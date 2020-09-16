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Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Война и мир Дональда Трампа

AP Photo/Andrew Harnik
Колумнисты
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По случаю подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами президента США номинировали на Нобелевскую премию мира (постарался некий депутат норвежского парламента — заранее, еще до собственно подписания).

Дело в том, что Трамп действительно в этой истории поучаствовал и подписываться документ поэтому будет в Вашингтоне. Для Израиля он очень выгоден — его признала очередная арабская страна, палестинцы же никакой радости не испытывают. Но, при всех поправках и оговорках, у нас тут случай мира, а не войны, и почему бы не отметить это Нобелевской премией: дать ее посреднику-миротворцу — это классика жанра.

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REUTERS / Jonathan Ernst
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Интересна поэтому не частная норвежская инициатива — интересен ее информационный фон. Дело в том, что именно сейчас в США и мире появилась целая "Война и мир" на тему того, что говорят Дональд Трамп, его сторонники и оппоненты по вопросам армии, смысла всяческих зарубежных операций — а также того, на чьей стороне будет эта армия в начинающейся в США серьезной драке по поводу будущего президентства. И фон этот весьма напряженный, с переходом в шизофрению.

Известно, что как оратор Трамп недалеко ушел от "златоуста" Джо Байдена — все время говорит что-то не то. Но не до такой же степени, чтобы назвать неких американских солдат "лузерами" за то, что погибли в бою. В общем, то явно был подарок от демократов, со ссылкой на анонимные источники и прочей классикой жанра.

Но дальше последовало уже более реальное выступление Трампа: он обвинил военную верхушку в том, что эти люди всегда готовы бросить солдат в бой, на радость оружейным корпорациям. Глава Генштаба армии Джеймс Макконел сурово и вежливо ответил, что война — это всегда только в крайнем случае и военное руководство так к проблеме и подходит. Особенно с учетом того, что у руководства, как и у глав корпораций, в армии служат дети и внуки.

За этим обменом любезностями скрываются: а) давняя нелюбовь военных к политикам, которые шлют их в какую-то очередную проигрышную американскую войну, б) отчетливое позиционирование Трампом самого себя как президента мира, а не войны и в) настроения республиканского электората, который считает, что сначала надо навести порядок дома, а уже потом снова запугивать другие народы.

Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия
© AP Photo / Andrew Harnik
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Собственно, Трамп в данном случае не сказал ничего нового — лишь кратко перефразировал знаменитое выступление одного из своих предшественников, Дуайта Эйзенхауэра, генерала и героя Второй мировой, который имел моральное право сказать пару слов насчет военно-промышленного комплекса. И вот он сдает дела Джону Кеннеди и прощается с народом: дело было 17 января 1961 года. И говорит… Вообще-то читать эту штуку надо целиком, там очень много умных и неожиданно актуальных сегодня мыслей. Даже не столько о ВПК, а о любом мощном лобби, нанимающем мириады "экспертов" для того, чтобы навязать правительству какие-то беспощадные решения. Война (или экономика, или медицина) — слишком серьезное дело, чтобы целиком отдавать его в руки военных (экономистов, медиков и так далее), вот об этом речь.

Трамп, конечно, совсем не Эйзенхауэр, но вообще-то вся его республиканская команда все теснее дружит с влиятельными ветеранскими организациями, отдает должное павшим… Не зря же появилась эта фальшивка насчет "лузеров".

И не зря именно сейчас, к ноябрьским выборам, Трамп все-таки продавил свои решения о выводе почти половины — 2,2 тысячи — военнослужащих из Ирака и о таком же выводе (4,1 из 8,6 тысячи) из Афганистана. Со словами о необходимости закончить "эти нелепые бесконечные войны".

С политиками и кем-то из командования он на этом может серьезно поссориться, но с рядовыми — вряд ли. Потому что какие же солдаты хотят продолжать непонятные и на годы растянувшиеся миссии в неприятных местах, когда провал очевиден, а команды на уход все нет.

© Sputnik / Iliya Pitalev
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Тут нельзя не отметить особый сюжет — возможность военного переворота в США, точнее, разговоры о нем. И респектабельные, и скандальные ресурсы уже давно пишут о проекте под названием "честный переход" (власти, в январе будущего года). О недавних мозговых штурмах демократов на тему "как не признать итоги выборов и устроить Трампу Майдан по всей стране". Не только уличные бойцы, а еще и военные очень даже фигурируют в этих разговорах. Например, с деменцией или нет, но Байден уже трижды заявлял, что военные должны будут выволочь Трампа из Белого дома ровно в полдень 20 января. Конкретно, добавляют его единомышленники, это должна сделать 82-я десантная дивизия, о чем ее командиру пишут письма всякие озабоченные граждане.

Так что военная тема в ближайшие дни будет в этой стране звучать все чаще, во всех видах.

В завершение же давайте внесем в Нобелевский комитет инициативу: каждый год присуждать премию наличествующему президенту США. Авансом — как только что избранному Бараку Обаме в 2009 году (за красивые речи, а на деле — чтобы ему было неудобно начинать новые войны). Давать президенту ежегодного Нобеля также за то, что целый год Америка ни на кого почему-то не напала. И за то, что Соединенные Штаты откуда-то выводят своих военнослужащих. А если этот перманентный лауреат вдруг не оправдает надежд — премию отобрать в безакцептном порядке.

Это в любом случае будет лучшим применением денег, чем давать их, как стало привычкой, через раз — в этот год миротворцу, а в тот — очередному "борцу за права человека", то есть чаще всего персонажу, провоцирующему гражданский конфликт в собственной стране с привлечением к таковому внешних сил.

Источник: РИА Новости

Теги:
политика, ОАЭ, Израиль, Дональд Трамп, США



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