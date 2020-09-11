Медицинские вузы и пандемия: взгляд изнутри

Во все времена врачи и ученые самоотверженно выходили на борьбу с новыми заболеваниями и эпидемиями. Пандемия коронавируса не стала исключением.

Студенты и сотрудники казахстанских медицинских высших учебных заведений оказались на передовой – становились волонтерами в госпиталях, помогали разрабатывать протоколы лечения и обучать медицинских работников.

Текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, преодолением её осложнений ярко высветила главную особенность и сильную сторону здравоохранения. Это сплоченность в действиях всех звеньев: медицинских организаций, оказывающих непосредственную лечебно-диагностическую помощь, управленческих кадров, организаций высшего профессионального медицинского образования.

Сегодня особенно хотелось бы отметить единство медицинского образования и практической медицины.

С первого дня разработки и реализации программы борьбы с пандемией медицинские университеты страны активно включились в эту работу, справедливо считая себя неотъемлемой частью общества и всего государства, не разделяя образовательно-воспитательные процессы и задачи непосредственной помощи регионам в борьбе с COVID-19.

Медицинские вузы делегировали лучшие силы в состав бригад, работающих в инфекционных и провизорных стационарах.

Университетские ученые, специалисты в области эпидемиологии, инфекционных болезней, вирусологии, иммунологии присоединись к командам аналитиков и разработчиков комплексных мероприятий по предупреждению последствий и лечению коронавирусной инфекции, подготовке и внедрению протоколов профилактики и лечения COVID-19.

Достаточно посмотреть на беспристрастную статистику мобилизации ресурсов медицинских университетов страны, чтобы понять, какую тщательную и эффективную работу проводили все это время наши высшие медицинские школы.

Вот эти цифры и факты, которые сами говорят за себя.

Тон волонтерской работе задал Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова в Алматы: более полутора тысяч интернов и резидентов, а также студентов старших курсов работали в медицинских организациях южной столицы, оказывая помощь больным COVID-19 или лицам, находившимся на наблюдении и лечении по поводу пневмонии.

В провизорном и карантином стационарах КазНМУ только в марте-июне прошли наблюдение и профилактическое лечение более двух с половиной тысяч пациентов. Новое общежитие КазНМУ переоборудовано в госпиталь для карантинных лиц, в котором круглосуточно дежурят преподаватели клинических кафедр, врачи университетских клиник, студенты и сотрудники вуза.

При поддержке КазНМУ по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на базе Республиканского аллергологического центра при НИИ кардиологии и внутренних болезней был организован Центр мониторинга пациентов (далее ЦМП) по вопросам борьбы с коронавирусом. Несмотря на то, что университет перевели на онлайн-работу для защиты жизней студентов и сотрудников, опытнейшие специалисты КазНМУ продолжали оказывать поддержку казахстанцам.

В медцентре НАО "Медицинский университет Астана", на клинических базах университета активно работали преподаватели и резиденты, наблюдалось и пролечено более 10 тысяч пациентов.

С первых дней карантина с марта 2020 врачи кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, а также кафедры внутренних болезней медицинских вузов консультировали и оказывали медицинскую помощь пациентам в карантинных и провизорных центрах.

На базе двух клиник медуниверситета Караганды были открыты провизорные стационары на 60 и 100 мест, одно из студенческих общежитий было преобразовано в инфекционный стационар на 200 мест. Кроме того, университет развернул карантинный центр для мониторинга контактных по КВИ лиц.

Медицинский университет города Семея перепрофилировал в специальный стационар по борьбе с COVID-19 свой госпиталь на 480 коек, развернул инфекционные 250 коек в одном из студенческих общежитий и организовал карантинный стационар на 50 человек на базе другого общежития. Задействованы были и другие резервы: на базе НИИ радиационной медицины в Усть-Каменогорском филиале медицинского университета.

С марта Западно-Казахстанский медуниверситет открыл на базе двух общежитий карантинные стационары на 560 мест и провизорный центр в третьем общежитии на 600 мест.

В карантинных и провизорном стационарах находились под динамическим наблюдением и было пролечено пять тысяч пациентов. И в провизорных, и в инфекционных стационарах, созданных вузами, наравне с врачами университетских клиник, трудились и трудятся ассистенты и доценты клинических кафедр, консультируют доктора медицинских наук, профессора, работают в качестве медицинского персонала студенты и сотрудники медицинских университетов.

