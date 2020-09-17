Австрийцы — это просто самостоятельные немцы

Пока немецкая политическая элита пытается совместить несовместимое — национальные интересы и атлантическую солидарность — и сделать так, чтобы и сохранить "Северный поток — 2", и наказать Россию за "отравление Навального", ее младший брат по германскому племени дает бесплатные уроки суверенитета.
Успех германских планов по собиранию единой Европы вокруг себя (мирного строительства новой "Священной римской империи германской нации" или "Четвертого рейха", кому как нравится) обусловлен двумя важнейшими вещами — освобождением от ментальной и геополитической зависимости от атлантистов-англосаксов и выстраиванием самостоятельной восточной политики. То есть отношений с США (точнее даже, с глобалистской элитой) и Россией. Германия тихо, но верно шла к своей цели, очень аккуратно уменьшая зависимость от Соединенных Штатов (но продолжая преданно смотреть в глаза дяди Сэма) и кооперируясь там, где выгодно, с Россией.
В середине этого десятилетия Берлин чуть не споткнулся об Украину — англосаксы втравили его в операцию по отрыву этой части русского мира от России, что грозило обрушением немецко-русских отношений и открытой конфронтацией Москвы и Берлина. На ФРГ повесили украинскую проблему, хотя, конечно, это было бы невозможно без наличия такой важной составляющей немецкого национального характера, как вечный "Дранг нах остен", то есть соперничества германцев и славян в Европе. Все второе тысячелетие германцы постепенно отжимали славян на восток — и только в 1945-м Сталин отобрал у них часть бывших славянских земель, уже много столетий как заселенных немцами.
"Уже сегодня я прошу вашего благосклонного внимания к Австрии в Совете Великих и, поскольку трагические обстоятельства допускают, прошу вас взять нас под вашу могущественную защиту. Нам угрожают в настоящее время голод и эпидемии, нам угрожает при переговорах с соседями потеря территории. Победители не могут иметь намерения осудить нас на беспомощное существование. Запад, однако, как показал это 1919 год, плохо знает наши условия и проявляет недостаточно интереса, чтобы обеспечить нам предпосылки самостоятельности.
Реннер возглавлял Австрию до своей смерти в 1950-м, а социал-демократы потом долгое время правили этой страной. Сейчас Австрией руководит лидер правых (Народной партии), 34-летний Себастьян Курц, но вне зависимости от своей партийной принадлежности практически все австрийские политики всегда выступали за развитие отношений сначала с СССР, а потом с Россией. Что это — знак благодарности за независимость? Но у ФРГ есть куда более близкие по времени поводы: воссоединением в 1990-м Германия обязана нашей стране, а не западным союзникам.
Да, в Германии хватает тех, кто понимает значение связей с Россией для немецких интересов, но часть немецкой элиты упорно делает вид, что это Россия что-то должна Германии. Сейчас для этого используют историю с Навальным. Как сказала в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, наладить диалог с Россией с помощью газопровода "Северный поток — 2" не удастся.
Это говорит бывший немецкий министр и нынешний руководитель правительства единой Европы, а вот что говорят лидеры Австрии.
"Я лично не вижу никакой связи между ситуацией вокруг Навального и проектом "Северный поток — 2". Для меня это коммерческий проект. Этот экономико-политический вопрос должен решаться в Европе, а не в Вашингтоне", — заявил президент Австрии Ван дер Беллен. Этот бывший лидер зеленых и потомок русских немцев, кстати, с огромным трудом и через перевыборы победил два года назад кандидата от Партии свободы, куда более пророссийского Норберта Хофера, открыто призывавшего отменить санкции против России. Причем президент заявил это после переговоров с посещавшим Вену Владимиром Зеленским, уговаривавшим австрийцев присоединиться к требованиям об остановке строительства трубопровода.
Так почему же австрийцы так себя ведут? Потому что они участвуют в "Северном потоке — 2"? Ну так ФРГ задействована и заинтересована в нем еще больше. Потому что австрийская элита лучше относится к России и лучше нас понимает? Вот и Владимир Путин два года назад плясал на свадьбе у Карин Кнайсль, тогдашнего министра иностранных дел Австрии. Но и у многих политиков и крупных бизнесменов из ФРГ есть самые разнообразные связи с Россией, да и в знании нашей страны им не откажешь, а уж свои интересы, то есть выгоду от связей с русскими, немцы понимают очень хорошо. Так в чем же проблема? Может быть, в том, что у наследницы империи Габсбургов нет самостоятельных общеевропейских амбиций? Но они все равно ощущают себя частью германского народа, то есть той силы, что хочет собрать Европу вокруг себя.
Источник: РИА Новости