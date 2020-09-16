Германия заставит замолчать Алексея Навального

За последние пару десятилетий Россию покинуло, громко хлопнув дверью, немало людей, бывших до того заметными общественно-политическими фигурами. Результат всегда был один и тот же.

Алексей Навальный опубликовал в соцсетях первое фото после своей госпитализации, написав о сохраняющихся проблемах со здоровьем при позитивной в целом динамике, пишет автор РИА Новости.

А на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал прекратить критику выводов об отравлении блогера "Новичком", поскольку некие независимые лаборатории во Франции и Швеции подтвердили заключения специалистов бундесвера. Лаборатории — "некие", потому что информация о них также засекречена.

Вряд ли пожелание главы ведомства сбудется. Зато куда более вероятен прямо противоположный итог, так как теперь огромную свинью германским властям подложил сам Алексей Навальный.

Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ сообщило, что после выздоровления тот намерен вернуться в Россию, чтобы "продолжить свою деятельность".

Если инсайд газеты соответствует действительности, то можно только порадоваться за Навального, поскольку такое желание недвусмысленно свидетельствует о сохранности у него когнитивных функций — что, судя по комментариям врачей, было далеко не гарантировано, учитывая тяжесть состояния, в котором он находился.

За последние пару десятилетий Россию покинуло, громко хлопнув дверью, немало людей, бывших до того заметными общественно-политическими фигурами. Результат всегда был один и тот же: они молниеносно утрачивали общественный вес, вливаясь в общую массу эмигрантов, до которой никому нет дела. Ну а вместе с положением бескомпромиссных борцов с Кремлем они теряли и финансовые возможности, связанные с этим статусом, — по-настоящему состоятельных людей вроде Михаила Ходорковского среди российских оппозиционеров немного.

В результате все, что им теперь остается, — изливать желчь в социальных сетях из скромных квартирок в Праге, Риге или Лондоне. А в наиболее печальных случаях можно ведь и вовсе попасть в жернова "кровавой гебни" и "карательной психиатрии" новой страны пребывания, как это случилось с Петром Павленским.

Урок, кстати, усвоили. С каждым годом тема "я навсегда покидаю Россию, пусть она гибнет без меня" звучит все реже и тише.

А уж для Алексея Навального подобный исход был бы особенно обиден. Мало того что он превратился в самого известного оппозиционера России, так еще и выстроил чрезвычайно эффективную систему выкачивания финансовых средств из своих сторонников. Это на протяжении последних лет обеспечивало ему массу приятных бонусов и общий весьма высокий уровень жизни — от регулярного семейного отдыха на дорогих зарубежных курортах до обучения дочери в Стэнфордском университете.

Ничего удивительного, что у блогера нет ни малейшего желания бросать "нажитое непосильным трудом" и превращаться во второго Скрипаля, вроде как отправленного британскими спецслужбами в глухой угол на окраине мира вместо уютной жизни в древнем Солсбери — и все для поддержания легенды о чудесном спасении от убийц из ГРУ.

Но вот тут-то и возникает принципиальное противоречие между личными интересами Алексея Навального и рисуемой Западом картиной его болезни. Поставленный немцами диагноз делает недопустимым его возвращение на родину из соображений безопасности. Но факт, что блогер упрямо рвется обратно, прямо в пасть дракона, который его вроде бы чуть не убил, означает, что в никакое отравление "Новичком" и реальность угрозы жизни со стороны российских властей он просто не верит.

Хуже того: на родину Навальный должен будет вернуться с выписным эпикризом. А немецкая сторона, как известно, отказывается предоставлять Москве любую информацию, подтверждающую его диагноз. Генпрокуратура России послала очередной запрос германским коллегам, чтобы провести проверку всей истории с болезнью блогера, но рассчитывать на содействие Берлина не приходится. Зато вот выписка из клиники "Шаритэ", которую привезет с собой блогер, вполне может дать массу любопытной информации российским компетентным органам.

В общем, желание Алексея Навального непременно вернуться в Россию ставит немцев в крайне неприятное и сложное положение, поскольку грозит обрушить окончательно то нагромождение бреда, что они организовали за эти недели.

Кстати, у британцев данный момент был отработан куда изящнее. Мало того что шоу с отравлением Скрипалей в целом впечатляло своим масштабом и тонкостью деталировки, включая сносы домов, так еще и "жертву" выбрали очень грамотно: никому неинтересный и ненужный бывший шпион, который будет делать ровно то, что ему скажут кураторы. Но показательно, что даже тут Лондон не рискнул дать Скрипалю хотя бы минимальную свободу действий, так ни разу и не позволив пообщаться с журналистами или дипломатами.

Уговорить же Алексея Навального добровольно бросить вместе со всей семьей сладкую жизнь главного российского оппозиционера может оказаться для немцев крайне нетривиальной задачей.

Плохая новость для блогера состоит в том, что его возвращение в Россию грозит столь неприятными последствиями для заварившего всю эту кашу Берлина, что там могут для решения данной проблемы обратиться к методам, не предполагающим использование слов "уговорить" и "добровольно".