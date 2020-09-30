Карабахское обострение и "сирийский" опыт применения БПЛА

Войска Азербайджана и Армении активно используют разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты - с учетом "сирийского" опыта. Это закономерно вызывает рост потерь в живой силе и технике.

В отличие от аналогичных событий недалекого прошлого, нынешняя вспышка боевых действий в Нагорном Карабахе с применением тяжелых вооружений сопровождается видео с поля боя, которые транслируют постоянно присутствующие в воздухе разведывательные и ударные БПЛА Азербайджана и Армении.

По данным военного ведомства Армении, азербайджанские войска 29 сентября нанесли авиаудар по расположению воинской части в районе города Варденис на армянской территории, с использованием беспилотника турецкого производства. Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

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Продолжаются позиционные бои, противники наносят отдельные (точечные) удары. Об относительно сдержанном характере боевых действий косвенно свидетельствует и отсутствие заметного потока беженцев из зоны конфликта.

Горячее небо

На данный момент экспертное сообщество может ориентироваться только на официальную информацию военных ведомств РА и АР. Карабахские силы якобы сбили уже 49 азербайджанских БПЛА, в свою очередь, армянская армия потеряла 18 беспилотных летательных аппаратов. Полагаю, цифры сильно преувеличены.

Для сравнения, за минувшее десятилетие в Нагорном Карабахе были сбиты всего около двадцати азербайджанских и армянских БПЛА. И все же война беспилотников в регионе - реальность. А сирийский опыт подсказывает, что в современных вооруженных конфликтах значение беспилотных комплексов постоянно возрастает.

Стратегию и тактику боевых действий ближайшего будущего во многом определят технологии применения автономных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, разведывательным и ударным оснащением, которые "достанут" цели на расстоянии в сотни и тысячи километров. Уже сегодня силами БПЛА обеспечивается круглосуточный контроль всей зоны боевых действий.

В карабахском противостоянии Баку использует преимущественно беспилотники израильского производства - Aerostar, Hermes, Heron и Harop грузоподъемностью до 50 кг и дальностью действия до 250 км. Такие аппараты можно применять для разведки, корректировки огня и в качестве управляемого боеприпаса для борьбы с живой силой и легкобронированной техникой противника.

БПЛА дорогие, и достаточно заметные для средств ПВО. К примеру, Hermes стоит около 20 миллионов долларов, но его могут сбить на пути к цели.

Для оптимизации расходов Азербайджан организовал лицензионное производство самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба" (разновидность БПЛА-камикадзе "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems, с оптико-электронной системой наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах).

Не располагая значительными средствами, Ереван опирается на возможности собственной оборонной промышленности.

Армения производит и применяет легкие беспилотные разведывательные и ударные аппараты типа "Крунк" (грузоподъемностью до 20 кг и дальностью до 150 км), недорогие и эффективные в горной местности сверхмалые БПЛА "Базе" ("камикадзе" с кумулятивным боеприпасом до двух килограммов).

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Более 95% беспилотников армянской армии – отечественного производства.

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