Кроме того, специалисты университетов, резиденты, выпускники были направлены практически во все регионы Казахстана, где работали в составе бригад медицинской помощи.

В общей сложности только в медицинских вузах, имеющих статус некоммерческих акционерных обществ (НАО), Астаны, Алматы, Актобе, Караганды, Семея наблюдалось и было пролечено более пяти тысяч пациентов, при этом процент летальности был минимален и составил 0,01%.

В лечении, профилактике, консультативной помощи населению, в работе блок-постов, в карантинных учреждениях был задействован практически весь состав клинических учебных подразделений вузов, более 450 интернов и резидентов, более 2500 волонтеров, среди которых были сотрудники вузов, студенты всех курсов.

НАО, медицинские университеты страны, провели громадную работу по изучению новой пандемии, обучению врачей и медицинского персонала, совершенствованию тактики лечения, усовершенствованию специалистов в области знаний о коронавирусной инфекции, в частности о характеристиках вируса SARS-Cov-2, последствиях заражения, мерах профилактики и лечения, эпидемиологии, организации здравоохранения.

Важной частью работы было разъяснение населению мер предотвращения распространения инфекции. Все достоверные сведения, установленные факты, достойные внимания, становятся достоянием гласности, повышается грамотность людей, растет понимание важности соблюдения мер профилактики.

Вот лишь некоторые примеры: медуниверситет Караганды обучил 2 169 медицинских работников. Из них 561 – врачи медорганизаций Костанайской области, 1 608 – врачи медорганизаций Казахстана.

Медицинский университет Астана провел обучающие курсы для 7 618 врачей города Нур-Султан, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областей.

Медуниверситет города Семей обучил 1 830 медицинских работников.

В Западно-Казахстанском медицинском университете прошли обучение 1 868 медицинских работников.

На базе Национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова обучающими циклами, семинарами, вебинарами было охвачено свыше 2 000 врачей.

Нельзя не отметить, что медицинские вузы привлекли к обучению не только своих специалистов, но и видных ученых из Китая, Турции, Италии, США, Великобритании, Германии, Израиля, Литвы, Польши, России, организовав на своих базах многочисленные вебинары, онлайн-конференции, интерактивные семинары.

Всего в таких встречах с зарубежными коллегами приняло участие более шести тысяч врачей и организаторов здравоохранения. И сейчас все эти вузы ни на минуту не прекращают своей научной, педагогической и клинической деятельности, концентрируя ее на актуальных для страны проблемах выхода из труднейшего испытания, которым стала пандемия коронавируса.

Готовятся новые кадры специалистов: разработаны более 60 образовательных программ для всех уровней медицинского высшего и послевузовского образования и более чем двадцати направлений последипломной подготовки, в которые включены разделы по коронавирусной инфекции.

На основе изученного мирового и собственного опыта, новейших научных данных о КВИ вузами подготовлено более 30 рекомендаций и руководств для медицинских специалистов.

Безусловным приоритетом для медуниверситетов страны являются углубленные научные исследования различных аспектов пандемии SARS-CoV-2 (официальное название коронавирусной инфекции COVID-19. - Sputnik) как инициированные ВОЗ, так и выполняемые в сотрудничестве с региональными научными центрами.

Сейчас ведется работа над тремя такими масштабными проектами. Готовятся к публикации и опубликованы более 10 статей в рецензируемых научных журналах.

Настало время осмысления уроков COVID-19, обобщения результатов тысяч наблюдений, научных статей, выработки тактики и стратегии нашей жизни с КВИ и после нее.

Место ученых-медиков, клиницистов, преподавателей, руководителей университетов, студенческого сообщества в этом гигантского значения процессе неоспоримо. Пожелаем им сил на этом пути, полном драматизма и благородства, и удачи в достижении главной цели – сохранении жизни и здоровья нации!

Профессор Дайнюс Павалькис, президент Ассоциации организаций медицинского образования и науки "Казахстанский медицинский совет", ректор НАО "Медицинский университет Астана"

Источник: Sputnik Казахстан