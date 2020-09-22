Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина

В отношении России Мерц раньше не был особым "ястребом", однако в последние годы стал все чаще критиковать Владимира Путина, признавая, впрочем, что без России или в противодействии ей достичь политической стабильности в Европе не удастся, пишет автор.

Россия опять виновата. Нет, не в отравлении Навального (то есть в нем, конечно, тоже), а в европейском кризисе с мигрантами. Ну, в том, который случился в 2015 году. Об этом заявил не какой-нибудь записной русофоб, а человек, который имеет очень хорошие шансы через год возглавить Германию. Фридрих Мерц, претендующий на пост лидера Христианско-демократического союза (а значит, и будущего канцлера), в воскресенье дал интервью Bild. Говорили, естественно, и о Навальном и "Северном потоке — 2".

"До сих пор я был за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения. <...> Но после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык".

Действительно, как же еще говорить с Кремлем, ведь эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а исключительно от России, добавил Мерц. Видимо, для подтверждения этого тезиса политик заявил, что приток беженцев в Европу во многом вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин. <...> Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых".

К беженцам мы еще вернемся — сначала надо напомнить, кто такой Фридрих Мерц. Он похож на Меркель только первыми тремя буквами фамилии — ну и по возрасту они практически ровесники. Если Меркель происходит из онемеченных поляков, то Мерц из германо-французской семьи — и вообще, на месте Меркель он должен был быть уже давно.

Двадцать лет назад Мерц был руководителем фракции ХДС-ХСС в бундестаге — на этом посту он сменил Вольфганга Шойбле, который совмещал посты лидера партии и главы фракции. Партия досталась Ангеле Меркель, но так как христианские демократы были в оппозиции, кресло канцлера к должности не прилагалось. Да и вообще Ангела тогда была вовсе не хозяином партии — а Мерца двигал "сильный человек" Шойбле. Однако уже через два года Меркель оттерла конкурента с поста лидера фракции, а еще через три года, после победы на выборах, стала канцлером. В отличие от Шойбле Мерц не только не пошел в кабинет Меркель, но и через два года объявил о прекращении политической карьеры — ушел корпоративным юристом (читай — лоббистом) в крупнейшие немецкие компании.

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Эпоха Меркель подзатянулась, но когда два года назад канцлер заявила об уходе с поста главы партии, Мерц объявил о своем возвращении. Его поддерживал все тот же Шойбле, после руководства министерствами внутренних дел и финансов ставший президентом бундестага. Шойбле тогда смог добиться избрания лидером фракции ХДС-ХСС противника Меркель — и следующим шагом должен был стать перехват у нее партии. Мерц был популярен в ХДС, но Ангела сумела дать последний бой и обеспечить, пусть и с очень небольшим преимуществом, победу своей протеже Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако сменщица быстро провалилась и уже в прошлом году запросилась в отставку. Выбрать ей замену должен был съезд партии, но из-за коронавируса он пока так и не состоялся. ХДС теперь соберется в декабре — и в этот раз Фридрих Мерц имеет очень хорошие шансы победить. Если, конечно, Меркель не сумеет путем аппаратных игр обеспечить победу премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета — не марионетки, как нынешняя зиц-председательница, но более-менее политически близкого канцлеру человека.

Новый лидер ХДС поведет партию на выборы (они состоятся уже в сентябре 2021-го) и в случае удачного результата станет новым канцлером. Вот тогда нам и придется иметь с ним дело — с таким Мерцем, каков он есть.

Притом что Мерц католик и консерватор, он в первую очередь убежденный атлантист. Настолько проверенный, что был даже председателем ассоциации "Атлантический мост" — НКО, созданного американцами после Второй мировой войны для выращивания "правильной" немецкой элиты. Да, стабильно растущие антиамериканские настроения в немецком обществе кого угодно заставят быть аккуратнее в выражении симпатий к США, но в качестве канцлера Мерц, несомненно, будет верен атлантической солидарности. Что станет особенно интересно на фоне второго срока Трампа и закукливания Штатов в своих проблемах. И если Обама безуспешно предлагал Меркель стать формальным лидером западного мира на время президентства Трампа, то Мерц может уже самостоятельно попытаться примерить эту корону.

В отношении России Мерц раньше не был особым "ястребом", однако в последние годы стал все чаще критиковать Владимира Путина, признавая, впрочем, что без России или в противодействии ей достичь политической стабильности в Европе не удастся. Но в интервью Bild Мерц взял новую высоту — хотя правильнее говорить о глубине дна.

С самого начала кризиса с беженцами Мерц критиковал политику Меркель — и это (наряду с его осторожной позицией по отношению к мигрантам вообще) было одной из важных причин его популярности в ХДС, когда позже он решил вернуться в политику. Но сейчас он обвиняет в кризисе с беженцами Россию и Путина — и никто в Германии не говорит ему, что это наглая ложь. Хотя так оно и есть — даже не касаясь его рассуждений о бомбежке русскими "больниц и детских садов".

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Кризис с беженцами начался в Европе весной 2015-го — когда в Средиземном море стали массово тонуть суда с нелегальными мигрантами (всего в том году погибло более двух с половиной тысяч). Точных цифр общего количества попавших в тот год в Евросоюз беженцев нет до сих пор, но наиболее близкой к истине представляется оценка в 1,5 миллиона человек. Большую часть из них приняла Германия — благодаря решению Ангелы Меркель, проигнорировавшей настроения большой части собственных граждан.

А сейчас выясняется, что во всем виноват Путин! Но наша операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, то есть тогда, когда в Европе уже несколько месяцев бушевал кризис с беженцами. Более того, около пяти миллионов сирийцев покинули свою страну в первые же годы войны, начавшейся в Сирии в 2011-м (войны, которая не была бы такой кровавой, если бы Евросоюз не поддерживал противников Асада). И в 2015-м они бежали в Европу не из Сирии, а из самых разных стран, включая Турцию. А трагедии с тонущими в Средиземном море лодками с беженцами стали следствием развала Ливии, которую европейцы и американцы раздолбали в 2011 году.

То есть что получается. Свои собственные ошибки (мигрантская политика Меркель) и преступления (интервенция в Ливии) забываются — и вместо них задним числом виноватой назначается Россия. Хитроумно? Нет, глупо — потому что непонятно, на кого это рассчитано. Обычные, рядовые немцы при всех усилиях пропаганды (в том числе и по делу Навального, как и раньше по "варварским бомбежкам русских в Сирии") очень хорошо помнят, что происходило в 2015 году в их собственной стране. Рассказывать им всего через пять лет о вине Путина в потоке беженцев в Германию бесполезно. Если только Фридрих Мерц таким образом не подыгрывает антиэлитной "Альтернативе для Германии" — партии, давно уже заявляющей о том, что манипулируемая атлантистами немецкая политическая элита сознательно и беззастенчиво демонизирует Россию. То есть врет прямо в глаза немецкому народу.

Источник: РИА Новости.