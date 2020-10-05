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Точка в истории с берлинским пациентом

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOFF
Колумнисты
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https://uz.sputniknews.ru/columnists/20201005/15113553/Tochka-v-istorii-s-berlinskim-patsientom.html

Интервью, которое А. А. Навальный (или светлый образ его) дал журналу "Шпигель", похоже, оказалось не завязкой, ведущей к дальнейшей кульминации, но скорее эпилогом в истории с берлинским пациентом.

Слова "или светлый образ его" употреблены не случайно. Текст интервью изобилует самыми серьезными обвинениями, а равно и угрозами многим российским персонам. От президента России до спасших ему жизнь омских врачей, которых Навальный намерен привлечь к уголовной ответственности как сознательных и злейших вредителей.

Алексей Навальный
© AFP 2018 / MAXIM ZMEYEV
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Но такая заявка — "Всю Россию к ответу призовем!" (причем уголовному) — может быть воспринята всерьез лишь в том случае, когда заявляющий: а) находится в здравом уме и трезвой памяти; б) есть тот, за кого он себя выдает, то есть говорит в присутствии нотариуса и понятых.

С обоими этими условиями дело обстоит не сказать чтобы совсем хорошо.

По пункту "а" следует заметить, что выход из медикаментозной комы не является мгновенным. Тут дело не в гипотетическом "Новичке", который то ли был, то ли нет, а в наркотиках, которые врачи колют пациенту для поддержания его в коме. И отходит он от них совсем не сразу. Говорю это на основе прискорбного личного опыта. Никто меня не травил, ввели в кому по причине тяжелейшей пневмонии, а трезвое сознание вернулось не сразу. Бред и явь мешались, что препятствовало бы рассмотрению всерьез моих важных заявлений, если бы в это время таковые последовали.

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Пункт "б" связан с тем, что аутентичным текстом показаний никто не располагает — ни сторонники, ни противники А. А. Навального. Все, что доступно, — это текст на немецком, которым Навальный не владеет, и перевод его на русский. Если допустить, что первоначальный текст был произнесен Навальным и произнесен по-русски, тогда мы имеем дело с чем-то вроде обратного перевода пушкинской "Полтавы" с немецкого на русский. Вместо исходного

"Богат и славен Кочубей.

Его луга необозримы;

Там табуны его коней

Пасутся вольны, нехранимы"

получается:

"Был Кочубей богат и горд,

Его поля обширны были,

И очень много конских морд,

Мехов, сатина первый сорт

Его потребностям служили".

Этим объясняется происхождение ряда оборотов из разряда "по-русски так не говорят". Вроде "Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится" из немецкого Meine Aufgabe ist jetzt, der Typ zu bleiben, der keine Angst hat. Исходным же русским текстом мы не располагаем.

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Если бы речь шла об интервью поп-звезды, в таком обратном переводе не было бы ничего страшного. Звезды в любом варианте говорят коряво, политического же, а равно уголовно-правового значения их интервью не имеет. Вещай хоть с помощью гугл-переводчика.

Но заявления, исполненные такого убийственного замаха, требуют большей аутентичности. И отсутствие записи (аудио, а лучше видео) или ее сокрытие как-то смущает. Мы же не о лобстерах и не об уточках читаем, а о вещах ужасных и губительных, когда каждая йота имеет значение.

Впрочем сам Навальный (или светлый образ его) вправе говорить что угодно и с любой степенью аутентичности текста, который непонятно кем сочинен. У нас свобода слова, тем более в ФРГ. Однако отвечать на текст со столь неясной атрибуцией — никак не царское дело. А равно даже не министерское.

Если сам Навальный (а не светлый образ его) созовет открытую пресс-конференцию на тему Ich beschuldige!, тогда и будем посмотреть. Но что-то подсказывает, что такой пресс-конференции можно ждать до греческих календ.

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Что же касается проникшихся его правотой канцлеров и президентов, то на их вопросы давно уже прозвучал ответ. "Вы обеспокоены аферой Навального? Мы тоже. Мы давно предоставили вам вещественные свидетельства, относящиеся к периоду, когда Навальный находился на территории России, и ждем аналогичных свидетельств, относящихся к последующему периоду, когда он находился на территории ФРГ. И мы предлагали создать врачебную комиссию, которая обсудит схождения и расхождения. Ответа мы не получили, но, впрочем, мы и сейчас готовы. Засим позвольте откланяться".

Это нормальный подход, применяемый, например, при пограничных инцидентах, когда стороны заинтересованы не в войне, а в урегулировании. Лучше совместной комиссии, члены которой выкладывают карты на стол, ничего пока не придумано.

Если державные вожди готовы разрешать коллизию с применением ума и такта — прекрасно. Если они предпочитают камлать с помощью мегафона и кривого "Шпигеля" — извините, но в столь примитивные игры Россия не играет. Вера во всепобеждающий нахрап не всегда бывает оправданна.

Источник: РИА Новости

Теги:
Германия, Россия, Алексей Навальный



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