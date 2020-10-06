Как скоро Европой будут управлять трансгендеры?

Точнее, появилась 57-летняя Петра де Суттер, ставшая вице-премьером и министром по делам госслужбы и государственной администрации в правительстве Бельгии, начавшая менять пол еще в 2004 году, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.

© AP Photo / Danny Gys Новый заместитель премьер-министра Бельгии Петра Де Суттер

До этого Петер был профессором гинекологии Гентского университета и завотделением репродуктивной медицины в университетской больнице. Хотя теперь уверяет, что с детства считал себя женщиной:

"Я всегда была женщиной, просто люди этого не видели. Я не пряталась, а боролась сама с собой. Некоторые думают, что это выбор или тренд... Это не так! Я совершила трансгендерный переход, когда мне было 40 лет, потому что мне потребовалось много времени, чтобы принять и понять себя".

В 2014-м де Суттер пошла в политику, не просто включившись в борьбу за права трансгендеров, но и став депутатом бельгийского сената, параллельно работала в Парламентской ассамблее Совета Европы, занимаясь как правами ЛГБТ, так и поддержкой сурогатного материнства.

В прошлом году стала депутатом Европарламента — причем изначально претендовала на то, чтобы на выборах выступать одним из двух лидеров общеевропейских "зеленых". И вот теперь — вице-премьер бельгийского правительства.

Наверняка это не вершина карьеры: следующим логичным шагом представляется место комиссара (то есть министра) уже на общеевропейском уровне, то есть в Еврокомиссии, правительстве единой Европы. Года через четыре, когда будет формироваться новый кабинет.

Ну и какое нам дело до 11-миллионой Бельгии? Пускай кого хотят, того и назначают — нам с ними детей не крестить? Но тут речь идет вовсе не о Бельгии, а о Евросоюзе в целом — нашем полумиллиардном соседе. Для которого маленькое и случайно возникшее королевство давно уже стало очень важным поставщиком руководящих кадров — и не только потому, что Брюссель является столицей ЕС. Бельгийская элита (чья собственная страна давно уже трещит по швам) во многом формирует общеевропейскую повестку.

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То, что недавно казалось невозможным для христианской Европы, становится правилом, а еще лет через десять мы увидим, как будут введены обязательные квоты и позитивная дискриминация для трансгендеров — как раньше это было для геев и лесбиянок. У вас в правительстве нет ни одного трансгендера?

Тогда вам не место в Евросоюзе. Но если бы речь шла только о ЕС — та же де Суттер работала в ПАСЕ, а это то место, где европейцы из ЕС пытаются экспортировать гендерную революцию в другие страны, входящие в организацию. В ту же Россию.

Да и сама Петра де Суттер прямо говорит о том, что ее пример другим наука, имея в виду вовсе не только европейские государства:

"С одной стороны, я не хочу, чтобы обо мне осудили по этому аспекту моей личной истории… Я хочу, чтобы обо мне судили по тому, что я делаю и что я говорю. Но с другой стороны — я вижу, что многие на меня смотрят как на пример борьбы против дискриминации... Я горжусь, что в Бельгии и большинстве стран ЕС гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой... Довольна тем, что в Бельгии моя личная история не сильно интересует СМИ. Это говорит о том, что в нашем обществе мы уже находимся на такой стадии, когда это уже не является чем-то исключительным. Но, к сожалению, во многих странах мира по-прежнему сохраняется дискриминация... Надеюсь, что мое назначение может вызвать дебаты в странах, где это еще не так".

Да, действительно, давайте подискутируем — нас же и так обвиняют в том, что мы идем не в ногу с Европой. Вместо того чтобы ввести в школах уроки толерантности и уважения к секс-меньшинствам, запретили ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних. Вместо того чтобы продвигать гендерное разнообразие, закрепили в Конституции определение брака как "союз мужчины и женщины". А о трансгендерах вообще не заботимся, не замечаем, не поддерживаем, не говоря уже о том, чтобы продвигать их по служебной лестнице. Ужасное мракобесие.

Да, ужасное — вот только как быть с тем простым фактом, что рост числа представителей ЛГБТ на Западе начался именно после того, как о них стали говорить из каждого утюга, поддерживать и продвигать? Ну конечно, говорят нам, это же просто легализовались те, кто до этого страдал и мучился, жил подавленным и несчастным, а так-то их всегда было много.

