Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США

Механизм получения этих преимуществ, причем независимо от того, какого рода кризис сотрясал планету, всегда работал по одной и той же схеме: если на планете случается что-то плохое, то единственным активом, который демонстрировал максимальную надежность, был американский доллар (или долларовые облигации Минфина США), а самым надежным местом для хранения этих надежных активов был какой-нибудь крупный американский банк.

Иногда в качестве надежного места "парковки капиталов" работали и швейцарские банки, но тот же Минфин США и американские дипломаты сделали все для того, чтобы эту тихую гавань мирового финансового мира буквально сжечь, оставив фешенебельные, но руины на месте былого величия, которое кануло в лету вместе с понятием "банковская тайна".

Соответственно, создавалась довольно страшная ситуация: чем хуже всему остальному миру, тем больше капитала концентрировалось в США и тем более тепличными становились финансовые условия для развития американского бизнеса и для роста американских бюджетных дефицитов, из которых в том числе финансировались американские программы по дестабилизации остального мира. Если посмотреть на ситуацию максимально цинично и грубо, то получался своего рода вечный двигатель, ну или "финансовый пылесос" глобального масштаба: мир вне США вкалывает в поте лица и зарабатывает капитал, потом США (неважно, с помощью "цветных революций" или очередного "финансового шока" с участием американских финансовых структур) устраивают какой-нибудь очередной глобальный или региональный кризис, и значимая часть капитала, заработанного в других странах, притекает в американскую (или просто "долларовую") финансовую систему, которая продолжает кормить этот генератор кризисов.

На фоне этой схемы особенно смешно смотрятся традиционные объяснения этой американской исключительности, которые любят использовать филоамериканцы, работающие в финансовых структурах или СМИ, среди которых фигурируют такие мифы, как "соблюдение прав собственности", "низкий уровень коррупции" и "доверие к политической системе". Американская исключительность в финансовом смысле действительно существует, по крайней мере пока, но связана она явно не с мифическими "правами человека" и "верховенством права".