинство нерелигиозных людей не готово принять это передовое и "единственно правильное учение".

Но ковид в помощь — и вот уже генсек Гуттереш не моргнув глазом связывает пандемию и патриархат. Слова об ущербе, который наносит всем патриархальная культура, взяты из его речи, произнесенной 31 августа, речи, в которой он, в частности, назвал гендерное неравенство самой большой проблемой в сфере прав человека, но до широких масс они дошли только 6 сентября, когда эту цитату опубликовали в официальном твиттере ООН. После чего под ней появились тысячи возмущенных комментариев, хотя ничего нового генсек ООН не сказал. Достаточно посмотреть на его лекцию в память о Нельсоне Манделе от 18 июля в Нью-Йорке.

В выступлении под названием "Борьба с пандемией неравенства: новый общественный договор для новой эпохи" было сказано много разных слов о растущей социальной и прочей несправедливости и увеличивающемся недовольстве ею, но особо интересен был следующий пассаж: "Гнев, вызвавший два недавних общественных движения, свидетельствует о полном разочаровании существующим положением вещей.

Повсюду женщины призвали положить конец одному из наиболее вопиющих примеров гендерного неравенства: насилию, совершаемому влиятельными мужчинами в отношении женщин, которые просто пытаются выполнять свою работу.

Антирасистское движение, распространившееся из Соединенных Штатов по всему миру после убийства Джорджа Флойда, является еще одним признаком того, что люди устали:

— устали от неравенства и дискриминации, на основании которой к людям относятся как к преступникам из-за их цвета кожи;

— устали от структурного расизма и систематической несправедливости, которые лишают людей их основных прав человека.

Эти движения указывают на два исторических источника неравенства в нашем мире: колониализм и патриархат".

Вот так вот: раса и пол. Патриархат — это так же плохо, как колониализм, как расизм. Еще немного, и ООН предложат объявить патриархат человеконенавистнической теорией, приравнять его к фашизму — как это давно уже сделали радикальные феминистки и борцы за права секс-меньшинств? Построенный мужчинами мир должен быть разрушен — только уже не в американском и даже не в западном, а в общемировом масштабе, ведь Гуттереш говорит о мире как таковом.

Но неужели MeToo и Black lives matter стали общемировым явлением и движением? Неужели китайцы и индийцы, арабы и русские, японцы и нигерийцы включились в борьбу за построение нового мира? Нет, не включились — ну так что с них взять, они же отсталые, несчастные жертвы этого самого патриархата. Это только в передовом западном обществе часть населения пробудилась и вступила на путь исправления ошибок, накопившихся за тысячелетия господства "мужской диктатуры".

Это все было бы очень смешно, если бы подобную идеологию не продвигал генсек ООН. Вот еще одна цитата из лекции Гуттереша.

"Давайте не будем забывать еще об одном серьезном источнике неравенства в нашем мире — тысячелетиях патриархата.

Мы живем в мире, где доминируют мужчины, и в культурной среде, в которой доминируют мужчины.

Повсюду женщины находятся в худшем положении, чем мужчины, просто потому, что они женщины. Неравенство и дискриминация являются нормой. Насилие в отношении женщин, включая фемицид, приобрело масштаб эпидемии...

Гендерное неравенство наносит ущерб всем, поскольку не позволяет нам пользоваться мудростью и опытом всего человечества.

Именно поэтому, будучи гордым феминистом..."

"Гордый феминист" рассказывает нам о фемициде, то есть виде геноцида. То есть мужчины уничтожают женщин? Или все-таки потерявшиеся, отрекающиеся уже даже не от Бога, а от человеческой природы существа продвигают идеологию, нацеленную на ликвидацию человеческой цивилизации как таковой?