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Или все-таки все ровно наоборот: реклама и продвижение извращений (ой, что вы, нетрадиционных ценностей) на фоне разрушения семейного уклада и традиций как таковых в сочетании с демонтажем христианства и привела на Западе к лавинообразному росту армии ЛГБТ?

Причем даже в той же Европе разрыв между Западом и Востоком виден невооруженным глазом — в то время как часть Восточной Европы еще активно противится ценностной революции, в Западной любое возражение против необходимости распространения светлого облика ЛГБТ уже в принципе невозможно.

Между тем если "защитой прав", то есть продвижением лесбиянок и гомосексуалистов активно занимаются уже почти полвека, то трансгендерами активно занялись лишь в этом столетии. И сейчас мы наблюдаем переход к новой стадии их внедрения — когда уже мало просто поддерживать трансгендеров, а нужно разделять все "трансценности" как таковые. То есть соглашаться с их картиной мира, в котором нет не только семьи и традиций, но нет и разделения на мужчин и женщин. Думаете, преувеличиваю?

Но посмотрите на идущую уже почти месяц в соцсетях (особенно в "Твиттере") кампанию #RIPJKRowling, то есть "Покойся с миром, Джоан Роулинг".

Автора "Гарри Потера" травят якобы за ее последнюю книгу, написанную под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, в которой речь идет о серийном убийце, переодевавшемся в женскую одежду.

Но травля началась еще до выхода книги, когда Роулинг осмелилась сказать, что она против "уничтожения концепции пола", то есть усомнилась в том, что любой мужчина, заявивший, что чувствует себе женщиной, должен считаться таковой. За это ее назвали трансфобом — как бы она ни оправдывалась:

"Я уважаю право каждого трансгендера жить так, как ему удобно и естественно. Я выйду вместе с вами на марш протеста, если вас станут подвергать дискриминации из-за вашей принадлежности к трансам. В то же время моя жизнь определяется тем, что я женщина. И я не считаю, что в таких словах есть какая-то ненависть".

Армия ненавистников накинулась на Роулинг: ее оскорбляли, призывали сжечь ее книги, желали ей "смерти во славу толерантности и учета всеобщих интересов".

Актеры, снимавшиеся в "Гарри Потере", отказываются сниматься в новых фильмах по ее книгам, если киностудии не уволят ее. То есть идет тотальный террор — и это против самого знаменитого детского писателя современности, миллиардерши и одной из самых влиятельных женщин в Великобритании.

Причем этот террор не имеет ничего общего с теми принципами терпимости и толерантности, которые якобы отстаивают трансгендеры и их защитники. Более того, как правильно подметил обозреватель The Times Джеймс Киркап, главная причина травли — "не то, что написала или сказала Роулинг, не ее мнение о трансгендерах. Главная причина в том, что она женщина":

"Роулинг посмела сказать, что женщины имеют право отказать "людям с мужским телом" в доступе к женским приватным пространствам, что женщины имеют право выражать свое мнение о праве, политике и обществе".

Правда, даже если поверхностно пробежаться по твитам, изливающим ненависть к писательнице, указанный повод в них найти сложно, а вот сексизм — пожалуйста. По словам Киркапа, он сбился со счета, когда пытался понять, сколько раз в публикациях с хештегом #RIPJKRowling ее назвали "сукой", а бывало и что похлеще.

"Это чудовищно, но неудивительно. Женщины, которые высказывают негативные оценки в обсуждении трансгендерного вопроса, постоянно сталкиваются с критикой и в конечном счете сексистскими оскорблениями... Движение, которое позиционирует себя современным и прогрессивным, уж как-то чересчур резво спешит дать оплеуху женщинам, которые посмели взять слово не в свой черед".

Да, есть люди, которые по-настоящему ненавидят женщин, — и они называются не сексистами и не женоненавистниками, а трансгендерами. Впрочем, они точно также ненавидят и мужчин, которыми отказываются себя признавать.

И это уже не только европейская проблема: если Европа не найдет в себе сил очнуться, то достаточно скоро по историческим меркам нам придется иметь дело с подобными соседями.

Соседями, с которыми мы не просто говорим на разных языках или относимся к разным цивилизациям, верам, расам, а с теми, с кем у нас принципиально разные представления уже о самой человеческой природе.

Впрочем, долго подобная "трансъевропейская цивилизация" точно не протянет.