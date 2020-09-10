Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили

Только что с трассы вылетел (или временно заехал на пит-стоп, пока не вполне понятно) из-за воспаления спинного мозга у участницы тестирования один из лидеров гонки — шведско-британская вакцина AstraZeneca.
Впрочем, следование за Россией (другие примеры которого приводит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев) не мешает западным СМИ продолжать ее разоблачать и даже повышать накал разоблачений.
Например, встречаем CNN с текстом о том, что "путинская вакцина встречает оппозицию среди работников образования": опасаясь за свое здоровье, некий маленький учительский профсоюз запустил онлайн-петицию с призывом к педагогам не прививаться. Уровень компетентности понятен из слов главы профсоюза, передовой женщины, учительницы английского: "Во-первых, всем прекрасно известно, что качество российских вакцин хуже, чем у заграничных", — авторитетно говорит филолог. А во-вторых, слишком уж быстро она разработана. Правда, еще пока никто из учителей не жаловался на насильственную прививку, но от русских властей всего можно ожидать.
Или, например, встречаем Bloomberg с текстом о том, что ученые какого-то американского университета "сомневаются в результатах испытаний русской вакцины, поскольку в отчете о тестировании, опубликованном в Lancet, встречаются подозрительно похожие уровни антител в организмах участников исследований". О фальсификации впрямую не говорится, но активное подмигивание с как бы напоминанием "это те самые русские, которые подделали Олимпиаду", налицо.
Но это, собственно, совершенно для нас привычно. Не стоит думать, что факт возмутительно успешного противостояния России коронавирусу на фоне западных стран шокировал только хранителей почтенной отечественной традиции, согласно "у нас здравоохранение только убивает, лечиться только в Европе/Израиле/США". Запад тоже был шокирован, причем настолько, что те же условные CNN и блумберги месяцами крутили аналогичное "специалисты сомневаются", "врачи не верят", "в России полагают, что путинская власть подделывает статистику". Кстати, по поводу вакцины "китайской" в западных СМИ сейчас идет точно такой же вал точно таких же "сомневаются-полагают-скрывают".
...Во всей этой свистопляске имеется один аспект, который у нас не вполне осознается.
При этом демократические СМИ уже развернули против якобы торопящего исследования и ставящего под угрозу здоровье американцев Трампа кампанию, построенную по той же схеме, по которой "мочат" вакцину российскую: чтобы набрать политические очки, президент готов выбросить на рынок непроверенное средство с неизвестно какими побочными эффектами.
Кстати, у этой антитрамповской кампании (вернее, у всех наложенных друг на друга кампаний — антитрамповской, антироссийской и антикитайской) уже имеется один по-настоящему дикий эффект: как констатируют социологические службы, две трети американцев сейчас заявляют, что не станут прививаться сразу после появления одобренной вакцины.
Фактически ради победы над Трампом его противники готовы, как мы видим, превратить своих соотечественников в антипрививочников, то есть поселить в них недоверие к вакцинам вообще (которое потом придется долго, как любое иррациональное суеверие, искоренять).
Причины, по которым в западных странах на принципиальном, рефлекторном уровне имеется отторжение любых российских успехов, очевидны. Многовековое самопозиционирование в качестве пионеров и первопроходцев любых областей, а окружающих стран как благодарных или неблагодарных дикарей накладывает свой отпечаток. От него невозможно просто так взять и отступиться.
Собственно, именно поэтому каждый русский "спутник", будь то первый искусственный спутник Земли или "Спутник V", оказывается для этих людей шоком и повергает их в смятение.
Кстати, после спутников приходит время космонавтов. И одни запускают Гагарина, когда другие еще запускают обезьян-камикадзе.
Источник: РИА Новости