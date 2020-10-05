Точка в истории с берлинским пациентом

Слова "или светлый образ его" употреблены не случайно. Текст интервью изобилует самыми серьезными обвинениями, а равно и угрозами многим российским персонам. От президента России до спасших ему жизнь омских врачей, которых Навальный намерен привлечь к уголовной ответственности как сознательных и злейших вредителей.
С обоими этими условиями дело обстоит не сказать чтобы совсем хорошо.
По пункту "а" следует заметить, что выход из медикаментозной комы не является мгновенным. Тут дело не в гипотетическом "Новичке", который то ли был, то ли нет, а в наркотиках, которые врачи колют пациенту для поддержания его в коме. И отходит он от них совсем не сразу. Говорю это на основе прискорбного личного опыта. Никто меня не травил, ввели в кому по причине тяжелейшей пневмонии, а трезвое сознание вернулось не сразу. Бред и явь мешались, что препятствовало бы рассмотрению всерьез моих важных заявлений, если бы в это время таковые последовали.
"Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы"
получается:
"Был Кочубей богат и горд,
Его поля обширны были,
И очень много конских морд,
Мехов, сатина первый сорт
Его потребностям служили".
Этим объясняется происхождение ряда оборотов из разряда "по-русски так не говорят". Вроде "Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится" из немецкого Meine Aufgabe ist jetzt, der Typ zu bleiben, der keine Angst hat. Исходным же русским текстом мы не располагаем.
Но заявления, исполненные такого убийственного замаха, требуют большей аутентичности. И отсутствие записи (аудио, а лучше видео) или ее сокрытие как-то смущает. Мы же не о лобстерах и не об уточках читаем, а о вещах ужасных и губительных, когда каждая йота имеет значение.
Впрочем сам Навальный (или светлый образ его) вправе говорить что угодно и с любой степенью аутентичности текста, который непонятно кем сочинен. У нас свобода слова, тем более в ФРГ. Однако отвечать на текст со столь неясной атрибуцией — никак не царское дело. А равно даже не министерское.
Если сам Навальный (а не светлый образ его) созовет открытую пресс-конференцию на тему Ich beschuldige!, тогда и будем посмотреть. Но что-то подсказывает, что такой пресс-конференции можно ждать до греческих календ.
Это нормальный подход, применяемый, например, при пограничных инцидентах, когда стороны заинтересованы не в войне, а в урегулировании. Лучше совместной комиссии, члены которой выкладывают карты на стол, ничего пока не придумано.
Если державные вожди готовы разрешать коллизию с применением ума и такта — прекрасно. Если они предпочитают камлать с помощью мегафона и кривого "Шпигеля" — извините, но в столь примитивные игры Россия не играет. Вера во всепобеждающий нахрап не всегда бывает оправданна.
Источник: РИА Новости