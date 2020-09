Спецслужбы США: услышите очередной ляп Байдена — знайте, виноват Путин

Уже даже любопытно, когда у авторов различных конспирологических антироссийских теорий закончатся слова, обозначающие высокую степень вероятности для определения вовлеченности Кремля в те или иные скандалы. Мы уже изучили выражения highly likely ("с высокой вероятностью" — в деле Скрипалей), almost certainly ("почти точно" в связи с обвинениями в "краже вакцины"). Теперь надо привыкать к очередному слову — probably ("вероятно"), пишет автор РИА Новости.

На этот раз с подачи The Washington Post мы узнали, что лично Владимир Путин "probably, руководит" секретной операцией по дискредитации кандидата в президенты США Джо Байдена. Причем делается это со ссылкой на некий суперсекретный доклад ЦРУ — настолько секретный, что журналисты WP смогли ознакомиться с кратким его содержанием в пересказе нескольких лиц.

Основание для такого парадоксального вывода впечатляет: оказывается, он сделан некими аналитиками на базе "открытых, рассекреченных и засекреченных разведывательных источников".

Первая строчка этого доклада якобы гласит: "Мы полагаем, что президент Владимир Путин и большинство высокопоставленных российских чиновников осведомлены и, вероятно (то самое probably. — Прим. авт.), руководят операциями влияния России, направленными на дискредитацию бывшего вице-президента США, поддержку президента США и разжигание разногласий в обществе в преддверии ноябрьских выборов в США".

Так вот кто дискредитирует бывшего вице-президента! Теперь становится понятным, кто пишет Байдену его речи со смешными ляпами, которые вынуждают задуматься о его состоянии здоровья. Наверняка это лично Путин подложил ему на днях текст о том, что к концу его речи от коронавируса умрет 200 миллионов человек. Потому что лучше дискредитировать Байдена не смог бы никто.

Многие американские СМИ обратили внимание на схожий отчет от своего Министерства внутренней безопасности, который вышел как бы "для внутреннего пользования" (сразу попав на все информационные сайты) под заголовком "Россия, вероятно (на этот раз просто likely, без highly. — Прим. авт.), дискредитирует здоровье американских кандидатов, чтобы повлиять на выборы-2020". Обратите внимание на слово "кандидаты", употребленное во множественном числе. А теперь сравним с заголовками подавляющего большинства американских масс-медиа по поводу этой "сенсации" — если верить им, то речь идет о "российской атаке против ментального здоровья Байдена". И это несмотря на то, что в самом бюллетене упоминают также наезды иранских и китайских акторов на психическое состояние Дональда Трампа. Но это, как вы понимаете, демократические СМИ Америки совершенно не волнует. Называть действующего президента США шизофреником — это вовсе не вмешательство. Вот о Байдене так говорить нельзя.

Причем, похоже, коварный русско-китайско-иранский план уже срабатывает. Если верить недавнему опросу, проведенному в ключевых штатах избирательной кампании — 2020, 51 процент тамошних избирателей считают Трампа "ментально непригодным" к работе президента, а 52 процента так же высказываются о Байдене. То есть огромное число американских избирателей, ставящих под сомнение умственное состояние обоих кандидатов в президенты США, — это результат "российской дезинформации", надо полагать. А сами Трамп и Байден с их эксцентричным поведением и, мягко говоря, неоднозначными высказываниями, тут и ни при чем? Как обычно, во всем виноваты русские. Probably.

Вот и со страшно секретным докладом ЦРУ от WP — похожая история. После упоминания в первых строках Путина, который якобы лично руководит кампанией дискредитации кандидата в президенты США, дальше речь идет исключительно о деяниях украинского парламентария Андрея Деркача, известного тем, что он регулярно выкладывает аудиофрагменты разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. Причем о его "связях с Путиным" не говорит ровным счетом ничего.

Когда американские СМИ заводят речь о "пленках Деркача", то у них есть всего два аргумента, если это позволительно назвать таким словом: а) на заре девяностых он оканчивал Высшую школу КГБ в Москве, а значит, само собой, является "агентом Кремля"; б) записи, представленные им, являются "отредактированными". И все, на этом основании демократические СМИ отказываются даже обсуждать содержание данных "пленок", затыкая уши, когда слышат о них. Дошло даже до того, что Twitter моментально заблокировал учетную запись пользователя, чей твит о "пленках Деркача" процитировал Трамп. И никакой же цензуры. Сказано же: "агент Кремля" распространяет "дезинформацию" по заказу того же Кремля. Соответственно, проверять данные воспрещено.

Вспоминается в связи с этим пресс-конференция главы СБУ Валентина Наливайченко в июле 2014 года, сразу после падения малайзийского "Боинга" в Донбассе. На следующий день "пленки", предоставленные им, были процитированы на первых полосах практически всех ведущих газет мира.

Заметьте, никто тогда не вспоминал, что Наливайченко учился в московском Институте разведки КГБ, как никого на Западе не взволновал тот факт, что аудиозаписи были не просто отредактированы, но и сфальсифицированы. Просто те фейки с версией о том, что MH17 был сбит некими "казаками из Чернухино", на тот момент вполне устраивали западных журналистов. А вот "пленки Деркача" их никак не устраивают — не вписываются в задачи предвыборной кампании. Стало быть, любую информацию о них надо нещадно цензурировать.

Причем ведь никто особо и не ставит под сомнение аутентичность голосов Порошенко и Байдена на этих записях. Но обсуждать или цитировать их — смертный грех. Примерно так же медийное сообщество США отнеслось к обнародованному на днях докладу двух сенатских комитетов с красноречивым названием "Хантер Байден, "Бурисма" и коррупция". Доклад объемен и содержит поразительные признания американских чиновников о том, что высшее руководство США, включая и вице-президента Джо Байдена, и госсекретаря Джона Керри, неоднократно предупреждалось о коррупционных схемах украинской газовой компании "Бурисма" и о проблемах для США, которые будут связаны с работой в этой фирме Хантера Байдена, сына вице-президента.

Даже представить невозможно, как бы газеты распинали бы Трампа, если бы выяснился тот факт, что он знал о коррупционных деяниях своих детей и закрывал бы на это глаза, по сути поощряя их к этому. Но сенатский доклад СМИ дружно проигнорировали или же просто обозвали "российской кампанией дезинформации". Исходя из чего можно предположить, что и сенаторы США являются "агентами Кремля". А ведь в докладе содержатся неопровержимые факты и показания тех самых чиновников, которые лично докладывали наверх о коррупции "Бурисмы" и работе там Байдена-младшего.

В ответ демократы быстро подготовили свой контрдоклад, в котором попытались разбить или, скорее, размыть аргументы оппонентов. И, конечно же, основной вывод демократов — сенатское расследование воспроизводит "российскую атаку на выборы-2020". То есть снова мы виноваты.

Видимо, это Россия назначала Байдена-младшего в коррумпированную фирму на Украине, а потом диктовала Байдену-старшему, как нужно увольнять украинского генпрокурора Виктора Шокина, который посмел расследовать обвинения "Бурисмы" в коррупции. Так что следует ждать новых санкций за действия американских "агентов Кремля" в сенате и в Белом доме. Ведь виновность России снова доказана, пусть и с очередным probably.