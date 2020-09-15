Британский сепаратизм мутирует. Теперь распад грозит и Шотландии

Многие в этом государстве уже смирились с тем, что рано или поздно, но от него все равно отпадет Шотландия, которая снова стремится к проведению референдума о независимости.

Сепаратизм никогда не приходит один. Если уж в каком-то регионе единого государства его бациллы распространяются на сколь-нибудь значительную часть населения, обязательно жди их расползания и мутации. Нагляднее всего это сейчас проявляется в Великобритании, пишет автор РИА Новости.

Многие в этом государстве уже смирились с тем, что рано или поздно, но от него все равно отпадет Шотландия, которая снова стремится к проведению референдума о независимости. Однако неожиданно выяснилось, что вслед за этим может распасться и сама Шотландия. На прошлой неделе региональный совет Шетландских островов (самой северной части региона) восемнадцатью голосами против двух принял решение о том, чтобы начать изучение возможности отделиться от Шотландии. Пока речь идет не о создании независимого государства, а о том, чтобы острова после соответствующего референдума получили особый статус внутри Соединенного Королевства по примеру островов Джерси и Мэн. А это и означает выход архипелага из-под административного управления Эдинбургом, до которого шетландцам побольше расстояния, чем до норвежского Бергена.

Решение произвело эффект разорвавшейся бомбы для шотландских сепаратистов. В условиях, когда они рьяно отстаивают свое природное право на самоопределение, для них было бы странно выступить против такого же права жителей региона, входящего в состав твоей же области. Робби МакГрегор, который в региональном совете — единственный представитель Шотландской национальной партии (ШНП), агитирующей за отделение от Британии, резонно заметил: "Если я добиваюсь самоопределения для Шотландии, как вообще я могу выступить против изучения возможности самоопределении для Шетландов?"

Правда, руководство ШНП пока старается отмалчиваться по этому поводу. А вот противники шотландских сепаратистов откровенно измываются над теми, используя их же собственные аргументы для обоснования независимости северного архипелага.

Особенно вспоминаются их лозунги о том, что Лондон грабит Шотландию, лишая ее законных доходов от добычи нефти. Именно на слогане "Это шотландская нефть!" ШНП и строила свои предвыборные кампании с 1970-х годов, постоянно подчеркивая, что до 90% британской добычи нефти и газа производится именно в их регионе. Но вот теперь абсолютно те же претензии выдвигают жители Шетландских островов, на шельфе которых, собственно, и ведется основная добыча. Депутаты регионального совета заявили, что получают непропорционально малые средства при распределении бюджета Шотландии от Эдинбурга. Так что при организации будущего референдума о самоопределении архипелага они могут даже не изобретать свою политическую рекламу — достаточно будет просто на старых плакатах ШНП слово "шотландская" заменить на "шетландская".

Неудивительно, что журнал Spectator, размышляя о перспективах автономии и тем более независимости Шетландов, полагает, что при таком раскладе столица островов Леруик с его населением семь тысяч человек может превратиться в "Дубай Европы". Но самое главное заключается в том, что осуществление подобного сценария вымывает почву из-под всех экономических выкладок ШНП о сытой и богатой жизни Шотландии после отделения от опостылевшей метрополии — обещанных нефтяных прибылей ведь уже не будет. Во всяком случае, в том количестве, которое было обещано жителям региона во время кампании за независимость.

Неловкость ситуации идеологи шотландского сепаратизма пытаются заретушировать словами о том, что решение шетландцев — это всего лишь предварительный, гипотетический шаг. Газета The National, являющаяся основным рупором борцов за повторный референдум о выходе из Британии, успокаивает саму себя: "Прохождение проекта совета Шетландов об "изучении возможностей" самоопределения вовсе не означает стремления островов к союзу с Англией после успешного повторного референдума. На самом деле все с точностью до наоборот". Идеологи сепаратизма обещают архипелагу "бОльшую автономию" после обретения Шотландией долгожданной независимости по примеру Фарерских островов в составе Дании.

Правда, вряд ли подобную идею радостно примут сами островитяне. Жители Шетландских островов никогда не скрывали своего скепсиса по поводу возможности отделения от Британии. На референдуме 2014 года почти 64% населения архипелага проголосовали за сохранение единого государства. И сейчас авторы идеи не скрывают, что их конечная цель — не выход из Соединенного Королевства, а выход именно из состава Шотландии.

К тому же эта идея тут же была подхвачена и в другой части региона — на Оркнейских островах, расположенных между Шетландами и "материковой" Шотландией. Уж там идея особого статуса всегда имела определенную поддержку. Еще на национальных выборах 1987 года движение за автономию островов получило там 15% поддержки, и на всех кампаниях местные жители составляли фронду против сепаратистских поползновений ШНП. Вот и сейчас глава Оркнейского совета Джеймс Стокан предупредил, следуя примеру своих северных соседей, что "в случае любых будущих конституционных изменений" его архипелаг будет искать возможность отделиться от Шотландии и стать "уникальной частью Соединенного Королевства".

Таким образом, речь уже идет не только о распаде Британии, но и о распаде тех регионов, которые добиваются своей независимости. И все это происходит на фоне жарких споров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, которые довели премьер-министра до написания статьи о стремлении Евросоюза развалить его страну, де-факто отторгнув от нее Северную Ирландию в случае введения европейских тарифов на товары внутри Соединенного Королевства. Бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит предположил, что ЕС таким образом "задирает" Британию. "Нет никакого смысла в британском голосовании за выход из ЕС и восстановление своего суверенитета только для того, чтобы обнаружить, что ЕС похитил его через черный ход в Ирландии", — написал политик.

Конечно, такая ситуация не может не радовать североирландских сепаратистов. Brexit и участившиеся разговоры о возможности появления таможен между северной и южной частью Ирландии и без того резко ослабили там позиции юнионистов. А нынешняя политика Брюсселя еще больше усиливает сторонников Шинн Фейн и представителей других политических течений, выступающих за объединение Ирландии.

Таким образом, можно утверждать, что Евросоюз, окончательно поняв, что Британия все-таки уходит, решил наказать ее примерным способом, прямо или косвенно способствуя росту сепаратистских течений внутри Соединенного Королевства. А внутри этих течений зарождаются новые центробежные тенденции, влекущие раскол уже не государства, а отдельных регионов. Ведь сепаратизм никогда не приходит один.