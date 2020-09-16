Почему "чужой" Трамп ближе Китаю, чем "свой" Байден

Если Трамп намекает на то, что Байден — "китайский кандидат", — точно так же, как демократы называют нынешнего хозяина Белого дома "кандидатом Путина", — то это лишь предвыборный прием.

Для Китая очень важно поражение Трампа в ноябре: Пекин делает ставку на победу Байдена, надеясь смягчить конфронтацию двух сверхдержав. Так говорят уже давно — причем как американцы, так и многие внешние наблюдатели. Более того, из этого делаются далеко идущие выводы, в том числе и на различные, даже косвенно связанные с этим "фактом" темы: например, о разногласиях между Москвой и Пекином. Мол, русские хотят второго срока Трампа, а китайцам подавай Байдена, пишет автор РИА Новости.

Хотя в реальности никаких оснований для подобных утверждений нет, просто потому, что Си Цзиньпин понимает, что американская политика в отношении Китая не изменится от того, кто выиграет ноябрьские выборы. Если Трамп намекает на то, что Байден — "китайский кандидат", — точно так же, как демократы называют нынешнего хозяина Белого дома "кандидатом Путина", — то это лишь предвыборный прием. Причем если басни о "русских связях" Трампа за четыре года порядком поднадоели американцам, то "китайская ставка на Байдена" продается в США гораздо лучше. Все эти годы число американцев, считающих Китай угрозой для Соединенных Штатов, росло — и поэтому то, что Трамп выставляет Байдена человеком, неспособным вести жесткую линию в отношении КНР, сильно бьет по и так слабеющим позициям "сонного Джо". И в демократическом лагере решили поработать с образом Байдена — показать, что его подход к Пекину вовсе не соглашательский.

Именно так можно расценить появившуюся на днях в The Wall Street Journal статью с говорящим названием "Что такое новая политика Байдена в отношении Китая? Это очень похоже на Трампа". Ее пафос в том, что в случае победы Байден в целом продолжит политику давления на Пекин. Один из советников предвыборного штаба Байдена, Курт Кэмпбелл, прямо заявил, что "в основном Демократическая партия признает, что Трамп по большому счету поставил точный диагноз хищническим повадкам Китая".

В штабе Байдена даже отказались гарантировать отмену введенных Трампом торговых пошлин, хотя сам бывший вице-президент и называл ранее торговую войну, начатую Трампом, самоубийственной. То есть что получается: разногласия между демократами и республиканцами только по тактике конфликта с Китаем?

По сути — да. Демократам не нравится, как Трамп делает те или иные вещи, а не что именно он делает. Как сказал тот же Кэмпбелл, "реализация его стратегии для ведения переговоров и соперничества — это просто ужас". Понятно, что у Байдена, по мнению демократов, получится лучше, он же такой опытный государственный деятель.

Например, Байден намеревается наладить с союзниками США тесные контакты, чтобы вместе оказать согласованное давление на Пекин.

"По его словам, Трамп достиг бы куда больших успехов, если бы он сотрудничал с другими странами, а не вел торговые войны одновременно с Европой, Канадой, Мексикой, Южной Кореей и Японией".

То есть давайте объединимся всем миром и навалимся на Китай? Но именно это и предлагает Трамп — в основном, правда, устами своего госсекретаря Майка Помпео. Другое дело, что, хотя Трамп и давит на Европу, чтобы заставить ее ослабить связи с Китаем, для него лично на первом месте стоят интересы США как национального государства, поэтому он и с Европой готов вступить в торговую войну, а Байден куда в большей степени будет ориентироваться на интересы хоть и рассыпающегося, но коллективного Запада. Ну так с точки зрения Пекина подобная линия куда опасней, если при Байдене Штаты попытаются объединить против Китая весь западный мир (пойдя ради этого на уступки той же Европе), то уж выгоднее продолжать конфронтацию с одиноким Трампом.

Пекин не делает ставок в американском поединке, потому что там понимают, что, как бы ни закончились выборы, конфронтация будет только возрастать. Как говорит один из ключевых американских аналитиков, глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас, "вне зависимости от того, кто победит, политика США в отношении Китая в ближайшие пять лет будет более жесткой, чем в предыдущие пять лет. Китай изменился, как и представление США о Китае".

В этом бесспорном утверждении есть одна фундаментальная ошибка: не Китай изменился, а изменились Соединенные Штаты. Да, ужесточение их китайской политики началось еще при Обаме — Трамп лишь поднял ставки. Но именно традиционный американский истеблишмент, коллективный Байден, десятилетиями предпочитал иметь дело с выдуманным, а не реальным Китаем. Этот выдуманный Китай почему-то должен был с годами стать частью западного мира.

"На протяжении более чем 40 лет президенты от обеих партий, а также главы транснациональных корпораций пытались добиться интеграции Китая как с США, так и со всем миром. Они полагали, что это пойдет на пользу Вашингтону и поспособствует глобализации, так как Пекин будет следовать общемировым правилам. Это, в частности, нашло отражение в стремлении экс-президента Обамы, а также его вице-президента Байдена наладить с Пекином тесные отношения. Политика администрации Обамы по отношению к Китаю основывалась на предположении, что Си Цзиньпин подобно его предшественникам продолжит политику рыночной либерализации. Однако со временем китайский лидер укрепился во власти и отменил многие из этих мер. По мнению американских чиновников, именно тогда Вашингтон начал смотреть на Пекин по-иному".

Тут тоже очень тенденциозный взгляд: Си не сворачивал политику рыночной либерализации, а все надежды американцев на то, что КПК постепенно будет трансформировать Китай в сторону "западных демократий" были абсолютно беспочвенными. Как и ожидания, что Китай согласится быть младшим партнером США в деле глобализации — тот самый план "Большой двойки", который при Обаме Байден предлагал Пекину.

Китай просто следовал своей стратегии: как завещал Дэн Сяопин, "внимательно наблюдай, защищай наши позиции, решай дела спокойно, скрывай наши потенциальные возможности и выжидай удобный случай, чтобы действовать, умей не высовываться, никогда не претендуй на лидерство".

Китай постепенно набирал силу и наблюдал за тем, как слабеют США, надорвавшиеся в результате попыток поддерживать разваливающийся недостроенный "мир по-американски". Трамп усилил конфронтацию не только с Китаем, он пытается вообще вывести Штаты из-под рушащегося атлантического "глобального проекта". Именно поэтому Пекину, как и Москве, стратегически удобнее иметь дело с таким противником, который одновременно является и невольным союзником. Да, союзником — потому что Трамп для глобалистских элит точно такой же чужой, как и Владимир Путин с Си Цзиньпином.

А в то, что со "своим" Байденом будет проще конфликтовать, ни в Москве, ни в Пекине не верят. Да что там русские и китайцы, даже американцам не удается продать образ "крутого Джо". А нынешняя попытка убедить американцев в том, что Байден будет продолжать сегодняшнюю политику в отношении Китая, лишь сыграет на руку действующему президенту: зачем нам такой же, как Трамп, если можно проголосовать за самого Трампа?