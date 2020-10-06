Патриотизм с нуля: наш, британский и американский

Все это следует вырвать из когтистых лап либеральной и дико нетерпимой "элитной" общественности, среди которой модно свою страну презирать.
Повторим, выборные перспективы этой партии неясны, но есть ощущение, что ее — или похожей партии — не могло не возникнуть. Потому что где-то же живут все эти люди, которые проголосовали большинством за выход из Евросоюза, то есть возвращение Британии британцам. И сейчас похоже, что этот электорат считает правящую Консервативную партию недоконсервативной, с которой никаких лейбористов не надо. А что в итоге получится — объединится ли правый фланг общества или расколется — вопрос будущего.
Теперь очень похожая новость из США. Там, правда, создали не партию, а всего лишь интернет-форум. Называется — Primerrily, что переводится примерно как "весело для первоклашек". Вот только форум вдруг оказался очень популярным по всей стране: начиналось все с трех матерей, задумавшихся, как привить детям американские ценности, а потом подтянулись и другие матери.
Кто сказал, что уроки патриотизма должны быть нудными и мрачно-официозными? Матери придумывают игры: как и из чего испечь "патриотическое печенье", как с помощью долларовых бумажек в награду за выпавший зуб объяснить, кто на этих бумажках изображен и что сделал для страны… Можно, оказывается, и так.
Две истории, британская и американская, имеют нечто общее: частные лица делают то, что перестали делать правительственные структуры. Например, вещательная госкорпорация или просто школы. Да-да, в школах — в частности, в США — учат детей ненавидеть и презирать свою страну. Это называется "прививать общечеловеческие ценности".
Эта история с насаждением ненависти к Родине возникла и на недавних злобных дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена. Дословно так: Байден спрашивает, на каком основании Трамп запретил в госучреждениях, то есть и в части школ, ранее обязательные курсы по "критической расовой теории" (теория гласит, что у американца возникает врожденное преимущество или ущербность в зависимости от расы). Трамп отвечает: "Я запретил (эти курсы. — Прим. ред.), потому что они расистские. Я покончил с ними, потому что многих людей просили делать абсолютно безумные вещи". И — "то была радикальная революция, происходившая у нас в армии, у нас в школах, повсюду. Вы это знаете, и все это знают… Мы платили людям сотни тысяч долларов за обучение очень плохим идеям, очень больным идеям. Ну правда же — они учили тому, что наша страна — жуткое место, расистское место, и они учили людей ненавидеть нашу страну, и я не позволю это продолжать".
Разница, как видим, и правда громадная. Чтобы иметь чувство самоуважения, надо, чтобы тебя тошнило от своей страны, ее истории и культуры.
А чем нам знакомы все эти американо-британские сюжеты? Видимо, тем, что эти две похожие нации сейчас переживают примерно то же, что мы — ближе к концу 90-х. Когда навязывавшаяся нам ненависть к СССР/России начала наконец сильно надоедать. И очень многим.
Здесь возникает вопрос: хорошо, если мы уважаем свою страну и ее патриотов, то должны как-то уважать и прочие страны с их патриотизмом. Но значит ли это, что мы с ними будем в наилучших отношениях — или наоборот? Ну была же такая — полностью бредовая — идея, что "демократии не воюют друг с другом" (поскольку разделяют общие ценности, а точнее — потому что ими повелевает только одна сверхдержава). А воюют ли друг с другом патриоты разных стран, или как минимум ненавидят ли время от времени друг друга?
Однако, к счастью для нас, мы уже испытали в полной мере точно такую же лютую ненависть к себе со стороны противоположного типа людей — демократов. И та ненависть, так уж получилось, куда отвратительнее и куда менее объяснима. Так что добрым мир не будет никогда, но с относительно нормальными людьми — то есть патриотами — хотя бы есть шанс говорить на общем языке.
Источник: РИА Новости